Đại sứ quán Australia ngày 26/11 cho biết, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch kiêm Bộ trưởng Đặc trách Nhà nước Australia Don Farrell sẽ thăm Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đại diện Australia tham dự Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Chuyến thăm cũng nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế Australia - Việt Nam và tăng cường kết nối với các đối tác thương mại quan trọng.

Bộ trưởng Thương mại và Du lịch kiêm Bộ trưởng Đặc trách Nhà nước Australia Don Farrell. Ảnh: ĐSQ Australia

Tại Hà Nội, Bộ trưởng Don Farrell sẽ cùng các bộ trưởng thành viên CPTPP trao đổi về việc duy trì khả năng thích ứng của Hiệp định trước những thách thức toàn cầu, bảo đảm mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người tiêu dùng các nền kinh tế thành viên.

Các phiên đối thoại giữa CPTPP với ASEAN và Liên minh châu Âu (EU) dự kiến tập trung vào thúc đẩy thương mại công bằng, cởi mở, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và tạo thuận lợi cho thương mại số.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Don Farrell sẽ có các cuộc gặp với Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn để trao đổi về hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Theo Bộ trưởng Don Farrell, tiếp nối các cuộc gặp với hai bộ trưởng Tài chính và Công thương tại Australia hồi tháng 8/2026, các cuộc trao đổi lần này sẽ góp phần thúc đẩy những mục tiêu chung về tăng cường thương mại hai chiều, du lịch, đầu tư và chuyển dịch năng lượng sạch.

Australia đánh giá Việt Nam là thị trường quan trọng, ngày càng phát triển đối với các mặt hàng thực phẩm xuất khẩu của nước này, với kim ngạch khoảng 1,1 tỷ AUD. Tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Don Farrell sẽ gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy những cơ hội hợp tác cụ thể trong thương mại và đầu tư.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ kinh tế song phương, Bộ trưởng Don Farrell cho biết, thương mại hai chiều Australia - Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2020, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 30 tỷ AUD vào năm 2025. Hai nước cũng đang có nhiều dư địa mở rộng hợp tác trong bối cảnh Đông Nam Á tiếp tục là một trong những khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Chính phủ Australia xác định tăng cường quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, là một ưu tiên trong Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á của Australia đến năm 2040.

Bộ trưởng Don Farrell khẳng định Australia cam kết thúc đẩy sự ổn định, tăng trưởng và các cơ hội xuất khẩu trong khu vực. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu hiện nay, những tiêu chuẩn cao, tính ổn định và khả năng dự báo của CPTPP ngày càng có ý nghĩa quan trọng.

Ông nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này tiếp tục khẳng định cam kết của Australia đối với thương mại cởi mở, dựa trên luật lệ, góp phần thúc đẩy thịnh vượng khu vực, tăng cường khả năng chống chịu của các nền kinh tế, hướng tới một khu vực ổn định, an toàn và thịnh vượng.