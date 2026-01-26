(TBTCO) - Tại công văn trả lời kiến nghị Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương, Ngân hàng Nhà nước cho biết, quy định hiện nay cho phép các tổ chức tín dụng xem xét cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay khi khách hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện. Trong đó, lưu ý thời hạn khoản vay mới không vượt quá thời hạn còn lại của khoản vay cũ và chỉ áp dụng với các khoản vay chưa cơ cấu lại thời hạn trả nợ, qua đó hạn chế che giấu nợ xấu.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn trả lời kiến nghị của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đối với hoạt động ngân hàng.

Liên quan đến việc vay vốn để trả nợ trước hạn khoản vay, theo quy định tại khoản 6, Điều 8 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng, tổ chức tín dụng được xem xét quyết định cho khách hàng vay vốn để trả nợ trước hạn khoản vay tại tổ chức tín dụng khác, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Cho phép cho vay "đảo nợ", nhưng siết thời hạn để tránh che giấu nợ xấu. Ảnh minh họa.

"Để hạn chế tổ chức tín dụng che giấu nợ xấu, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng, khách hàng phải đáp ứng quy định về thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ và khoản vay chưa thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ" -Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Theo Ngân hàng Nhà nước, quy định này nhằm góp phần tạo điều kiện cho khách hàng có thể tiếp cận khoản vay mới với mức chi phí thấp hơn, cũng như có thêm cơ hội lựa chọn dịch vụ và tiện ích tốt hơn tại các tổ chức tín dụng khác.

Qua đó, thúc đẩy các tổ chức tín dụng phải tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cho vay để cạnh tranh lành mạnh với các tổ chức tín dụng khác nhằm giữ chân và thu hút khách hàng vay vốn.

"Điều này phù hợp với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ trong suốt thời gian qua là thực hiện giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phát triển kinh tế" - Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.

Ngoài ra, trường hợp khi đến hạn khách hàng không có khả năng trả nợ, tổ chức tín dụng xem xét quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên cơ sở đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính và kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng có quyền miễn, giảm lãi tiền vay, phí cho khách hàng theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng.

Trước đó, theo quy định tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN, từ ngày 1/9/2023, các ngân hàng được phép cho khách hàng vay vốn để trả nợ khoản vay tại tổ chức tín dụng khác đối với cả mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống, thay vì trước đây chỉ giới hạn trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh như quy định tại Thông tư 39.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, đối với khách hàng gặp khó khăn, ngày 18/6/2024, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 06/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2023/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và khách hàng gặp khó khăn trả nợ vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng.

Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi cho khách hàng trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng và tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng vay vốn, trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong hoạt động cấp tín dụng với nhiều quy định mới nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, đơn giản hóa thủ tục và các biện pháp khác để giảm lãi suất cho vay, sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh./.