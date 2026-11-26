Ngành Dầu khí Việt Nam tròn 65 năm. Nhìn từ bên ngoài, đó là những mỏ dầu, đường ống, nhà máy và những con số đóng góp cho đất nước. Với những người đã gắn bó và trưởng thành từ ngành như tôi, 65 năm trước hết là câu chuyện về con người: những người tin rằng Việt Nam có thể tự tìm ra dầu, tự làm chủ công nghệ và làm giàu cho Tổ quốc bằng chính sức lao động của mình. Điều tôi muốn gửi gắm nhân dịp này cũng xuất phát từ đó: thế hệ đi trước đã trao cho chúng ta một nền tảng và chúng ta có trách nhiệm trao lại cho thế hệ sau một nền tảng tốt hơn.

Câu chuyện ấy bắt đầu ngày 27-11-1961, khi Đoàn Thăm dò Dầu lửa 36 được thành lập để thực hiện mong ước của Bác Hồ về một ngành Dầu khí Việt Nam. Những người đầu tiên đi tìm dầu giữa bom đạn, thiếu thốn đủ bề. Năm 1975, ngay sau ngày đất nước thống nhất, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 244-NQ/TW về triển khai thăm dò dầu khí trên cả nước và Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam được thành lập. Từ đó, ngành có tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước.

Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn yết kiến Tổng thống Liên bang Nga Putin trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất về những dấu mốc ấy là tầm nhìn vượt lên khó khăn trước mắt: khi đất nước còn chiến tranh, rồi vừa bước ra khỏi chiến tranh, thế hệ đi trước đã tính đến một ngành công nghiệp dầu khí phục vụ công cuộc kiến thiết lâu dài. Các thế hệ kế tiếp đã biến tầm nhìn ấy thành hiện thực và từng bước mở rộng chuỗi giá trị: từ dầu thô đến lọc hóa dầu, từ khí đến điện và đạm, từ dịch vụ kỹ thuật dầu khí đến dịch vụ kỹ thuật công nghiệp, năng lượng.

Chặng đường hơn sáu thập niên là thành quả chung của toàn ngành: của các cơ quan quản lý, các tổ chức nghiên cứu và đào tạo, các doanh nghiệp, nhà thầu, đối tác trong nước và quốc tế; trên hết là của biết bao cán bộ, kỹ sư, người lao động đã dành tuổi trẻ cho sự nghiệp dầu khí. PETROVIETNAM tự hào là lực lượng nòng cốt lớn lên từ chặng đường ấy và hiểu rằng những gì mình được kế thừa không phải của riêng một doanh nghiệp.

Tôi đặc biệt trân trọng bản lĩnh của những người đi tìm lửa: dám đến những nơi khó khăn, dám nhận những bài toán chưa có lời giải, làm việc với kỷ luật nghiêm ngặt và luôn đặt an toàn của con người, công trình và lợi ích quốc gia lên trước. Những phẩm chất ấy là nền tảng để PETROVIETNAM trưởng thành như hôm nay.

Kế thừa di sản ngành Dầu khí - nhận lấy trọng trách mới

Tôi nhìn trách nhiệm của PETROVIETNAM ở hai phần việc gắn với nhau: phát triển Tập đoàn hiệu quả, bền vững; và làm tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện các mục tiêu chiến lược của ngành Dầu khí Việt Nam. Thành công vì vậy không chỉ đo bằng kết quả từng năm tài chính, mà bằng những năng lực dài hạn để lại cho ngành và cho đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chứng kiến lễ trao Thỏa thuận Liên minh Chiến lược (SAA) giữa PETROVIETNAM và PETRONAS

Đảng và Nhà nước đã mở đường bằng các nghị quyết của Bộ Chính trị về an ninh năng lượng quốc gia, về kinh tế nhà nước, bằng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14-11-2025 và bằng Luật Dầu khí năm 2026. Phần việc của chúng tôi là làm cho những chủ trương ấy thành kết quả cụ thể: nguồn cung chủ động hơn, dự án được triển khai hiệu quả hơn, đồng vốn được dùng tốt hơn và những lĩnh vực công nghiệp - năng lượng mới từng bước hình thành trên nền tảng thế mạnh dầu khí.

Chúng tôi tự đặt cho mình ba việc. Một là giữ vững nền tảng dầu khí cốt lõi: tìm kiếm, thăm dò, gia tăng trữ lượng và khai thác hiệu quả. Hai là nối các mắt xích thành chuỗi, gắn tài nguyên với chế biến, hạ tầng, thị trường và dịch vụ kỹ thuật. Ba là cùng làm với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong nước, để sau mỗi công trình, Việt Nam có thêm công nghệ được làm chủ, đội ngũ trưởng thành và nhà cung cấp đủ năng lực.

Từ năng lực đã tích lũy đến khát vọng toàn cầu

Thế giới năng lượng đang thay đổi nhanh. Chúng tôi chọn cách đi từ thế mạnh thật của mình: lấy dầu khí làm nền để phát triển các lĩnh vực công nghiệp - năng lượng mới, không chạy theo quy mô bằng mọi giá, cũng không chậm chân trước những cơ hội có ý nghĩa chiến lược.

Tôi mong các thế hệ kỹ sư, chuyên gia tiếp theo không chỉ giỏi vận hành công nghệ mà còn đủ sức nghiên cứu, thiết kế và sáng tạo. Việc của lãnh đạo Tập đoàn là tạo ra môi trường để người tài được thử sức với việc khó.

Khát vọng toàn cầu của PETROVIETNAM lớn lên từ chính quá trình ấy. Với chúng tôi, toàn cầu là những hướng cụ thể: thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài; kinh doanh quốc tế dầu, khí, LNG; và đưa dịch vụ kỹ thuật, chế tạo công trình năng lượng ra thế giới. Thử thách lâu dài là đứng vững qua các chu kỳ thị trường và cạnh tranh được với những tập đoàn hàng đầu, dựa trên sức mình, quản trị theo chuẩn mực quốc tế và giá trị thật mang về cho đất nước.

Giữ gìn truyền thống - viết tiếp trách nhiệm với ngành Dầu khí việt nam

Càng đứng trước những mục tiêu lớn, tôi càng thấy rõ giá trị của văn hóa “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình”, được đúc kết từ cách sống, cách làm việc của các thế hệ người dầu khí. Tám chữ “Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu” mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao cho Tập đoàn là kỳ vọng để mỗi người biến tinh thần ấy thành việc làm và kết quả cụ thể.

Ở cương vị người đứng đầu PETROVIETNAM, tôi hiểu trách nhiệm của mình không chỉ là giữ gìn, phát triển vốn và tài sản nhà nước; mà còn là cùng tập thể lãnh đạo tạo dựng năng lực mới, chuẩn bị điều kiện cho thế hệ kế tiếp và làm tốt vai trò nòng cốt của ngành. Việc gì ngành và đất nước cần mà PETROVIETNAM làm được thì chúng tôi nhận và làm đến cùng.

Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn tặng hoa tri ân các nguyên lãnh đạo Tập đoàn qua các thời kỳ

Với các thế hệ đi trước, tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc. Những gì ngành Dầu khí và PETROVIETNAM có hôm nay bắt đầu từ công sức và sự hy sinh của những người đi trước.

Với người lao động toàn ngành Dầu khí, trong đó có những anh chị em đang làm việc trên giàn khoan, trong nhà máy, trên công trường ngay trong những ngày kỷ niệm này, tôi xin gửi lời biết ơn: nhờ sự bền bỉ của anh chị em mà các công trình dầu khí vận hành an toàn, liên tục. Tôi cũng gửi một niềm tin và một lời nhắn: chặng đường đã qua được làm nên từ lòng yêu nghề và trách nhiệm với đất nước; chặng đường tới cũng phải được làm nên bằng lao động sáng tạo, kỷ luật, an toàn và sự tận tâm.

Với các cơ quan quản lý, các địa phương, các đối tác và bạn bè trong nước, quốc tế, tôi xin cảm ơn sự đồng hành suốt 65 năm qua và mong tiếp tục cùng nhau đi trên chặng đường tới.

Người lao động PETROVIETNAM trên công trình dầu khí

Các thế hệ đi trước đã trao cho chúng ta một nền tảng công nghiệp, một truyền thống và một vị thế đáng tự hào. Trách nhiệm của chúng ta là trao lại cho các thế hệ mai sau một PETROVIETNAM mạnh hơn, đóng góp nhiều hơn cho ngành Dầu khí, có năng lực công nghệ cao hơn, không gian phát triển rộng mở hơn và vị thế quốc tế vững chắc hơn.

Đó là ý nghĩa của sự kế thừa và cũng là cách thiết thực nhất để tri ân những người đã dành cả cuộc đời xây dựng ngành Dầu khí Việt Nam.

“Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu” đối với chúng tôi không chỉ là chủ đề của dấu mốc 65 năm. Đó là lời tự nhắc về nơi mình khởi nguồn, về trách nhiệm mình đang gánh vác và về tương lai phải cùng nhau xây dựng.

Nền tảng của ngành Dầu khí Việt Nam đã làm nên bản lĩnh PETROVIETNAM. Một chặng đường mới đang mở ra, với khát vọng lớn hơn và trách nhiệm cao hơn.

Hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tiếp chặng đường ấy.