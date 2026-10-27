Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC bị phạt gần 660 triệu đồng

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 642/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC, có địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo quyết định, Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC bị phạt hơn 434,8 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Mức phạt tương ứng 3,5% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC là tổ chức có liên quan đến ông Vương Tấn Hát - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (mã Ck: CT3). Ngày 17/10/2025, Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC mua 1.242.379 cổ phiếu CT3, tương ứng giá trị theo mệnh giá hơn 12,4 tỷ đồng, nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

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Đối với hành vi này, ngoài phạt tiền, Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 3,5 tháng.

Bên cạnh đó, CNC bị phạt 225 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai. Giao dịch mua nêu trên khiến tổng số cổ phiếu do Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC và người có liên quan nắm giữ tăng lên 2.238.734 cổ phiếu CT3, tương đương 25,44% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết, nhưng công ty không đăng ký chào mua công khai theo quy định.

Để khắc phục hậu quả, Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC buộc phải từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm. Đồng thời, công ty phải bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC là 659.832.650 đồng. Các hành vi vi phạm bị xử lý theo Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP./.