Quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Lào không ngừng được củng cố và phát triển bền vững, thực chất. Đặc biệt, sau khi hai Đảng tổ chức thành công Đại hội Đảng, lãnh đạo cao nhất của hai Đảng đều lựa chọn Việt Nam và Lào là nước đầu tiên thăm chính thức, thể hiện tình cảm gắn bó thân thiết giữa những người đồng chí anh em, khẳng định sự nhất quán trong đường lối đối ngoại của Việt Nam và Lào, luôn dành ưu tiên cao nhất cho nhau và không ngừng vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith thăm Việt Nam.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Hai nước nhất trí phát huy các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời rà soát, điều chỉnh và xây dựng cơ chế mới, hai bên tập trung trao đổi về các vấn đề chiến lược, chủ trương, chính sách liên quan đến an ninh và phát triển. Đặc biệt, đường lối, chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại của Việt Nam ngày càng được Lào tin tưởng và coi là hình mẫu để nghiên cứu, vận dụng. Gần đây, một số chính sách đột phá của Việt Nam đã được Lào vận dụng trên thực tế, nhiều tư vấn chính sách của Việt Nam đã được Lào tiếp thu trong giải quyết khó khăn kinh tế - tài chính, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Hai nhà lãnh đạo bắt tay trước khi tiến hành hội đàm.

Hiện hai bên đang tích cực triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nổi bật là Cuộc gặp thường niên giữa hai Bộ Chính trị, Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, cùng các cơ chế trao đổi giữa hai Chủ tịch Quốc hội và nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao quan trọng khác. Các cơ chế này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

Việc lựa chọn Việt Nam là điểm đến song phương đầu tiên tiếp tục khẳng định vị trí ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Lào, đồng thời thể hiện sự kế thừa và tiếp nối nhất quán truyền thống quan hệ gắn bó, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước qua các thế hệ lãnh đạo.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên và cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Saleumxay Kommasith sau khi được Quốc hội Lào khóa X phê chuẩn giữ chức Thủ tướng Lào hồi tháng 10/2026 vừa qua.

Các chuyến thăm đề ra định hướng phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới, đặc biệt trong chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm (12/2025), hai nước chính thức nâng tầm quan hệ, bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược”, xác lập những nguyên tắc nền tảng và định vị mới cho quan hệ song phương trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều biến động.

Hiện hai bên đang tích cực triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nổi bật là Cuộc gặp thường niên giữa hai Bộ Chính trị, Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, cùng các cơ chế trao đổi giữa hai Chủ tịch Quốc hội và nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao quan trọng khác. Các cơ chế này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Saleumxay Kommasith sẽ tạo xung lực chính trị mạnh mẽ, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi chiến lược và thúc đẩy việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Sự tham gia tích cực của Thủ tướng Lào tại Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 và Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 tại Hà Nội lần này cũng phản ánh sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa hai nước trong các vấn đề khu vực, thể hiện quyết tâm chung trong việc xây dựng tiểu vùng Mekong hòa bình, ổn định, đoàn kết, liên kết và phát triển bền vững, vì lợi ích của các quốc gia và người dân trong khu vực.