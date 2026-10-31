Thị trường

Ngày 31/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á đồng loạt giảm

06:12 | 31/10/2026
Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á hôm nay (31/10) đồng loạt giảm. Trong đó, thị trường Thượng Hải và Singapore ghi nhận mức giảm phổ biến trên 2% ở một số kỳ hạn, cho thấy áp lực điều chỉnh đang gia tăng. Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn.
aa
Ngày 31/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á đồng loạt giảm
Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 10 ở mức 442,30 Yên/kg, giảm 0,45%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 433,50 Yên/kg, giảm 1,29%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,15 Baht (0,15%) lên mức 97,03 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.500 Nhân dân tệ/tấn, giảm 2,15%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.155 Nhân dân tệ/tấn, giảm 2,10%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 249,60 Cent/kg, giảm 2,27%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 248,20 Cent/kg, giảm 1,27%.

Thị trường cao su thế giới với xu hướng giảm rõ rệt tại cả ba sàn lớn. Tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM giảm từ 0,45% - 1,29%. Tại sàn SHFE giảm mạnh hơn, dao động từ 2,10% - 2,15%. Tại Singapore, giá cao su TSR20 trên sàn SGX cũng đồng loạt đi xuống, với hợp đồng tháng 11/2026 giảm sâu nhất 2,27%.

Áp lực bán đang xuất hiện trên diện rộng, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc và Singapore. Việc nhiều hợp đồng kỳ hạn cùng giảm phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, đồng thời làm suy yếu đà phục hồi của giá cao su quốc tế.

Đà giảm đồng loạt trên các sàn TOCOM, SHFE và SGX đang phát đi tín hiệu kém tích cực đối với thị trường cao su thế giới khi bước sang tháng 11. Trong ngắn hạn, khả năng phục hồi giá còn phụ thuộc vào sự cải thiện của lực mua, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp được khảo sát tiếp tục duy trì ổn định.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Ngày 30/10: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng

Ngày 30/10: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng

Ngày 29/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch lớn tại châu Á đồng loạt suy giảm

Ngày 29/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch lớn tại châu Á đồng loạt suy giảm

Ngày 28/10: Giá cao su thế giới nghiêng về xu hướng giảm

Ngày 28/10: Giá cao su thế giới nghiêng về xu hướng giảm

Dành cho bạn

Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 11% năm 2027

Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 11% năm 2027

Doanh nghiệp và địa phương "bắt nhịp" đưa bảo hiểm nông nghiệp vào mùa vụ mới

Doanh nghiệp và địa phương "bắt nhịp" đưa bảo hiểm nông nghiệp vào mùa vụ mới

Không để áp lực trước mắt làm suy giảm dư địa điều hành những năm sau

Không để áp lực trước mắt làm suy giảm dư địa điều hành những năm sau

Quảng Trị: Khởi công quần thể du lịch sinh thái núi U Bò – hồ Thác Chuối với tổng vốn 16.234 tỷ đồng do Sun Group là chủ đầu tư

Quảng Trị: Khởi công quần thể du lịch sinh thái núi U Bò – hồ Thác Chuối với tổng vốn 16.234 tỷ đồng do Sun Group là chủ đầu tư

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đạt gần 48.000 tỷ đồng doanh thu 9 tháng đầu năm

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đạt gần 48.000 tỷ đồng doanh thu 9 tháng đầu năm

Hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

Hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

Đọc thêm

Đa dạng hóa nguồn vốn, tăng sức chống chịu cho doanh nghiệp

Đa dạng hóa nguồn vốn, tăng sức chống chịu cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Trong bối cảnh tỷ giá, lãi suất và giá năng lượng diễn biến khó lường, quản trị dòng tiền và bảo đảm nguồn vốn trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp. VCCI khuyến nghị phát triển đồng bộ các kênh tín dụng ngân hàng, thị trường vốn và công cụ tài chính, giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào một nguồn vốn...
Infographics: Xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt mốc lịch sử hơn 1.000 tỷ USD

Infographics: Xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt mốc lịch sử hơn 1.000 tỷ USD

(TBTCO) - Theo số liệu Cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm đến ngày 29/10/2026, trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt mốc lịch sử hơn 1.000 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt khoảng 493,64 tỷ USD; nhập khẩu đạt 507,66 tỷ USD. Kết quả này gắn với sự tăng trưởng của hoạt động thương mại và những nỗ lực cải cách, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.
Giá xăng dầu thế giới và trong nước tăng nhẹ

Giá xăng dầu thế giới và trong nước tăng nhẹ

(TBTCO) - Giá dầu ngày 30/10 trên thị trường quốc tế tăng nhẹ, dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 114,9 USD/thùng, còn dầu WTI được điều chỉnh lên mức 102,7 USD/thùng, tăng 0,73%. Trong nước, từ chiều qua, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng, giá xăng E5RON92 vượt mốc 26.000 đồng/lít.
Ngày 30/10: Giá bạc giảm do áp lực lãi suất Fed đè nặng thị trường

Ngày 30/10: Giá bạc giảm do áp lực lãi suất Fed đè nặng thị trường

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (30/10) đồng loạt suy giảm sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed và lo ngại lạm phát gia tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 773.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 800.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay cũng giảm 1,13% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 30/10: Giá cà phê xuống mức thấp nhất trong 4,5 tháng, hồ tiêu đi ngang

Ngày 30/10: Giá cà phê xuống mức thấp nhất trong 4,5 tháng, hồ tiêu đi ngang

Giá cà phê trong nước hôm nay (30/10) đồng loạt giảm từ 500 - 800 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 88.000 - 88.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định trong khoảng 137.000 - 140.000 đồng/kg.
Đắk Lắk hướng tới 75.000 ha cà phê bền vững, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu

Đắk Lắk hướng tới 75.000 ha cà phê bền vững, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu

(TBTCO) - Sáng 29/10, UBND tỉnh Đắk Lắk và Tổ chức Stichting IDH (Hà Lan) tại Việt Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển ngành cà phê bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2026-2030. Hợp tác được mở rộng từ các vùng chuyên canh trước đây lên quy mô toàn tỉnh, hướng tới xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế.
Khai thác VIFTA: Không chỉ tận dụng ưu đãi thuế quan

Khai thác VIFTA: Không chỉ tận dụng ưu đãi thuế quan

(TBTCO) - Hiệp định VIFTA mở thêm cơ hội xuất khẩu và hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Israel. Để khai thác hiệu quả, doanh nghiệp cần tận dụng ưu đãi thuế quan, tìm kiếm đối tác phù hợp và nâng cao năng lực tiếp nhận, làm chủ công nghệ, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
Duy trì bộ số yêu thích trong thời gian dài, người đàn ông tại TP. Hải Phòng trúng xổ số Vietlott hơn 31 tỷ đồng

Duy trì bộ số yêu thích trong thời gian dài, người đàn ông tại TP. Hải Phòng trúng xổ số Vietlott hơn 31 tỷ đồng

Ngày 29/10/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức lễ trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01578 ngày 21/10/2026 cho anh N.A, với giá trị giải thưởng 31.406.181.500 đồng. Tại lễ trao thưởng, anh N.A đã trao tặng 400 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 31/10: Giá cà phê và hồ tiêu phiên cuối tháng 10 đồng loạt giảm mạnh

Ngày 31/10: Giá cà phê và hồ tiêu phiên cuối tháng 10 đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 31/10: Vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 31/10: Vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm mạnh

Ngày 31/10: Giá heo hơi càng ngày càng thấp

Ngày 31/10: Giá heo hơi càng ngày càng thấp

Bảo hiểm tử kỳ tạo sức bật, mở các hướng đi mới

Bảo hiểm tử kỳ tạo sức bật, mở các hướng đi mới

Xem xét giảm giá điện để hỗ trợ doanh nghiệp

Xem xét giảm giá điện để hỗ trợ doanh nghiệp

Giá cà phê xuất khẩu chịu áp lực từ nguồn cung vụ mới

Giá cà phê xuất khẩu chịu áp lực từ nguồn cung vụ mới

Khoa học công nghệ tạo sức bật cho nông nghiệp

Khoa học công nghệ tạo sức bật cho nông nghiệp

Loạt ẩn số trong phương án mở rộng cao tốc Bắc – Nam

Loạt ẩn số trong phương án mở rộng cao tốc Bắc – Nam

Hải quan chủ động siết chặt kiểm soát, chặn ma túy từ các cửa khẩu trọng điểm

Hải quan chủ động siết chặt kiểm soát, chặn ma túy từ các cửa khẩu trọng điểm

Ngày 31/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng ở nhiều chủng loại

Ngày 31/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng ở nhiều chủng loại

Ngày 29/10: Giá heo hơi qua mỗi ngày lại lập đáy mới

Ngày 29/10: Giá heo hơi qua mỗi ngày lại lập đáy mới

Ngày 30/10: Giá heo hơi tiếp tục giảm ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước

Ngày 30/10: Giá heo hơi tiếp tục giảm ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước

Tỷ giá USD hôm nay 29/10: USD trong nước đồng loạt tăng, Fed vẫn để ngỏ nâng lãi suất tháng 12

Tỷ giá USD hôm nay 29/10: USD trong nước đồng loạt tăng, Fed vẫn để ngỏ nâng lãi suất tháng 12

Bộ Tài chính đề xuất "gỡ khó" thủ tục khôi phục, chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Bộ Tài chính đề xuất "gỡ khó" thủ tục khôi phục, chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Ngày 30/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng mạnh

Ngày 30/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay 28/10: USD trong nước giảm, DXY bật tăng trước giờ Fed công bố lãi suất và dữ liệu PCE Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 28/10: USD trong nước giảm, DXY bật tăng trước giờ Fed công bố lãi suất và dữ liệu PCE Mỹ

Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp cho người nộp thuế ở trạng thái 03, 06

Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp cho người nộp thuế ở trạng thái 03, 06

Bước ngoặt thể chế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bứt phá

Bước ngoặt thể chế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bứt phá

Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Hà Nội quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô

Hà Nội quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô