Chứng khoán

Bốn doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
18:57 | 29/10/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần IMG Phước Đông, Công ty cổ phần Xây dựng Năng lượng MCD Việt Nam, Công ty cổ phần Tandoland và Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, với tổng số tiền 362,5 triệu đồng do vi phạm về công bố thông tin.
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Theo quyết định xử phạt, Công ty cổ phần IMG Phước Đông bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, doanh nghiệp không thực hiện công bố thông tin định kỳ đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2024; báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024; tình hình thanh toán gốc, lãi bán niên năm 2024. Đồng thời, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với báo cáo tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2024.

Trước đó, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt Công ty cổ phần Xây dựng Năng lượng MCD Việt Nam 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Doanh nghiệp không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu và tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu thuộc các kỳ: năm 2020, bán niên năm 2021, năm 2021 và bán niên năm 2022.

Hai trường hợp trên bị xử phạt theo điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Bốn doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin
Ảnh minh họa

Cũng liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin, Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam bị phạt 92,5 triệu đồng. Công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2025.

Ngàoi ra, Công ty cổ phần Tandoland bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể, doanh nghiệp chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn quy định đối với tài liệu về tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022 và báo cáo tài chính được soát xét bán niên năm 2026./.

Mai Tấn
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