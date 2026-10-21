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Chứng khoán ngày 21/10: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền trở lại mạnh mẽ

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
17:21 | 21/10/2026
Thị trường chứng khoán ngày 21/10 ghi nhận diễn biến khởi sắc khi lực cầu gia tăng và dòng tiền lan tỏa sang nhiều nhóm ngành. Sự cải thiện đồng thời của điểm số, thanh khoản và độ rộng thị trường mang đến tín hiệu tích cực cho triển vọng phục hồi trong ngắn hạn, dù vẫn cần thêm thời gian để xác nhận xu hướng.
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VN-Index tăng hơn 46 điểm

Sau hơn 4 tuần liên tiếp chịu áp lực điều chỉnh, thị trường chứng khoán đã ghi nhận phiên phục hồi mạnh mẽ. VN-Index duy trì đà tăng ngay từ đầu phiên, với thanh khoản cải thiện khi chỉ số vượt mốc tâm lý 1.700 điểm. Sang phiên chiều, lực cầu tiếp tục gia tăng, giúp đà tăng được mở rộng. Kết phiên, VN-Index tăng 46,70 điểm, tương đương 2,76%, lên 1.738,67 điểm, đánh dấu phiên hồi phục tích cực sau chuỗi điều chỉnh kéo dài.

Chứng khoán ngày 21/10: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền trở lại mạnh mẽ
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 21/10

Thị trường đóng cửa tăng điểm giúp độ rộng thị trường hôm nay tích cực hơn khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 75 mã giảm giá, 54 mã giữ giá tham chiếu và 230 mã tăng giá.

Thị trường khép lại với độ mở bao trùm bởi sắc xanh khi có tới 30/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản, thiết bị điện và dịch vụ tư vấn là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, khai khoáng, bảo hiểm và y tế là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +35,06 điểm, lên mức 1.880,57 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn, với 22 mã tăng giá, 1 mã giảm giá và 4 mã giữ giá.

Phiên giao dịch bùng nổ của VN-Index khi thanh khoản khớp lệnh cao hơn tới ( 51,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 947 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 20.290 tỷ đồng tăng mạnh 52,83% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +3,71 điểm, về mức 261,67 điểm; còn UPCoM-Index +1,02 điểm, lên mức 126,24 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài “góp một tay” vào ngày vui của thị trường chung với giá trị mua ròng tại thời điểm kết phiên đạt 190 tỷ đồng. Trong đó, TCB +290 tỷ đồng, MSN +145 tỷ đồng và VIC +89 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -173 tỷ đồng, VCB -106 tỷ đồng, ACB -103 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 1 tỷ đồng.

Sắc xanh lan tỏa, thanh khoản tăng mạnh

Đà tăng của thị trường trong phiên hôm nay ghi nhận sự đóng góp lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và VHM. Hai mã này đóng góp tổng cộng khoảng 30,15 điểm, tương đương 64,6% mức tăng của VN-Index. Tuy nhiên, điểm tích cực là lực cầu không chỉ tập trung ở một số cổ phiếu trụ mà còn lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, giúp độ rộng thị trường cải thiện rõ rệt.

Nhiều cổ phiếu tăng hết biên độ và đóng cửa trong trạng thái dư mua giá trần. Cùng với sự cải thiện về điểm số, thanh khoản khớp lệnh tăng mạnh, cao hơn 51,6% so với mức bình quân 20 phiên và đạt mức cao nhất trong khoảng 3 tháng trở lại đây.

Xét theo nhóm ngành, bất động sản là tâm điểm thu hút dòng tiền. Bên cạnh VIC và VHM, hàng loạt cổ phiếu bất động sản như NLG, DIG, PDR, HDG, HDC và DXS đồng loạt tăng mạnh, trong đó nhiều mã ghi nhận mức tăng trên 5%. Trái ngược với diễn biến tích cực của toàn ngành, KOS tiếp tục giảm sàn, với khối lượng dư bán hơn 97 triệu cổ phiếu.

Chứng khoán ngày 21/10: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền trở lại mạnh mẽ
VN-Index ghi nhận phiên tăng mạnh cả về điểm số và thanh khoản. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm chứng khoán cũng ghi nhận diễn biến khởi sắc khi toàn bộ cổ phiếu trong ngành tăng giá. Đáng chú ý, ORS tăng hết biên độ lên 14.650 đồng/cổ phiếu và đóng cửa trong trạng thái không còn dư bán. Các cổ phiếu có vốn hóa lớn như SSI, VND, VCI và TCX đều tăng trên 2%, cho thấy dòng tiền đang quay trở lại nhóm ngành có độ nhạy cao với diễn biến thị trường.

Ở nhóm ngân hàng, sắc xanh chiếm ưu thế với TPB, LPB, MSB và EIB nằm trong số những mã tăng tích cực. Trong khi đó, HDB và VPB giữ giá tham chiếu. Các nhóm vật liệu xây dựng và xây dựng hạ tầng cũng ghi nhận sự cải thiện, góp phần củng cố đà phục hồi chung.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu dầu khí chịu áp lực chốt lời sau chuỗi tăng mạnh trước đó. PVT giảm 4,96%, trong khi PVP giảm 6,99%, đi ngược xu hướng tăng của phần lớn thị trường.

Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích, phiên giao dịch hôm nay ghi nhận tín hiệu tích cực khi VN-Index tăng mạnh cả về điểm số và thanh khoản, đồng thời đóng cửa tại mức cao nhất trong ngày. Sự cải thiện của dòng tiền cùng độ rộng thị trường cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bớt thận trọng sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài.

Dù vậy, mức tăng của VN-Index vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhóm cổ phiếu Vingroup, khi riêng VIC và VHM đóng góp gần hai phần ba số điểm tăng của chỉ số. Vì vậy, một phiên tăng mạnh chưa đủ cơ sở khẳng định thị trường đã hình thành xu hướng tăng bền vững.

Trong ngắn hạn, VN-Index được kỳ vọng tiếp tục nhịp hồi phục và hướng tới vùng kháng cự 1.770 - 1.780 điểm. Tuy nhiên, khả năng duy trì đà tăng sẽ phụ thuộc vào sự ổn định của thanh khoản và mức độ lan tỏa của dòng tiền sang các nhóm cổ phiếu khác, thay vì chỉ tập trung vào một số mã vốn hóa lớn./.

Mai Tấn
Từ khóa:
VN Index tăng mạnh ngày 22/10 Thanh khoản sàn HOSE tăng mạnh Nhóm ngành chứng khoán khởi sắc Cổ phiếu bất động sản tăng giá thị trường chứng khoán phục hồi Dòng tiền trở lại nhóm cổ phiếu

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