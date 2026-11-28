Doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu sức ép từ nhiều phía

Chiều 27/11, Sở Tài chính TP. Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội (HANOISME) và Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) tổ chức Hội nghị đối thoại với chủ đề “Nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa - Thúc đẩy liên kết và xúc tiến đầu tư vì sự phát triển bền vững của Thủ đô”.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu, 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 652.200 tỷ đồng, vượt 0,3% dự toán năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ. Giải ngân đầu tư công đạt 118.200 tỷ đồng, tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần thu hút vốn đầu tư tư nhân và FDI vào hạ tầng, phát triển đô thị.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu phát biểu. Ảnh: BTC

Tuy nhiên, để duy trì tốc độ tăng trưởng cao, thành phố cần đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Trong đó, nâng cao năng lực DNNVV, thúc đẩy liên kết và xúc tiến đầu tư là những giải pháp cần được chú trọng.

Phân tích bối cảnh kinh tế và hoạt động doanh nghiệp, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ quốc gia cho biết, DNNVV đang phải đối mặt với 7 nhóm thách thức: bất định kinh tế thế giới; chính sách, pháp luật thay đổi nhanh; khó tiếp cận vốn, đất đai, mặt bằng và công nghệ; chi phí kinh doanh gia tăng; biến động thị trường đầu vào, đầu ra; hạn chế trong tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ và năng lực nội tại còn yếu.

Đáng chú ý, áp lực chi phí đầu vào đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Giá vật liệu xây dựng bình quân tăng khoảng 7%, trong khi một số nguyên liệu như cát, sỏi tăng 30-40%. Doanh nghiệp khó điều chỉnh giá bán tương ứng với chi phí tăng, khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp.

Cạnh tranh lao động cũng là vấn đề đáng quan tâm. Theo TS. Cấn Văn Lực, một số doanh nghiệp dệt may gặp khó khăn trong tuyển dụng khi người lao động chuyển sang làm việc tại các công trường xây dựng với mức thu nhập cao gấp rưỡi.

Ở góc độ thị trường, chuyên gia dẫn khảo sát PCI của VCCI cho biết, hơn 60% doanh nghiệp phản ánh khó khăn lớn nhất hiện nay là tìm kiếm khách hàng. Đây là lần đầu tiên vấn đề thị trường đầu ra vượt qua nút thắt quen thuộc là vốn. Dù vậy, tiếp cận tín dụng vẫn là rào cản đáng kể khi có tới 75,5% doanh nghiệp không thể vay vốn nếu thiếu tài sản thế chấp.

Không chỉ chịu tác động từ môi trường kinh doanh, năng lực nội tại của doanh nghiệp cũng còn hạn chế. Theo ông Lực, chỉ khoảng 5% doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), gần 9% có đổi mới sản phẩm. Năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh chưa đồng đều; liên kết với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI và chuỗi cung ứng còn lỏng lẻo.

TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV phát biểu. Ảnh: Nguyên Phương

Mở rộng liên kết, đa dạng hóa nguồn vốn

Những khó khăn trên cũng thể hiện qua diễn biến hoạt động doanh nghiệp tại Hà Nội. Theo thông tin tại hội nghị, 10 tháng năm 2026, thành phố có khoảng 27.800 doanh nghiệp thành lập mới, tương đương cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký mới đạt 537.500 tỷ đồng, tăng 57,4%. Gần 11.500 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 32%.

Tuy nhiên, cùng thời gian này, khoảng 27.800 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 9,7%; 12.600 doanh nghiệp giải thể, tăng 59,2%.

Theo GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HANOISME, những con số này cho thấy chính sách hỗ trợ cần hướng đến cả hai mục tiêu: giúp doanh nghiệp quay trở lại thị trường và nâng cao khả năng duy trì hoạt động ổn định. Việc vốn đăng ký mới tăng chưa đồng nghĩa DNNVV có thêm nguồn vốn thực tế phục vụ sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, hỗ trợ cần căn cứ vào tình trạng hoạt động, sản phẩm, hợp đồng, nhu cầu vốn và khả năng thanh toán của từng nhóm doanh nghiệp.

Từ thực tiễn đó, Hiệp hội kiến nghị hệ thống ngân hàng mở rộng phương thức cho vay dựa trên dữ liệu và dòng tiền, tăng khả năng tiếp cận tín dụng không cần tài sản bảo đảm. Các chương trình hỗ trợ tài chính cũng cần được triển khai đồng bộ với hỗ trợ công nghệ và thông tin.

Về phía chuyên gia, TS. Cấn Văn Lực đề xuất DNNVV đa dạng hóa phương thức huy động vốn, trong đó chú trọng cho thuê tài chính để tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn, giảm phụ thuộc vào hình thức vay truyền thống. Cùng với đó, cần hoàn thiện cơ chế bảo lãnh vay vốn dành cho DNNVV.

Để nâng cao sức cạnh tranh, doanh nghiệp cần chủ động thực hiện bốn quá trình chuyển đổi gồm chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi lao động; đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, đối tác và chuỗi cung ứng. Việc ứng dụng công nghệ, AI, dữ liệu vào quản trị, đồng thời tăng cường quản trị rủi ro lãi suất, tỷ giá cũng là những yêu cầu đặt ra.

Một hướng đi quan trọng khác là tăng cường liên kết giữa DNNVV với doanh nghiệp lớn và khối FDI. Tại hội nghị, các đại biểu nhấn mạnh cần hình thành hệ sinh thái hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước phát triển năng lực nhà cung cấp, đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Chính sách hỗ trợ cần sát nhu cầu thực tế

Từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp, HANOISME đề xuất Hà Nội xây dựng các chương trình hỗ trợ DNNVV trong năm 2027 theo hướng cụ thể, có đầu mối thực hiện, tiến độ và kinh phí rõ ràng.

Các nhóm ưu tiên gồm kết nối thị trường, phát triển đơn hàng; minh bạch tài chính và tiếp cận vốn; chuyển đổi số, ứng dụng AI; đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực quản trị; chuyển đổi xanh, tiết kiệm tài nguyên; phát triển nhà cung cấp và kết nối chuỗi cung ứng FDI; hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất và pháp lý.

Đáng chú ý, Hiệp hội kiến nghị xây dựng lộ trình triển khai theo từng quý. Trong quý I/2027, thành phố khảo sát nhu cầu, lựa chọn nhóm doanh nghiệp thí điểm và xác định chỉ tiêu ban đầu; quý II triển khai dịch vụ hỗ trợ; quý III kiểm tra, điều chỉnh theo nhu cầu thực tế; quý IV đánh giá kết quả để xác định chương trình tiếp tục thực hiện trong những năm sau.

Hiệp hội cũng đề xuất các cơ quan quản lý công khai đầu mối tiếp nhận, điều kiện tham gia, trách nhiệm xử lý và thời gian phản hồi hồ sơ. Việc thống nhất hồ sơ, điều kiện hỗ trợ và xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá DNNVV theo địa phương, quy mô, ngành nghề sẽ giúp chính sách được triển khai minh bạch và thuận lợi hơn.

Đối với vấn đề mặt bằng, HANOISME kiến nghị xem xét hỗ trợ 50% chi phí thuê mặt bằng cho doanh nghiệp có nhu cầu sản xuất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, với thời gian hỗ trợ từ 5-10 năm.