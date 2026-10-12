Thị trường

Ngày 12/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sáng đầu tuần

06:26 | 12/10/2026
Giá lúa gạo hôm nay (12/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán ít. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo trắng 5% tấm của Việt Nam tiếp tục ổn định trong khoảng 420 - 424 USD/tấn.
aa
Ngày 12/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sáng đầu tuần
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.700 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.600 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.500 - 17.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg,gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp ổn định. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.800 - 5.900 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg, lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.400 - 6.500/ kg.

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo trắng 5% tấm của Việt Nam tiếp tục ổn định trong khoảng 420 - 424 USD/tấn. Trong khi đó, gạo Jasmine được chào bán ở mức 515 - 519 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm đạt 440 - 445 USD/tấn.

Tại các nước xuất khẩu lớn khác, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan dao động 455 - 459 USD/tấn, trong khi gạo cùng loại của Pakistan giữ nguyên ở mức 409 - 413 USD/tấn.

Ở Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm hiện được chào bán trong khoảng 382 - 386.

Lũ lụt trên diện rộng tại Thái Lan đang cản trở hoạt động vận chuyển gạo, gây khó khăn cho các nhà máy xay xát và làm chậm tiến độ xuống giống vụ mới. Theo Platts, đơn vị thuộc S&P Global Energy, tình trạng ngập lụt được ghi nhận ngày 6/10 đang tạo rủi ro đối với chuỗi cung ứng, đặc biệt tại những khu vực phụ thuộc tuyến vận tải đường thủy trên sông Chao Phraya./.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công thương, khối lượng xuất khẩu gạo trong tháng 9 năm 2026 đạt 6,4 triệu tấn, trị giá 3,11 tỷ USD, giảm 6,1% về khối lượng và giảm 10,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá gạo xuất khẩu bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 484,8 USD/tấn, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu chủ lực. Trong đó, Philippin là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 40,9%. Trung Quốc và Ghana là hai thị trường lớn tiếp theo với thị phần tương ứng là là 17,4% và 12,7%.
Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá lúa gạo giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

Bài liên quan

Ngày 11/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 11/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 10/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 10/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 9/10: Giá gạo OM 18 giảm, phụ phẩm bất ngờ tăng

Ngày 9/10: Giá gạo OM 18 giảm, phụ phẩm bất ngờ tăng

Dành cho bạn

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Ngọc Hoàn từ trần

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Ngọc Hoàn từ trần

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX: Về đích xuất cấp đợt 1 hơn 660 tấn gạo hỗ trợ học sinh

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX: Về đích xuất cấp đợt 1 hơn 660 tấn gạo hỗ trợ học sinh

Hải quan khu vực VIII tạo dư địa tăng thu ngân sách

Hải quan khu vực VIII tạo dư địa tăng thu ngân sách

Bảo hiểm nhúng thiết kế app minh bạch để khách hàng an tâm

Bảo hiểm nhúng thiết kế app minh bạch để khách hàng an tâm

Các địa phương tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng

Các địa phương tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng

Huế phát động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng”

Huế phát động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng”

Đọc thêm

Ngày 11/10: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc bất ngờ tăng

Ngày 11/10: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc bất ngờ tăng

Giá heo hơi hôm nay (11/10) bất ngờ tăng 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh miền Bắc, trong khi miền Trung và miền Nam phân hóa. Hiện giá heo cả nước giữ ở mức 51.000 - 54.000 đồng/kg sau nhiều phiên giảm liên tiếp.
Ngày 11/10: Giá cao su tại Trung Quốc và Singapore tăng mạnh

Ngày 11/10: Giá cao su tại Trung Quốc và Singapore tăng mạnh

Giá cao su trên sàn SHFE hôm nay (11/10) tăng tới 3,52% và 4,56% trên sàn SGX. Trong khi đó, thị trường Nhật Bản chưa đồng thuận khi hợp đồng tháng 11 ổn định và tháng 12 tăng nhẹ. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi so với hôm qua.
Ngày 10/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 10/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (10/10) đồng loạt tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 320.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 2,77% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 10/10: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu ổn định

Ngày 10/10: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê hôm nay (10/10) tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg, xuống 91.200 - 92.000 đồng/kg, thấp nhất từ đầu tháng 7. Trong khi đó, giá tiêu ổn định sau phiên giảm mạnh trước đó, dao động trong khoảng 135.500 - 139.000 đồng/kg.
Ngày 10/10: Giá cao su tại các thị trường chính ở châu Á đồng loạt tăng

Ngày 10/10: Giá cao su tại các thị trường chính ở châu Á đồng loạt tăng

Giá cao su hôm nay (10/10) đồng loạt tăng tại nhiều thị trường châu Á khi Trung Quốc mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 11 tại Thượng Hải tăng 1,85%, trong khi thị trường Nhật Bản, Singapore và Thái Lan cũng đi lên.
Ngày 9/10: Giá heo hơi giảm sâu, chạm đáy 51.000 đồng/kg

Ngày 9/10: Giá heo hơi giảm sâu, chạm đáy 51.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (10/10) tiếp tục đi xuống tại nhiều địa phương trên cả nước. Miền Bắc mất mốc 55.000 đồng/kg, trong khi Nghệ An và Hà Tĩnh giảm còn 51.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Thị trường miền Nam biến động nhẹ hơn, giá thu mua phổ biến từ 52.000 - 54.000 đồng/kg.
VCCI đồng hành cùng doanh nghiệp nâng sức cạnh tranh thương hiệu

VCCI đồng hành cùng doanh nghiệp nâng sức cạnh tranh thương hiệu

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, VCCI đồng hành cùng doanh nghiệp đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực tiễn, đổi mới quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc ra mắt Nền tảng Tăng trưởng thương hiệu NEX Brain™.
Giá dầu WTI ngày 9/10 quay đầu giảm nhẹ

Giá dầu WTI ngày 9/10 quay đầu giảm nhẹ

(TBTCO) - Giá dầu hôm nay trên thị trường quốc tế đi ngang và giảm nhẹ. Dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 104,3 USD/thùng, dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 91,16 USD/thùng, giảm 0,36%.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá vàng hôm nay ngày 12/10: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giữ giá

Giá vàng hôm nay ngày 12/10: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giữ giá

Vinh danh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026

Vinh danh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026

Ngày 11/10: Giá heo hơi đang chịu sức ép đáng kể

Ngày 11/10: Giá heo hơi đang chịu sức ép đáng kể

Ngày 12/10: Giá cao su tại Thái Lan, Trung Quốc và Singapore tiếp tục tăng

Ngày 12/10: Giá cao su tại Thái Lan, Trung Quốc và Singapore tiếp tục tăng

Ngày 12/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sáng đầu tuần

Ngày 12/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sáng đầu tuần

Dự báo giá vật liệu xây dựng quý IV tăng nhẹ

Dự báo giá vật liệu xây dựng quý IV tăng nhẹ

Phát triển kênh đầu tư qua quỹ từ nhu cầu tích lũy tài sản

Phát triển kênh đầu tư qua quỹ từ nhu cầu tích lũy tài sản

Chính sách thực thi hiệu quả, doanh nghiệp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh

Chính sách thực thi hiệu quả, doanh nghiệp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh

Tỷ giá USD hôm nay (9/10): USD ngân hàng giảm mạnh, Fed để ngỏ khả năng tạm dừng tăng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (9/10): USD ngân hàng giảm mạnh, Fed để ngỏ khả năng tạm dừng tăng lãi suất tháng 10

Ngày 11/10: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 11/10: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Thị trường tiền tệ tuần 5 - 9/10: Lãi suất qua đêm xuống dưới 1%, VND thuộc nhóm hiếm hoi tăng giá trước USD

Thị trường tiền tệ tuần 5 - 9/10: Lãi suất qua đêm xuống dưới 1%, VND thuộc nhóm hiếm hoi tăng giá trước USD

Chứng khoán trước biến số lãi suất

Chứng khoán trước biến số lãi suất

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026: Đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026: Đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới

Việt Nam - Campuchia phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD

Việt Nam - Campuchia phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD

Chứng khoán tuần mới (12 - 18/10): Dòng tiền tìm câu chuyện riêng

Chứng khoán tuần mới (12 - 18/10): Dòng tiền tìm câu chuyện riêng

Ngày 10/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 10/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động