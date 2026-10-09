Thị trường

Giá dầu WTI ngày 9/10 quay đầu giảm nhẹ

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
10:30 | 09/10/2026
(TBTCO) - Giá dầu hôm nay trên thị trường quốc tế đi ngang và giảm nhẹ. Dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 104,3 USD/thùng, dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 91,16 USD/thùng, giảm 0,36%.
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Giá dầu trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch 8/10 tăng mạnh. Chốt phiên giao dịch 8/10, giá dầu Brent tăng 4,07%, lên mức 104,3 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI trong phiên này tăng 3,6%, kết phiên ở mức 91,49 USD/thùng.

Trong phiên 8/10, có thời điểm, giá của cả hai loại dầu chuẩn đều tăng hơn 5 USD/thùng, trong đó giá dầu Brent chạm mức cao nhất kể từ ngày 29/9.

Tuy nhiên, đầu phiên giao dịch 9/10, giá dầu WTI đảo chiều đi xuống. Theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 104,3 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 91,16 USD/thùng, giảm 0,36% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng mạnh ở phiên giao dịch 8/10 trong bối cảnh thị trường lo ngại nguồn cung từ khu vực sản xuất chủ chốt ở Trung Đông bị gián đoạn, khi các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz gia tăng, cùng với việc Mỹ cắt giảm sản lượng do 1 cơn bão đe dọa sản lượng ngoài khơi.

Giá dầu WTI ngày 9/10 quay đầu giảm nhẹ
Giá dầu WTI ngày 9/10 quay đầu giảm nhẹ. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/10 công bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào các cá nhân, mạng lưới và 17 tàu bị cáo buộc vận chuyển dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran, nhằm gây sức ép đối với nền kinh tế Iran.

Cùng với những diễn biến tại Trung Đông, thị trường dầu mỏ còn chịu tác động bởi bão Isaias. Cơn bão này đã tiến về các khu vực khai thác ngoài khơi của Mỹ - quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới - khiến các doanh nghiệp phải đóng cửa các giàn khai thác.

Theo Cơ quan Quản lý Khoáng sản biển của Mỹ, tính đến ngày 8/10, các nhà sản xuất dầu khí tại vịnh Mexico đã phải cắt giảm khoảng 1,3 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 62,9% sản lượng dầu hiện tại.

Bên cạnh đó, giá dầu còn được hỗ trợ bởi dự trữ dầu thô và nhiên liệu chưng cất của Mỹ giảm trong tuần trước.

Lượng dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 3,2 triệu thùng, xuống còn 424,1 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 2/10, trái ngược với dự báo của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Reuters là tăng 1,7 triệu thùng.

Tồn kho nhiên liệu chưng cất (gồm dầu diesel và nhiên liệu máy bay) của Mỹ trong tuần trước cũng giảm 42.000 thùng, xuống 105,14 triệu thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình cùng thời điểm trong 5 năm qua.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu thế giới trong phiên 8/10 phần nào bị thu hẹp khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Iran và cam kết Mỹ sẽ không tấn công nước này trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11.

Tại thị trường trong nước, liên Bộ Công thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua (8/10). Theo đó, ở kỳ điều hành này, giá bán của hai loại xăng và dầu mazut được điều chỉnh tăng, trong khi giá dầu diesel giảm so với kỳ điều hành liền trước.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 1.134 đồng/lít, lên mức không cao hơn 27.703 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III tăng 1.065 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 28.254 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S giảm 589 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 29.128 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 701 đồng/kg, lên mức không cao hơn 21.092 đồng/kg./.

Văn Nam
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