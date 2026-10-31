Thị trường

Giá dầu thế giới ngày 31/10 tăng mạnh, lên mức cao nhất 6 tháng

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
10:59 | 31/10/2026
(TBTCO) - Giá dầu thế giới ngày 31/10 đồng loạt tăng mạnh, dầu WTI vượt 104 USD/thùng; dầu Brent lên 117,64 USD/thùng.
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Giá dầu thế giới đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần, lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 4, do lo ngại xung đột Mỹ - Iran có thể leo thang sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Chốt phiên giao dịch ngày cuối tuần, giá dầu Brent giao tháng 12 tăng 2,76 USD, tương đương 2,4%, lên 117,64 USD/thùng, có thời điểm chạm mốc 118 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 2,12 USD, tương đương 2,08%, lên 104,12 USD/thùng.

Theo báo cáo ngày 29/10 của Saxo Bank, thị trường dầu mỏ có thể tiếp tục biến động mạnh trong những tuần tới, chịu tác động từ cuộc bầu cử tại Israel và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3/11.

Giá dầu thế giới ngày 31/10 tăng mạnh, lên mức cao nhất 6 tháng
Giá dầu thế giới ngày 31/10 tăng mạnh, lên mức cao nhất 6 tháng. Ảnh: TL.

Saxo Bank nhận định, ngay cả khi xung đột kết thúc, giá dầu thô vẫn có thể duy trì ở vùng 70-90 USD/thùng, cao hơn mức 60-70 USD/thùng trước khi chiến sự bùng phát.

Về nguồn cung, dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy lượng dầu thô xuất khẩu của Saudi Arabia trong tháng 10 tiếp tục tăng so với tháng trước.

Tại Mỹ, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) ghi nhận sản lượng dầu thô tháng 8 tăng nhẹ. Số giàn khoan dầu tăng thêm 2 giàn trong tuần, nhưng nhu cầu tiêu thụ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ có dấu hiệu suy giảm.

Thị trường năng lượng thế giới vừa khép lại tuần giao dịch đầy biến động với mức tăng hơn 2%, đưa giá dầu vọt lên vùng đỉnh cao nhất trong vòng nửa năm qua. Tính chung cả tháng, giá dầu Brent đã tích lũy thêm 13,6% trong khi dầu thô WTI bứt phá mạnh mẽ 15,2%.

Nguyên nhân cốt lõi khiến giá năng lượng leo thang đến từ các rủi ro địa chính trị ngày càng gia tăng tại Trung Đông. Những lo ngại về nguy cơ đứt gãy nguồn cung xuất hiện sau sự cố tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz, cùng các tuyên bố nhằm vào hạ tầng lọc dầu Saudi Arabia của lực lượng Houthi. Trước tình hình an ninh phức tạp, Mỹ đã phải phát lệnh sơ tán nhân sự ngoại giao phi khẩn cấp khỏi khu vực, khiến tâm lý thị trường càng trở nên căng thẳng.

Văn Nam
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