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Chứng khoán ngày 22/10: VN-Index tiếp tục tăng mạnh nhưng dòng tiền vẫn phân hóa

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
17:39 | 22/10/2026
Thị trường chứng khoán ngày 22/10 tiếp tục hồi phục với phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp, đưa VN-Index lên 1.760,63 điểm. Tuy nhiên, đà tăng chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền vẫn phân hóa và thanh khoản giảm so với phiên trước.
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VN-Index tăng gần 22 điểm

Sau giai đoạn điều chỉnh mạnh và thiết lập vùng đáy quanh 1.680 điểm, thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì đà hồi phục với phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp. Trong phiên, VN-Index có thời điểm rung lắc về vùng 1.750 điểm, song áp lực bán không lớn, trong khi lực cầu tiếp tục hỗ trợ chỉ số đi lên. Kết phiên, VN-Index tăng 21,96 điểm, tương đương 1,26%, lên 1.760,63 điểm, qua đó củng cố đà hồi phục và hướng tới vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm.

Chứng khoán ngày 22/10: VN-Index tiếp tục tăng mạnh nhưng dòng tiền vẫn phân hóa
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 22/10

Thị trường đóng cửa tăng điểm nhưng độ rộng thị trường hôm nay chưa tích cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 164 mã giảm giá, 57 mã giữ giá tham chiếu và 147 mã tăng giá.

Độ mở nhóm ngành thị trường nghiêng về sắc xanh với 21/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản, dịch vụ ăn uống và lưu trú và dầu khí là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, khai khoáng, hóa chất cơ bản và nhựa là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 tiếp tục có diễn biến tích cực khi tăng +12,41 điểm, lên mức 1.892,98 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn, với 17 mã tăng giá, 11 mã giảm giá và 2 mã giữ giá.

Thanh khoản thị trường sụt giảm đáng kể so với phiên hôm qua, tuy nhiên vẫn duy trì mức cao hơn (6,6%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 673 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 15.329 tỷ đồng giảm 24,63% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -0,59 điểm, về mức 261,08 điểm; còn UPCoM-Index +0,67 điểm, lên mức 126,91 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng thứ hai liên tiếp với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 342 tỷ đồng. Trong đó, VIC +239 tỷ đồng, TCB +178 tỷ đồng và VHM +161 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -264 tỷ đồng, KDC -96 tỷ đồng, STB -85 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 9 tỷ đồng.

Cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt

Đà tăng của thị trường trong phiên giao dịch hôm nay tiếp tục được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Mặc dù VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp, diễn biến giữa các nhóm ngành vẫn có sự phân hóa rõ rệt, cho thấy mức tăng của chỉ số chưa phản ánh đầy đủ trạng thái chung của thị trường.

Nổi bật nhất là VIC tăng 4,2% và VHM tăng 3,6%, lần lượt đóng góp 14,89 điểm và 3,73 điểm vào mức tăng của VN-Index. Như vậy, riêng hai cổ phiếu này đã đóng góp tổng cộng 18,62 điểm, tương đương gần 85% mức tăng của chỉ số trong phiên. Tại nhóm bất động sản, sức kéo từ các cổ phiếu vốn hóa lớn tạo hiệu ứng tích cực đối với một số mã, song mức độ hưởng ứng chưa đồng đều. Bên cạnh HDC tăng 4,5%, VPI tăng 3,1% và một số cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp ghi nhận sắc xanh, nhiều mã khác vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Chứng khoán ngày 22/10: VN-Index tiếp tục tăng mạnh nhưng dòng tiền vẫn phân hóa
VN-Index duy trì đà hồi phục với phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Trong khi đó, nhóm ngân hàng và chứng khoán giao dịch kém tích cực hơn khi sắc đỏ chiếm ưu thế. Nhiều cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn giảm nhẹ, tạo sức ép nhất định lên thị trường. Tại nhóm chứng khoán, phần lớn các mã điều chỉnh, dù vẫn xuất hiện những điểm sáng như ORS tăng 6,5% và một số cổ phiếu duy trì được đà tăng.

Ở chiều tích cực, nhóm thép duy trì diễn biến tương đối ổn định, với NKG tăng 3,5% và HPG tăng nhẹ. Đáng chú ý, nhóm dầu khí trở thành một trong những điểm sáng khi nhiều cổ phiếu đồng loạt tăng mạnh. Trong đó, PET tăng trần, PVD tăng 5% và BSR tăng 3,9%.

Nhìn chung, VN-Index duy trì đà hồi phục với phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp, song động lực tăng vẫn tập trung chủ yếu ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Thanh khoản giảm đáng kể so với phiên trước, dù khối lượng giao dịch vẫn cao hơn mức bình quân 20 phiên. Cùng với việc số cổ phiếu giảm giá trên HOSE nhiều hơn số mã tăng, diễn biến này cho thấy dòng tiền chưa thực sự lan tỏa rộng và nhà đầu tư vẫn thận trọng trong việc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Về xu hướng ngắn hạn, việc VN-Index hình thành khoảng trống tăng giá và duy trì mức đóng cửa cao là tín hiệu kỹ thuật tích cực, cho thấy đà hồi phục đang được củng cố sau giai đoạn điều chỉnh. Tuy nhiên, khi phần lớn mức tăng của chỉ số vẫn phụ thuộc vào một số cổ phiếu trụ, tín hiệu xác nhận xu hướng đảo chiều chưa thực sự thuyết phục.

Chuyên gia nhận định trong những phiên tới, thị trường có thể tiếp tục hướng đến vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm, song khả năng duy trì đà tăng sẽ phụ thuộc vào sự cải thiện của thanh khoản và mức độ lan tỏa dòng tiền giữa các nhóm ngành./.

Mai Tấn
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