Ngày 10/10: Giá cao su tại các thị trường chính ở châu Á đồng loạt tăng

Giá cao su hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 445,50 Yên/kg tăng 0,38%. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 449 Yên/kg, tăng 0,67%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,73 Baht (0,75%) lên mức 97,51 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 tăng 350 Nhân dân tệ (1,85%) lên mức 19.305 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng tháng 1/2027 tăng 435 Nhân dân tệ, tương đương 2,21%, lên 20.145 Nhân dân tệ (3.005,86 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su butadiene tháng 11 giao dịch nhiều nhất trên Sàn SHFE tăng vọt 720 Nhân dân tệ, tương đương 4,54%, lên 16.590 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 258,70 Cent/kg, tăng 0,19%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 257,50 Cent/kg, tăng 0,23%.

Việc thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại đã hỗ trợ sức mua, với giá kỳ hạn tại Thượng Hải tăng cho thấy hoạt động thị trường cải thiện sau một tuần đóng cửa. Thị trường còn được hỗ trợ bởi giá dầu thô tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Tây Á và tồn kho dầu thô của Mỹ giảm.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.