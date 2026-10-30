Ngày 30/10: Giá heo hơi tiếp tục giảm ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm mạnh. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm, với 10 địa phương điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Sau biến động, giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 44.000 - 46.000 đồng/kg. Cụ thể, Lạng Sơn, Ninh Bình và Tuyên Quang cùng xuống mức 44.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La, giá heo hơi giảm về 45.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lai Châu giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 46.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm tại 9 trong tổng số 11 địa phương được khảo sát.Đáng chú ý, Hà Tĩnh và Gia Lai cùng giảm từ 44.000 đồng/kg xuống còn 43.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng giảm xuống mức 44.000 đồng/kg. Tại Tây Nguyên, Đắk Lắk điều chỉnh xuống còn 45.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng giảm về 47.000 đồng/kg.

Dù giảm giá, Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức thu mua cao nhất khu vực.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay xu hướng giảm tiếp tục xuất hiện ở một số địa phương, tập trung chủ yếu tại khu vực Đông Nam Bộ. Cụ thể, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và Tây Ninh cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 47.000 đồng/kg.

Ở khu vực Tây Nam Bộ, An Giang là địa phương ghi nhận điều chỉnh giảm, đưa giá heo hơi xuống còn 44.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi cả nước vẫn biến động giảm rải rác trong sáng nay. Miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục giảm ở một số địa phương, trong khi miền Nam cơ bản ổn định, chỉ điều chỉnh giảm nhẹ tại TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Nai. Biên độ giao dịch toàn quốc hiện ở mức 43.000 - 47.000 đồng/kg./.