Chứng khoán ngày 26/10: Áp lực chốt lời ngắt chuỗi tăng của VN-Index

VN-Index giảm hơn 10 điểm

Sau tuần phục hồi tích cực, chấm dứt chuỗi giảm kéo dài 4 tuần liên tiếp, VN-Index bước vào phiên giao dịch với kỳ vọng tiếp cận vùng kháng cự mạnh 1.780 - 1.800 điểm. Đầu phiên, chỉ số tăng lên vùng 1.780 điểm, song lực cầu suy yếu cùng thanh khoản thấp khiến đà tăng không được duy trì. Sang phiên chiều, áp lực bán gia tăng, thanh khoản tăng theo chiều giảm giá khiến chỉ số lùi sâu hơn. Kết phiên, VN-Index giảm 10,60 điểm, tương đương 0,60%, xuống 1.763,55 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 26/10

Đi cùng với việc đóng cửa giảm điểm độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 203 mã giảm giá, 65 mã giữ giá tham chiếu và 97 mã tăng giá.

Sắc đỏ nắm thế thượng phong khi thị trường đóng cửa với 24/35 nhóm ngành giảm điểm. Y tế, dầu khí và gỗ là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất cơ bản, thiết bị điện và ngân hàng là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -17,56 điểm, về mức 1.889,53 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 22 mã giảm giá, 5 mã tăng giá và 3 mã giữ giá.

Thị trường chậm nhịp giao dịch trở lại khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-4,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 605 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 13.528 tỷ đồng giảm -20,09% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -3,38 điểm, về mức 259,32 điểm, còn UPCoM-Index +0,02 điểm, lên mức 126,28 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài “góp một tay” vào sắc đỏ của thị trường với giá trị bán ròng tại thời điểm kết phiên đạt -892 tỷ đồng.Trong đó, FPT -258 tỷ đồng, HDB -80 tỷ đồng, VPL -69 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -258 tỷ đồng, MSN 72 tỷ đồng, TCB 64 tỷ đồng và VIC 46 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 0,3 tỷ đồng

Dòng tiền chọn lọc, nhóm năng lượng giữ sắc xanh

Áp lực điều chỉnh lan rộng khiến thị trường khởi đầu tuần mới kém tích cực, trong khi dòng tiền chỉ tập trung ở một số nhóm ngành. Dầu khí và bất động sản khu công nghiệp là những điểm sáng, với GAS tăng 2,81%, VGC tăng 4,04%. Tuy nhiên, diễn biến tích cực này chưa đủ bù đắp sức ép từ các nhóm cổ phiếu khác.

Nhóm ngân hàng giảm 1,35%, với sắc đỏ xuất hiện tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, BID, TCB, CTG, MBB và VPB, gây sức ép lên chỉ số chung. Nhóm chứng khoán cũng giảm 1,07% khi phần lớn cổ phiếu chịu áp lực bán. Dù vậy, dòng tiền vẫn tìm đến một số mã như HCM, FTS, BSI và CTS, cho thấy sự phân hóa ngay trong nhóm ngành.

VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh, tích lũy trở lại. Ảnh: Đức Thanh

Ở nhóm bất động sản, chỉ số ngành giảm nhẹ 0,1% nhưng diễn biến giữa các cổ phiếu khá khác biệt. Trong khi DXG giảm 3,35%, PDR giảm 3,70%, một số cổ phiếu như VIC, IDC, SIP và NTC vẫn giữ được sắc xanh.

Ngược lại, nhóm năng lượng tăng 0,73%, với sự hỗ trợ của BSR, PLX và PVD. Tuy nhiên, đà tăng chưa lan tỏa đồng đều khi một số cổ phiếu trong nhóm vẫn điều chỉnh.

Áp lực chốt lời gia tăng khi VN-Index tiến tới vùng 1.780 điểm khiến chỉ số chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp. Thanh khoản giảm so với phiên trước, trong khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn khoảng 4,5% so với mức bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền còn thận trọng.

Về diễn biến ngắn hạn, sau khi thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài từ đầu tháng 9, VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh, tích lũy trở lại. Vùng quanh 1.735 điểm được xem là ngưỡng hỗ trợ cần theo dõi, trong khi khu vực 1.780 - 1.800 điểm tiếp tục là vùng kháng cự mạnh. Khả năng kiểm định lại vùng này phụ thuộc vào sức cầu và mức độ hấp thụ lượng cung ở vùng giá cao.

Thị trường cũng đang bước vào giai đoạn cuối của mùa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026. Khi thông tin được cập nhật đầy đủ hơn, kết quả kinh doanh 9 tháng và triển vọng cả năm sẽ là cơ sở để nhà đầu tư đánh giá, lựa chọn cổ phiếu. Dòng tiền vì vậy có thể tiếp tục phân hóa theo hiệu quả hoạt động và triển vọng của từng doanh nghiệp./.