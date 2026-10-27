Chứng khoán

Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC bị phạt gần 660 triệu đồng

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
20:02 | 27/10/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC gần 660 triệu đồng do không báo cáo giao dịch dự kiến và không đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CT3. Công ty còn bị đình chỉ giao dịch chứng khoán 3,5 tháng và buộc giảm tỷ lệ nắm giữ.
aa

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 642/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC, có địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo quyết định, Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC bị phạt hơn 434,8 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Mức phạt tương ứng 3,5% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC là tổ chức có liên quan đến ông Vương Tấn Hát - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (mã Ck: CT3). Ngày 17/10/2025, Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC mua 1.242.379 cổ phiếu CT3, tương ứng giá trị theo mệnh giá hơn 12,4 tỷ đồng, nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC bị phạt gần 660 triệu đồng
Ảnh minh họa

Đối với hành vi này, ngoài phạt tiền, Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 3,5 tháng.

Bên cạnh đó, CNC bị phạt 225 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai. Giao dịch mua nêu trên khiến tổng số cổ phiếu do Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC và người có liên quan nắm giữ tăng lên 2.238.734 cổ phiếu CT3, tương đương 25,44% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết, nhưng công ty không đăng ký chào mua công khai theo quy định.

Để khắc phục hậu quả, Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC buộc phải từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm. Đồng thời, công ty phải bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC là 659.832.650 đồng. Các hành vi vi phạm bị xử lý theo Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP./.

Mai Tấn
Từ khóa:
xử phạt vi phạm hành chính chứng khoán đình chỉ giao dịch chứng khoán hình thức xử phạt bổ sung chứng khoán mua cổ phiếu CT3 không báo cáo quyết định xử phạt vi phạm hành chính thanh tra chứng khoán nhà nước giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu CT3 xử phạt giao dịch chứng khoán mua cổ phiếu CT3 Nghị định 156/2020/NĐ CP sửa đổi 128/2021/NĐ CP

Bài liên quan

Xử phạt Công ty TNHH C-Store Việt Nam 75 triệu đồng

Xử phạt Công ty TNHH C-Store Việt Nam 75 triệu đồng

Hai lãnh đạo Tập đoàn CMH Việt Nam bị phạt tổng cộng 450 triệu đồng

Hai lãnh đạo Tập đoàn CMH Việt Nam bị phạt tổng cộng 450 triệu đồng

Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Dành cho bạn

Cho thuê ngắn hạn dưới 5 năm loạt trụ sở công tại Gia Lai để tránh lãng phí

Cho thuê ngắn hạn dưới 5 năm loạt trụ sở công tại Gia Lai để tránh lãng phí

Ngành Thuế đẩy mạnh cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp tăng trưởng

Ngành Thuế đẩy mạnh cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp tăng trưởng

Kết thúc quý III, GELEX vượt 8,8% kế hoạch lợi nhuận năm 2026

Kết thúc quý III, GELEX vượt 8,8% kế hoạch lợi nhuận năm 2026

Bảo hiểm Agribank báo lãi hơn 333 tỷ đồng, nhiều chỉ tiêu áp sát "vạch đích"

Bảo hiểm Agribank báo lãi hơn 333 tỷ đồng, nhiều chỉ tiêu áp sát "vạch đích"

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam thúc đẩy chia sẻ dữ liệu bảo hiểm xe cơ giới qua hệ thống NCD

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam thúc đẩy chia sẻ dữ liệu bảo hiểm xe cơ giới qua hệ thống NCD

Chứng khoán ngày 27/10: VN-Index thu hẹp đà giảm, thị trường chờ dòng tiền

Chứng khoán ngày 27/10: VN-Index thu hẹp đà giảm, thị trường chờ dòng tiền

Đọc thêm

Mở rộng không gian huy động vốn từ thị trường trái phiếu chính phủ

Mở rộng không gian huy động vốn từ thị trường trái phiếu chính phủ

(TBTCO) - Phát triển các kỳ hạn dài, mở rộng cơ sở nhà đầu tư và nghiên cứu huy động vốn quốc tế đang mở thêm dư địa phát triển cho thị trường trái phiếu chính phủ trong giai đoạn 2026 - 2030.
Sửa Luật Chứng khoán: Sẵn sàng tâm thế "thị trường mới nổi"

Sửa Luật Chứng khoán: Sẵn sàng tâm thế "thị trường mới nổi"

(TBTCO) - Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán hướng tới tháo gỡ những vướng mắc về điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp lý cho giao dịch điện tử và các mô hình mới. Những điều chỉnh này được kỳ vọng tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả vận hành và đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường chứng khoán sau nâng hạng.
OCB lãi hơn 4.100 tỷ đồng sau 9 tháng, quy mô tổng tài sản "về đích" sớm

OCB lãi hơn 4.100 tỷ đồng sau 9 tháng, quy mô tổng tài sản "về đích" sớm

(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm 2026, OCB lãi trước thuế 4.122,8 tỷ đồng, tăng 20,2% cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ thu nhập lãi thuần cải thiện, thu nhập ngoài lãi tăng mạnh 43%, cùng việc mở rộng các giải pháp tài chính phục vụ giao thương và thanh toán quốc tế. Tổng tài sản OCB đạt 363.726 tỷ đồng cuối tháng 9, vượt kế hoạch năm.
Phát hành trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tuần qua

Phát hành trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tuần qua

(TBTCO) - Hoạt động phát hành trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tuần 19 - 23/10, đạt 15.900 tỷ đồng, nhờ khối lượng phát hành thêm tại các kỳ hạn 5 năm và 10 năm.
Chứng khoán ngày 26/10: Áp lực chốt lời ngắt chuỗi tăng của VN-Index

Chứng khoán ngày 26/10: Áp lực chốt lời ngắt chuỗi tăng của VN-Index

Thị trường chứng khoán khởi động tuần mới kém suôn sẻ khi áp lực bán gia tăng khiến chỉ số VN-Index chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp. Dòng tiền duy trì sự chọn lọc, với điểm sáng tại một số cổ phiếu dầu khí và bất động sản khu công nghiệp.
35 triệu cổ phiếu DSH chính thức niêm yết trên HOSE từ ngày 26/10

35 triệu cổ phiếu DSH chính thức niêm yết trên HOSE từ ngày 26/10

Cổ phiếu DSH của Đông Sơn Holdings chính thức giao dịch trên HOSE từ ngày 26/10, với giá tham chiếu 11.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị niêm yết 350 tỷ đồng theo mệnh giá.
Gần 20 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức trong tuần cuối tháng 10

Gần 20 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức trong tuần cuối tháng 10

(TBTCO) - Trong tuần từ ngày 26 - 30/10, khoảng 18 doanh nghiệp và ngân hàng chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, với tỷ lệ chi trả bằng tiền mặt cao nhất lên tới 60%.
Bộ Tài chính hoàn thiện quy định về giao dịch quyền chọn chỉ số

Bộ Tài chính hoàn thiện quy định về giao dịch quyền chọn chỉ số

Bộ Tài chính đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 58/2021/TT-BTC về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Nhiều ý kiến liên quan đến hợp đồng quyền chọn chỉ số, cơ chế ký quỹ, bù trừ, thanh toán và quản lý rủi ro đã được tiếp thu, giải trình nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển sản phẩm mới trên thị trường.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thu ngoài lãi chiếm gần 50% quý III, SACOMBANK tăng mạnh dự phòng khi tổng tài sản vượt "triệu tỷ"

Thu ngoài lãi chiếm gần 50% quý III, SACOMBANK tăng mạnh dự phòng khi tổng tài sản vượt "triệu tỷ"

Tín dụng tăng 11,5% đưa tổng tài sản tiến sát đích, ACB chủ động gia cố bộ đệm dự phòng

Tín dụng tăng 11,5% đưa tổng tài sản tiến sát đích, ACB chủ động gia cố bộ đệm dự phòng

VietinBank triển khai chương trình “Khơi nguồn tăng trưởng”, lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm

VietinBank triển khai chương trình “Khơi nguồn tăng trưởng”, lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm

Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC bị phạt gần 660 triệu đồng

Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC bị phạt gần 660 triệu đồng

Thu hồi gần 433 tỷ đồng tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội qua kiểm tra

Thu hồi gần 433 tỷ đồng tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội qua kiểm tra

GELEX vượt 8,8% kế hoạch lợi nhuận năm 2026 sau 9 tháng

GELEX vượt 8,8% kế hoạch lợi nhuận năm 2026 sau 9 tháng

Đổi mới hoạt động kiểm toán, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia

Đổi mới hoạt động kiểm toán, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia

Chi trả bảo hiểm tiền gửi sớm hơn – Những điểm mới người gửi tiền cần lưu ý

Chi trả bảo hiểm tiền gửi sớm hơn – Những điểm mới người gửi tiền cần lưu ý

BIGBANG tại Hà Nội thu hút 90.000 lượt khán giả, doanh thu du lịch ước 750 tỷ đồng

BIGBANG tại Hà Nội thu hút 90.000 lượt khán giả, doanh thu du lịch ước 750 tỷ đồng

Dự án xuất khẩu điện Việt Nam - Malaysia - Singapore đạt dấu mốc quan trọng tại SIEW 2026

Dự án xuất khẩu điện Việt Nam - Malaysia - Singapore đạt dấu mốc quan trọng tại SIEW 2026

Ngày 25/10: Giá heo hơi xuất hiện đáy mới

Ngày 25/10: Giá heo hơi xuất hiện đáy mới

Giảm gánh nặng chi phí để siêu thị, cơ sở kinh doanh bán lẻ chuyển sang kê khai

Giảm gánh nặng chi phí để siêu thị, cơ sở kinh doanh bán lẻ chuyển sang kê khai

Ngày 27/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tăng

Ngày 27/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tăng

Kho bạc Nhà nước cải cách mạnh quy trình, chuẩn hóa nghiệp vụ

Kho bạc Nhà nước cải cách mạnh quy trình, chuẩn hóa nghiệp vụ

Ngày 27/10: Giá heo hơi tại miền Bắc vẫn nối dài chuỗi ngày giảm

Ngày 27/10: Giá heo hơi tại miền Bắc vẫn nối dài chuỗi ngày giảm

Tỷ giá USD hôm nay 26/10: DXY suy yếu trước quyết định lãi suất của nhiều ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay 26/10: DXY suy yếu trước quyết định lãi suất của nhiều ngân hàng trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tỷ giá USD hôm nay 27/10: USD tăng, DXY giằng co quanh 102 điểm chờ tín hiệu từ 5 ngân hàng trung ương lớn

Tỷ giá USD hôm nay 27/10: USD tăng, DXY giằng co quanh 102 điểm chờ tín hiệu từ 5 ngân hàng trung ương lớn

"Đánh thức" dòng vốn nội cho thị trường chứng khoán

"Đánh thức" dòng vốn nội cho thị trường chứng khoán

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +8.89
27/10 | +8.89 (7,685.66 +8.89 (+0.12%))
DJI -89.11
27/10 | -89.11 (52,272.47 -89.11 (-0.17%))
IXIC +78.64
27/10 | +78.64 (26,248.03 +78.64 (+0.30%))
NYA +17.25
27/10 | +17.25 (24,204.11 +17.25 (+0.07%))
XAX -25.33
27/10 | -25.33 (8,425.63 -25.33 (-0.30%))
BUK100P -10.24
27/10 | -10.24 (1,058.66 -10.24 (-0.96%))
RUT +12.45
27/10 | +12.45 (2,798.87 +12.45 (+0.45%))
VIX -0.68
27/10 | -0.68 (17.71 -0.68 (-3.70%))
FTSE -94.66
27/10 | -94.66 (10,672.67 -94.66 (-0.88%))
GDAXI +61.82
27/10 | +61.82 (25,472.66 +61.82 (+0.24%))
FCHI +27.06
27/10 | +27.06 (7,874.38 +27.06 (+0.34%))
STOXX50E +17.34
27/10 | +17.34 (6,133.57 +17.34 (+0.28%))
N100 +6.30
27/10 | +6.30 (1,863.50 +6.30 (+0.34%))
BFX -10.24
27/10 | -10.24 (5,773.51 -10.24 (-0.18%))
MOEX.ME -0.11
27/10 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -170.49
27/10 | -170.49 (23,041.32 -170.49 (-0.73%))
STI -18.88
27/10 | -18.88 (5,397.03 -18.88 (-0.35%))
AXJO +40.20
27/10 | +40.20 (8,850.10 +40.20 (+0.46%))
AORD +42.20
27/10 | +42.20 (8,968.80 +42.20 (+0.47%))
BSESN -8.08
27/10 | -8.08 (73,598.67 -8.08 (-0.01%))
JKSE -106.96
27/10 | -106.96 (5,266.13 -106.96 (-1.99%))
KLSE +7.49
27/10 | +7.49 (1,611.85 +7.49 (+0.47%))
NZ50 -53.66
27/10 | -53.66 (13,680.27 -53.66 (-0.39%))
KS11 +168.87
27/10 | +168.87 (5,638.34 +168.87 (+3.09%))
TWII +54.80
27/10 | +54.80 (46,096.23 +54.80 (+0.12%))
GSPTSE -27.98
27/10 | -27.98 (35,916.18 -27.98 (-0.08%))
BVSP +1,678.36
27/10 | +1,678.36 (178,286.59 +1,678.36 (+0.95%))
MXX +188.91
27/10 | +188.91 (69,659.90 +188.91 (+0.27%))
MERV 0.00
27/10 | 0.00 (2,848,945.25 0.00 (0.00%))
TA125.TA +73.06
27/10 | +73.06 (4,108.05 +73.06 (+1.81%))
CASE30 +1,687.90
27/10 | +1,687.90 (50,104.80 +1,687.90 (+3.49%))
JN0U.JO +37.25
27/10 | +37.25 (6,558.86 +37.25 (+0.57%))
FPACEPE-USD-TR.FGI +13.63
27/10 | +13.63 (10,006.67 +13.63 (+0.14%))
DX-Y.NYB +0.25
27/10 | +0.25 (102.21 +0.25 (+0.25%))
FPACEBOUS-USD-TR.FGI +21.85
27/10 | +21.85 (10,911.65 +21.85 (+0.20%))
125904-USD-STRD -9.77
27/10 | -9.77 (2,719.75 -9.77 (-0.36%))
XDB -0.23
27/10 | -0.23 (133.19 -0.23 (-0.18%))
XDE -0.31
27/10 | -0.31 (111.45 -0.31 (-0.28%))
FPCPEXVM-USD-TR.FGI +21.21
27/10 | +21.21 (10,571.67 +21.21 (+0.20%))
000001.SS -49.22
27/10 | -49.22 (3,648.30 -49.22 (-1.33%))
N225 +1,078.72
27/10 | +1,078.72 (63,268.37 +1,078.72 (+1.73%))
XDN -0.12
27/10 | -0.12 (63.34 -0.12 (-0.20%))
XDA +0.12
27/10 | +0.12 (70.29 +0.12 (+0.17%))
FPCPEXVA-USD-TR.FGI -6.47
27/10 | -6.47 (6,906.61 -6.47 (-0.09%))