Ngân hàng - Bảo hiểm

Thu hồi gần 433 tỷ đồng tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội qua kiểm tra

Hà My

Hà My

vuthiluyentb@gmail.com
19:58 | 27/10/2026
Trong 9 tháng năm 2026, qua kiểm tra, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã thu hồi gần 433 tỷ đồng tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng, bảo đảm quyền lợi của người lao động.
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Đẩy mạnh kiểm tra từ xa, nâng hiệu quả thu hồi tiền chậm đóng

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, trong 9 tháng năm 2026, toàn hệ thống BHXH Việt Nam đã kiểm tra tại 7.151 đơn vị, gồm kiểm tra chuyên ngành tại 6.670 đơn vị và kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại 481 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thu hồi gần 433 tỷ đồng tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội qua kiểm tra
BHXH cơ sở Hai Bà Trưng phối hợp với VKSND khu vực 3 - Hà Nội tổ chức Hội nghị làm việc với các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH. Ảnh:BHXH cơ sở Hai Bà Trưng

Để xác định đúng đối tượng cần kiểm tra, BHXH Việt Nam thực hiện rà soát dữ liệu quản lý, khoanh vùng và phân tích dấu hiệu vi phạm. Trọng tâm là các đơn vị có nguy cơ vi phạm về đối tượng, mức đóng; đơn vị chậm đóng, trốn đóng; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT có chi phí gia tăng bất thường. Việc phân tích dữ liệu giúp xác định trọng tâm kiểm tra, tập trung vào các đơn vị có dấu hiệu vi phạm.

Đối với nhóm đơn vị chậm đóng kéo dài, cơ quan BHXH đã kiểm tra chuyên đề tại 1.399 đơn vị chậm đóng trên 6 tháng, thu hồi trên 114 tỷ đồng; lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với 249 đơn vị, với tổng số tiền phạt hơn 2 tỷ đồng. Sau kiểm tra, việc theo dõi, đôn đốc khắc phục tiếp tục được thực hiện để thúc đẩy doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ đóng.

Việc thu hồi tiền chậm đóng, yêu cầu đăng ký tham gia và đóng bổ sung hướng tới khắc phục thiếu sót về đối tượng, thời gian, mức đóng, làm cơ sở giải quyết chế độ đúng quy định. Với người lao động tại doanh nghiệp chậm đóng, cơ quan BHXH thực hiện xác nhận thời gian đã đóng, giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí cho trường hợp đủ điều kiện.

Cùng với việc lựa chọn đối tượng theo dấu hiệu rủi ro, cơ quan BHXH kết hợp kiểm tra trực tiếp với kiểm tra từ xa. Trong 9 tháng năm 2026, kiểm tra từ xa đã được thực hiện tại 1.848 đơn vị sử dụng lao động, thu hồi hơn 186,7 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng.

Công tác kiểm tra từ xa cho phép triển khai các bước trong quy trình kiểm tra mà không phải tiếp xúc trực tiếp với đối tượng kiểm tra, gắn cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Việc thực hiện vẫn tuân thủ quy trình, thủ tục theo quy định, đồng thời gắn với đôn đốc đơn vị khắc phục vi phạm. Bên cạnh kiểm tra việc đóng, cơ quan BHXH chú trọng kiểm soát hồ sơ chi trả chế độ và thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Qua kiểm tra, cơ quan BHXH yêu cầu thu hồi 9,3 tỷ đồng đã chi trả chế độ BHXH không đúng quy định, liên quan đến 10.234 lượt người lao động; từ chối thanh toán và thu hồi về quỹ BHYT hơn 183,5 tỷ đồng do không đủ điều kiện thanh toán.

Việc phát hiện, xử lý các khoản hưởng và thanh toán sai góp phần bảo vệ các quỹ bảo hiểm, bảo đảm nguồn lực phục vụ người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Tăng hiệu quả xử lý vi phạm qua phối hợp liên ngành

Để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm, cơ quan BHXH tăng cường phối hợp với cơ quan thuế, công đoàn, cơ quan nội vụ, y tế và chính quyền các cấp trong trao đổi thông tin, theo dõi việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Đồng thời, cơ quan BHXH phối hợp với cơ quan công an, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) để xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý các vụ việc theo quy định. Cơ quan BHXH cũng chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông để tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về kết quả thực hiện chính sách.

Trong 9 tháng năm 2026, cơ quan BHXH đã chuyển 21 hồ sơ kiến nghị khởi tố sang cơ quan điều tra, gồm 9 vụ việc gian lận BHYT; 3 vụ việc có cả hành vi gian lận BHXH và gian lận BHYT; 9 vụ việc liên quan đến hành vi trốn đóng BHXH.

Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc thí điểm (VKSND) khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, cơ quan BHXH đã ký quy chế phối hợp với VKSND các cấp hoặc chủ động trao đổi dữ liệu, xác minh vi phạm, củng cố hồ sơ và lựa chọn những vụ việc đủ điều kiện để khởi kiện.

Theo đó, trong 9 tháng năm 2026, cơ quan BHXH đã phối hợp với VKSND các cấp đôn đốc, làm việc với hơn 13.700 đơn vị sử dụng lao động vi phạm nghĩa vụ đóng, thu hồi hàng trăm tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng.

Riêng tại 2 địa bàn trọng điểm là TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, hai ngành đã đôn đốc, làm việc với 11.535 đơn vị sử dụng lao động, thu hồi hơn 631 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng.

Đã có 9 vụ việc đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đã được VKSND các cấp tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Quảng Ninh khởi kiện. Thời gian tới, cơ quan BHXH sẽ tiếp tục rà soát, phối hợp làm việc hoặc chuyển hồ sơ đề nghị VKSND các cấp khởi kiện các đơn vị sử dụng lao động vi phạm nghĩa vụ đóng.

Hà My
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