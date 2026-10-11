Ngày 11/10: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Giá cà phê trở lại mốc 93.000 đồng/kg

Khảo sát tại các vùng trồng cà phê trọng điểm cho thấy, thị trường trong nước hôm nay đồng loạt tăng giá sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 1.200 đồng/kg so với ngày hôm trước, lên mức 93.000 đồng/kg. Đây cũng là mức thu mua cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Ở khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê tăng 1.000 đồng/kg, đạt 93.000 đồng/kg, ngang bằng với Đắk Lắk và Gia Lai. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 92.200 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê trong nước hiện dao động từ 92.200 - 93.000 đồng/kg, tăng đáng kể so với mức 91.200 - 92.000 đồng/kg ghi nhận sáng hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê diễn biến trái chiều giữa hai dòng sản phẩm chủ lực.

Tại sàn London, hợp đồng cà phê Robusta giao tháng 11/2026 tăng 47 USD/tấn, tương đương 1,37%, lên mức 3.470 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng 56 USD/tấn, tương đương 1,65%, đạt 3.454 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2027 giảm 2,1 US cent/pound, tương đương 0,73%, xuống còn 286,95 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5/2027 giảm 1,55 US cent/pound, tương đương 0,55%, đạt 279,8 US cent/pound.

Giá tiêu cao nhất 139.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng 135.500 - 139.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát tại các vùng trồng hồ tiêu trọng điểm cho thấy, giá thu mua hôm nay tiếp tục ổn định so với phiên trước, dao động trong khoảng 135.500 - 139.000 đồng/kg.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu duy trì ở mức 139.000 đồng/kg, cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Đắk Lắk đứng thứ hai với mức thu mua 137.500 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu giữ nguyên ở mức 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) tiếp tục ghi nhận mức thấp nhất, cùng đạt 135.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu trong nước đã có ba phiên liên tiếp không thay đổi, sau đợt điều chỉnh giảm 1.000 - 1.500 đồng/kg vào ngày 9/10.

Việc giá tiêu chững lại cho thấy thị trường đang tạm thời thiết lập mặt bằng giao dịch mới, trong bối cảnh các doanh nghiệp và thương lái theo dõi diễn biến nhu cầu thu mua cũng như giá xuất khẩu.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia cung ứng lớn cũng chưa ghi nhận thay đổi đáng kể.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện đạt 6.834 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia đứng ở mức 9.200 USD/tấn.

Tiêu đen ASTA 570 của Brazil được chào bán ở mức 5.800 USD/tấn, thấp hơn giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, giá xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l duy trì 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Indonesia giữ mức 9.357 USD/tấn, Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn và Malaysia đứng ở mức 12.100 USD/tấn./.