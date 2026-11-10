Thị trường

Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
10:03 | 10/11/2026
(TBTCO) - Giá dầu hôm nay trên thị trường thế giới tiếp đà giảm phiên thứ hai từ đầu tuần này, xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8. Dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 92,57 USD/thùng, dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 86,22 USD/thùng, giảm 0,73%.
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Chốt phiên giao dịch 9/11, giá dầu Brent giảm 5,85%, xuống còn 92,57 USD/thùng. Còn giá dầu WTI hạ 4,38%, chốt phiên ở mức 86,85 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch ngày 10/11, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 92,57 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 86,22 USD/thùng, giảm 0,73% so với phiên liền trước.

Giá dầu Brent trong phiên 10/11 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8. Giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu hạn chế các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8
Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8. Ảnh: TL.

Ngày 8/11, ông Donald Trump cho biết khả năng Washington tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran là “rất thấp” nếu các cuộc đàm phán đạt tiến triển.

Vào ngày 9/11, ông Donald Trump đã gặp Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại Nhà Trắng. Qatar hiện đóng vai trò là trung gian, chuyển tải các đề xuất giữa Washington và Tehran nhằm thu hẹp bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran và điều kiện chấm dứt xung đột.

Theo giới phân tích, nếu căng thẳng hạ nhiệt, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz có thể được khôi phục ổn định hơn, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung và hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu.

Bên cạnh tác động từ yếu tố địa chính trị, giá dầu thế giới còn chịu sức ép từ triển vọng cung - cầu.

Báo cáo ngày 9/11 của Morgan Stanley chỉ ra rằng, giá dầu Brent giao ngay đã giảm xuống mức chiết khấu so với hợp đồng tương lai, phản ánh nhu cầu trên thị trường dầu vật chất có dấu hiệu chững lại.

Các nhà phân tích nhận định, thị trường dầu mỏ toàn cầu đang có dấu hiệu quay trở lại tình trạng dư cung do nhu cầu suy yếu. Theo báo cáo được công bố mới đây của ngân hàng JPMorgan, ước tính mức dư thừa dầu vào khoảng 1,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10/2026.
Văn Nam
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