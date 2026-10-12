Ngày 12/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sáng đầu tuần

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.700 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.600 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.500 - 17.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg,gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp ổn định. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.800 - 5.900 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg, lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.400 - 6.500/ kg.

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo trắng 5% tấm của Việt Nam tiếp tục ổn định trong khoảng 420 - 424 USD/tấn. Trong khi đó, gạo Jasmine được chào bán ở mức 515 - 519 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm đạt 440 - 445 USD/tấn.

Tại các nước xuất khẩu lớn khác, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan dao động 455 - 459 USD/tấn, trong khi gạo cùng loại của Pakistan giữ nguyên ở mức 409 - 413 USD/tấn.

Ở Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm hiện được chào bán trong khoảng 382 - 386.

Lũ lụt trên diện rộng tại Thái Lan đang cản trở hoạt động vận chuyển gạo, gây khó khăn cho các nhà máy xay xát và làm chậm tiến độ xuống giống vụ mới. Theo Platts, đơn vị thuộc S&P Global Energy, tình trạng ngập lụt được ghi nhận ngày 6/10 đang tạo rủi ro đối với chuỗi cung ứng, đặc biệt tại những khu vực phụ thuộc tuyến vận tải đường thủy trên sông Chao Phraya./.