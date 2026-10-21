Chứng khoán

Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
17:25 | 21/10/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
aa

Ngày 21/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 630/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, có trụ sở tại Tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, với tổng số tiền 132,5 triệu đồng.

Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 77,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định. Công ty không công bố trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07-GV/NQ-HĐQT ngày 2/5/2024 về việc thông qua phương án góp vốn mua cổ phần phát hành thêm tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Becamex, là công ty con có người quản lý đồng thời giữ chức vụ tại Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

Hai doanh nghiệp bất động sản bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Ảnh chụp website công ty

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bị phạt 55 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định. Cụ thể, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 không trình bày thông tin về việc miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị, lãnh đạo điều hành trong năm 2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07-GV/NQ-HĐQT ngày 2/5/2024 liên quan đến phương án góp vốn tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Becamex./.

Tấn Minh
Từ khóa:
xử phạt doanh nghiệp bất động sản xử phạt vi phạm hành chính chứng khoán phương án góp vốn mua cổ phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp quy định công bố thông tin chứng khoán Công ty cổ phần Bất động sản Mỹ

Bài liên quan

Schengen Invest bị phạt 250 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai

Schengen Invest bị phạt 250 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai

Ninh Vân Bay bị phạt 365 triệu đồng do nhiều vi phạm về chứng khoán

Ninh Vân Bay bị phạt 365 triệu đồng do nhiều vi phạm về chứng khoán

Thao túng cổ phiếu MTG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Thao túng cổ phiếu MTG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Dành cho bạn

TPBank nhận 50 triệu USD vốn dài hạn từ DEG: Tối ưu nguồn vốn quốc tế, thúc đẩy tài chính xanh

TPBank nhận 50 triệu USD vốn dài hạn từ DEG: Tối ưu nguồn vốn quốc tế, thúc đẩy tài chính xanh

Dự kiến triển khai CCP vào năm 2027, tăng độ mở thị trường chứng khoán

Dự kiến triển khai CCP vào năm 2027, tăng độ mở thị trường chứng khoán

Bất động sản nghỉ dưỡng đón cơ hội từ làn sóng sự kiện âm nhạc

Bất động sản nghỉ dưỡng đón cơ hội từ làn sóng sự kiện âm nhạc

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II: Kịp thời bàn giao vật tư, sẵn sàng nguồn lực ứng phó thiên tai

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II: Kịp thời bàn giao vật tư, sẵn sàng nguồn lực ứng phó thiên tai

Soài Rạp - Hiệp Phước: Cửa ngõ kết nối nguồn hàng và hậu cần logistics

Soài Rạp - Hiệp Phước: Cửa ngõ kết nối nguồn hàng và hậu cần logistics

VEFTA mở thêm cơ hội xuất khẩu cho hàng Việt

VEFTA mở thêm cơ hội xuất khẩu cho hàng Việt

Đọc thêm

Đa dạng hóa sản phẩm, khơi thông nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế

Đa dạng hóa sản phẩm, khơi thông nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước yêu cầu nâng cao năng lực huy động vốn trung và dài hạn, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới. Việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng hàng hóa, hiện đại hóa hạ tầng và tăng cường giám sát được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển thị trường, hướng tới mục tiêu huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2030.
Thị trường chứng khoán Việt Nam: Từ dấu mốc nâng hạng đến động lực phát triển mới

Thị trường chứng khoán Việt Nam: Từ dấu mốc nâng hạng đến động lực phát triển mới

(TBTCO) - Sau 30 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Dấu mốc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của thị trường.
SHS: Doanh thu quý III tăng 23%, động lực tăng trưởng đến từ các trụ cột mới

SHS: Doanh thu quý III tăng 23%, động lực tăng trưởng đến từ các trụ cột mới

(TBTCO) - Kết thúc quý III/2026, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) ghi nhận doanh thu hoạt động quý III đạt 1.002 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Cùng với những kết quả tích cực về quy mô và thị phần môi giới, SHS tiếp tục điều chỉnh cơ cấu tài sản, mở rộng các dịch vụ tài chính, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn.
LPBank lãi 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đầu năm 2026

LPBank lãi 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank – mã HOSE: LPB) vừa công bố Báo cáo Tài chính quý III với nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Tính đến ngày 30/9/2026, Ngân hàng đạt 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế lũy kế, tổng tài sản đạt 694.183 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng gần 9% và 29% so với cùng kỳ.
Chứng khoán SSI ước đạt 4.510 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng

Chứng khoán SSI ước đạt 4.510 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng

(TBTCO) - Sau 9 tháng đầu năm 2026, SSI ước ghi nhận 9.871 tỷ đồng doanh thu và 4.510 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng lần lượt 5% và 11% so với cùng kỳ.
Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu Techcombank, Hòa Phát, FPT Retail

Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu Techcombank, Hòa Phát, FPT Retail

(TBTCO) - Dù tiếp tục bán ròng 275 tỷ đồng trên cả ba sàn trong phiên 20/10, nhà đầu tư nước ngoài vẫn giải ngân mạnh vào một số cổ phiếu riêng lẻ. TCB dẫn đầu chiều mua ròng với hơn 345 tỷ đồng.
Gang thép Thái Nguyên báo lãi trở lại, doanh thu tăng gần 40%

Gang thép Thái Nguyên báo lãi trở lại, doanh thu tăng gần 40%

(TBTCO) - Doanh thu tăng gần 40% giúp Gang thép Thái Nguyên đảo chiều kết quả kinh doanh, từ mức lỗ 12,3 tỷ đồng sang lãi hơn 4,4 tỷ đồng trong quý III/2026.
Ba doanh nghiệp bị xử phạt gần 680 triệu đồng do vi phạm quy định về chứng khoán

Ba doanh nghiệp bị xử phạt gần 680 triệu đồng do vi phạm quy định về chứng khoán

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 680 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến công bố thông tin không đầy đủ, sai lệch, chậm công bố thông tin và không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Để IPO không chỉ dừng ở huy động vốn mà còn tạo giá trị dài hạn

Để IPO không chỉ dừng ở huy động vốn mà còn tạo giá trị dài hạn

Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Chứng khoán ngày 21/10: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền trở lại mạnh mẽ

Chứng khoán ngày 21/10: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền trở lại mạnh mẽ

Bộ Tài chính mong doanh nghiệp Hàn Quốc phản hồi tích cực trong xây dựng chính sách thuế, hải quan

Bộ Tài chính mong doanh nghiệp Hàn Quốc phản hồi tích cực trong xây dựng chính sách thuế, hải quan

Hà Nội phát động xây dựng người Thủ đô thanh lịch, văn minh năm 2026

Hà Nội phát động xây dựng người Thủ đô thanh lịch, văn minh năm 2026

OCB bổ nhiệm Tổng Giám đốc, kiện toàn bộ máy điều hành

OCB bổ nhiệm Tổng Giám đốc, kiện toàn bộ máy điều hành

ABBank lãi hơn 4.300 tỷ đồng sau 9 tháng, nguồn thu ngoài lãi tạo sức bật

ABBank lãi hơn 4.300 tỷ đồng sau 9 tháng, nguồn thu ngoài lãi tạo sức bật

Hoàn thiện hạ tầng bù trừ, thanh toán cho bước phát triển mới của thị trường chứng khoán

Hoàn thiện hạ tầng bù trừ, thanh toán cho bước phát triển mới của thị trường chứng khoán

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 10/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 10/2026

Ngày 20/10: Giá heo hơi tạm ngắt đà giảm sau một tuần đi xuống

Ngày 20/10: Giá heo hơi tạm ngắt đà giảm sau một tuần đi xuống

Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin: Còn nhiều dư địa để mở rộng thương mại, đầu tư Việt Nam - Thụy Sĩ

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin: Còn nhiều dư địa để mở rộng thương mại, đầu tư Việt Nam - Thụy Sĩ

"Phất cờ lệnh" giảm lãi suất, ngân hàng dồn dập nhập cuộc

"Phất cờ lệnh" giảm lãi suất, ngân hàng dồn dập nhập cuộc

FTA Việt Nam - EFTA: Chuyển cam kết thành cơ hội kinh doanh thực chất

FTA Việt Nam - EFTA: Chuyển cam kết thành cơ hội kinh doanh thực chất

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +21.84
21/10 | +21.84 (7,712.57 +21.84 (+0.28%))
DJI +529.85
21/10 | +529.85 (52,495.88 +529.85 (+1.02%))
IXIC -6.07
21/10 | -6.07 (26,424.82 -6.07 (-0.02%))
NYA +223.55
21/10 | +223.55 (24,190.62 +223.55 (+0.93%))
XAX -3.97
21/10 | -3.97 (8,577.09 -3.97 (-0.05%))
BUK100P +1.28
21/10 | +1.28 (1,066.38 +1.28 (+0.12%))
RUT +45.12
21/10 | +45.12 (2,773.42 +45.12 (+1.65%))
VIX +0.01
21/10 | +0.01 (17.32 +0.01 (+0.06%))
FTSE +8.65
21/10 | +8.65 (10,741.65 +8.65 (+0.08%))
GDAXI +220.78
21/10 | +220.78 (25,525.20 +220.78 (+0.87%))
FCHI +57.38
21/10 | +57.38 (7,895.87 +57.38 (+0.73%))
STOXX50E +59.93
21/10 | +59.93 (6,181.59 +59.93 (+0.98%))
N100 +16.01
21/10 | +16.01 (1,868.83 +16.01 (+0.86%))
BFX +10.45
21/10 | +10.45 (5,630.88 +10.45 (+0.19%))
MOEX.ME -0.11
21/10 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -215.87
21/10 | -215.87 (23,651.87 -215.87 (-0.90%))
STI +33.97
21/10 | +33.97 (5,437.99 +33.97 (+0.63%))
AXJO +14.40
21/10 | +14.40 (8,831.30 +14.40 (+0.16%))
AORD +12.40
21/10 | +12.40 (8,956.60 +12.40 (+0.14%))
BSESN -143.21
21/10 | -143.21 (73,709.69 -143.21 (-0.19%))
JKSE +49.47
21/10 | +49.47 (5,328.36 +49.47 (+0.94%))
KLSE +2.69
21/10 | +2.69 (1,602.27 +2.69 (+0.17%))
NZ50 +129.60
21/10 | +129.60 (13,761.29 +129.60 (+0.95%))
KS11 +182.92
21/10 | +182.92 (5,735.66 +182.92 (+3.29%))
TWII +594.84
21/10 | +594.84 (46,887.77 +594.84 (+1.28%))
GSPTSE +179.33
21/10 | +179.33 (36,107.96 +179.33 (+0.50%))
BVSP +3,216.73
21/10 | +3,216.73 (208,295.98 +3,216.73 (+1.57%))
MXX +247.91
21/10 | +247.91 (69,258.58 +247.91 (+0.36%))
MERV 0.00
21/10 | 0.00 (2,848,945.25 0.00 (0.00%))
TA125.TA +12.31
21/10 | +12.31 (4,103.77 +12.31 (+0.30%))
CASE30 +765.90
21/10 | +765.90 (52,854.90 +765.90 (+1.47%))
JN0U.JO -8.81
21/10 | -8.81 (6,724.59 -8.81 (-0.13%))
FPACEPE-USD-TR.FGI +15.71
21/10 | +15.71 (10,023.36 +15.71 (+0.16%))
DX-Y.NYB -0.05
21/10 | -0.05 (101.65 -0.05 (-0.05%))
FPACEBOUS-USD-TR.FGI +11.70
21/10 | +11.70 (10,925.79 +11.70 (+0.11%))
125904-USD-STRD +13.24
21/10 | +13.24 (2,749.13 +13.24 (+0.48%))
XDB +0.92
21/10 | +0.92 (133.95 +0.92 (+0.69%))
XDE +0.22
21/10 | +0.22 (112.33 +0.22 (+0.20%))
FPCPEXVM-USD-TR.FGI +11.34
21/10 | +11.34 (10,585.29 +11.34 (+0.11%))
000001.SS -22.34
21/10 | -22.34 (3,713.03 -22.34 (-0.60%))
N225 +545.82
21/10 | +545.82 (64,621.24 +545.82 (+0.85%))
XDN +0.24
21/10 | +0.24 (63.33 +0.24 (+0.38%))
XDA +0.54
21/10 | +0.54 (70.33 +0.54 (+0.78%))
FPCPEXVA-USD-TR.FGI -25.03
21/10 | -25.03 (6,927.81 -25.03 (-0.36%))