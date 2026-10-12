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Giá vàng hôm nay ngày 12/10: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giữ giá

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:51 | 12/10/2026
(TBTCO) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp không thay đổi so với phiên trước, lần lượt giao dịch trong khoảng 141 - 144,8 triệu đồng/lượng và 139,6 - 144,3 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện được niêm yết ở mức 4.190,6 USD/ounce, tương đương khoảng 132,1 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa gồm thuế và phí. Giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 12,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 12/10: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giữ giá
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Sau nhịp tăng nhẹ đầu tuần, vàng thế giới quay đầu giảm và giao dịch khá trầm lắng trong phần lớn tuần qua. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên đã gây sức ép lên kim loại quý. Bên cạnh đó, biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy phần lớn nhà hoạch định chính sách vẫn cho rằng cần tăng lãi suất thêm một lần trước khi năm nay kết thúc.

Đà phục hồi vào cuối tuần giúp tâm lý của giới phân tích và nhà đầu tư cải thiện. Trong cuộc khảo sát của Kitco News, 7 trong số 14 chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng tăng trong tuần này; 2 người cho rằng giá sẽ giảm, còn 5 người nhận định vàng có thể đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng.

Kết quả khảo sát trực tuyến với 206 phiếu bầu cũng cho thấy nhà đầu tư cá nhân nghiêng về kịch bản giá tăng, dù mức độ đồng thuận thấp hơn. Có 93 người dự báo vàng đi lên, 77 người dự báo giá giảm và 36 người cho rằng kim loại quý sẽ giao dịch đi ngang.

Một số chuyên gia nhận định, nếu quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục ổn định và Mỹ không tiến hành không kích Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, giá năng lượng có thể giảm, qua đó hỗ trợ giá kim loại quý. Trong tuần này, thị trường sẽ tập trung theo dõi các dữ liệu lạm phát của Mỹ, gồm Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 11/10, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động về giá ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ không thay đổi so với phiên liền trước đó, giao dịch ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giao dịch tại 141 - 144,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở ngưỡng 141 - 144,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI niêm yết tại 140,3 - 144,3 triệu đồng/lượng. PNJ và SJC không thay đổi giá, kết phiên ở ngưỡng 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng. Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng giữ giá tại mức 141 - 144,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch tại 139,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 12/10/2026 07:30

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Cập nhật: 12/10/2026 07:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30