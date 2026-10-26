Ngân hàng - Bảo hiểm

OCB lãi hơn 4.100 tỷ đồng sau 9 tháng, quy mô tổng tài sản "về đích" sớm

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
18:22 | 26/10/2026
(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm 2026, OCB lãi trước thuế 4.122,8 tỷ đồng, tăng 20,2% cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ thu nhập lãi thuần cải thiện, thu nhập ngoài lãi tăng mạnh 43%, cùng việc mở rộng các giải pháp tài chính phục vụ giao thương và thanh toán quốc tế. Tổng tài sản OCB đạt 363.726 tỷ đồng cuối tháng 9, vượt kế hoạch năm.
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Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - mã Ck: OCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 và 9 tháng 2026.

Theo đó, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4.122,8 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng hơn 690 tỷ đồng. Kết quả tích cực này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của thu nhập lãi thuần, hoạt động dịch vụ và sự cải thiện ở nhiều mảng kinh doanh, trong khi chi phí hoạt động được kiểm soát hiệu quả.

Cụ thể, trong 9 tháng năm 2026, thu nhập lãi thuần của OCB đạt 7.675,9 tỷ đồng, tăng 13,4%, tương ứng tăng 909 tỷ đồng, tiếp tục giữ vai trò đóng góp chủ lực, chiếm tỷ trọng 83,3% trong tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Bên cạnh nguồn thu từ lãi, thu nhập ngoài lãi của OCB tăng mạnh 43% so với cùng kỳ, với đóng góp tích cực từ hoạt động dịch vụ.

Theo đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 855,7 tỷ đồng, tăng 39,6%, tương ứng tăng 243 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh chung.

Mức tăng này phản ánh đóng góp ngày càng rõ nét của các hoạt động dịch vụ trong cơ cấu thu nhập, từ thanh toán, thẻ đến bảo lãnh, thư tín dụng (L/C) và tư vấn doanh nghiệp.

Việc mở rộng dịch vụ không chỉ giúp ngân hàng đa dạng hóa nguồn thu, mà còn tạo điều kiện đồng hành sâu hơn với khách hàng và nâng cao hiệu quả khai thác hệ sinh thái hiện có.

Cùng với sự phát triển của các dịch vụ truyền thống, OCB tiếp tục đẩy mạnh số hóa, gia tăng khả năng tiếp cận và sử dụng sản phẩm trực tuyến.

Về quy mô hoạt động, tổng tài sản của OCB tại ngày 30/9/2026 đạt 363.726 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cuối năm 2025 và đạt 103% kế hoạch đề ra cho cả năm 2026. Dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 227.183 tỷ đồng; cho vay khách hàng đạt 219.798,7 tỷ đồng, tăng 10,6% so với đầu năm.

Các mảng kinh doanh khác cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Lãi thuần từ hoạt động ngoại hối đạt 194,9 tỷ đồng, tăng 9,7%; hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh chuyển sang lãi 8,3 tỷ đồng. Cùng với đó, lãi thuần từ hoạt động khác đạt 512,6 tỷ đồng, tăng 3,7%.

Nhờ các nguồn thu cải thiện, tổng thu nhập hoạt động của OCB đạt 9.218,5 tỷ đồng, tăng 17,5%, tương ứng tăng hơn 1.370 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí hoạt động chỉ tăng 4,1%, thấp hơn đáng kể tốc độ tăng thu nhập (17,5%). Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm đến 4,5% so với cùng kỳ, phản ánh nỗ lực nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên cũng cải thiện gần 13%.

Trong kỳ, OCB tiếp tục trích lập 1.888,4 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 41,4% so với cùng kỳ, nhằm củng cố bộ đệm dự phòng.

Dù gia tăng nguồn lực dự phòng, ngân hàng vẫn duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận, với lãi trước thuế đạt 4.122,8 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, OCB đang đẩy mạnh mở rộng giải pháp tài chính phục vụ giao thương quốc tế, với tốc độ tăng trưởng nổi bật ở phân khúc khách hàng cá nhân, tiểu thương và thương nhân giao thương xuyên biên giới.

Song song với đó, OCB hoàn thiện dịch vụ chuyển học phí và sinh hoạt phí cho du học sinh trên ứng dụng OCB OMNI. Việc phát triển đồng thời các giải pháp thanh toán biên mậu, kinh doanh ngoại tệ và chuyển tiền quốc tế cho thấy định hướng của OCB trong việc mở rộng hệ sinh thái dịch vụ gắn với nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng.

Bên cạnh việc duy trì tăng trưởng bền vững, OCB theo đuổi chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản theo hướng thận trọng, cơ cấu nguồn vốn huy động đa dạng; các chỉ tiêu an toàn thanh khoản trọng yếu đều đáp ứng quy định của Ngân hàng Nhà nước./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 26/10/2026 18:30

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