Các Hội nghị sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế.

Thiết kế nhận diện Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và ACMES lần thứ 11 năm 2026. Nguồn: BNG

Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) được thành lập năm 2004, gồm 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam.

Mục tiêu của việc hình thành hợp tác CLMV là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia ASEAN, thúc đẩy hội nhập của các nước CLMV vào tiến trình phát triển chung của khu vực. Hợp tác CLMV tập trung vào 8 lĩnh vực: Thương mại - đầu tư; Nông nghiệp; Công nghiệp; Năng lượng; Công nghệ thông tin và truyền thông; Giao thông; Du lịch; Phát triển nguồn nhân lực.

Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 năm nay có chủ đề: “Kết nối CLMV – Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng”.

Các nội dung thảo luận chính tại hội nghị bao gồm: Gia tăng kết nối kinh tế nội khối CLMV và giữa CLMV với các đối tác ngoài khu vực (Kết nối cơ sở hạ tầng và logistics, kết nối thương mại và chuỗi cung ứng, tăng cường kết nối con người và môi trường); (ii) Huy động hiệu quả nguồn lực để tạo đột phá cho hợp tác.

Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công (ACMECS) được thành lập năm 2003, gồm các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam. Việt Nam chính thức tham gia tại Hội nghị Bộ trưởng ACMECS lần thứ nhất (2004).

Hợp tác ACMECS là khuôn khổ hợp tác nội khối duy nhất gồm tất cả 5 nước

Mê Công. Mục tiêu của ACMECS là hỗ trợ các nước tăng cường hợp tác, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của khu vực, và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hợp tác ACMECS tập trung vào 8 lĩnh vực trọng tâm gồm: Thương mại - đầu tư; Nông nghiệp; Công nghiệp năng lượng; Giao thông; Du lịch; Phát triển nguồn nhân lực; Y tế; Môi trường.

Chủ đề của Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 là: “Tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững”. Các nội dung tập trung trao đổi: Rà soát hợp tác ACMECS; Định hướng hợp tác trong tương lai và xây dựng Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn mới.