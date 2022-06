Thị trường chứng khoán tháng 6: Nhiều động lực tích cực, chờ ngày “tỏa sáng”

(TBTCO) - Theo các chuyên gia của VNDIRECT, định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức rẻ so với trung bình lịch sử; đồng thời cũng đang chiết khấu khoảng 20% so với mức định giá bình quân của khu vực Đông Nam Á. Thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục phục hồi tốt trong tháng 6 này, nhờ nhiều động lực tích cực đã xuất hiện rõ nét hơn.

Định giá rất hấp dẫn đối với lịch sử và thị trường khu vực

Mặc dù thị trường chứng khoán đã hồi phục tích cực trong 2 tuần cuối tháng, nhưng tính chung cả tháng, chỉ số VN-Index duy trì đà giảm trong tháng 5 do tâm lý tiêu cực bao trùm thị trường.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT), sau đợt bán tháo hồi đầu tháng 4, thị trường phải đối mặt với tâm lý tiêu cực lan rộng trong tháng 5, chỉ số VN-Index giảm mạnh xuống 1.218,81 điểm (giảm -10,8% so với đầu tháng, -18,7% so với đầu năm).

Theo các chuyên gia này, đà bán tháo của thị trường đến từ một số nguyên nhân chính sau: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thắt chặt chính sách tiền tệ quyết liệt hơn để kiểm soát lạm phát; lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại do lạm phát cao, gián đoạn chuỗi cung ứng và thắt chặt các điều kiện trên thị trường tài chính toàn cầu; diễn biến bất lợi của thị trường chứng khoán toàn cầu.

Trong khi đó, HNX-Index và UPCoM-Index giảm lần lượt -17,8% và -10,2% so với đầu tháng. Kể từ đầu năm 2022, chỉ số HNX-Index giảm -36,6% và UPCoM-Index cũng giảm -16,9%.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng 1.260 tỷ đồng trong tháng 5 (tại thời điểm 23/5/2022), giảm 68,5% so với tháng trước. Trong đó, 54% giá trị mua ròng đến từ giao dịch khớp lệnh và 44% giá trị giao dịch thỏa thuận. Đáng chú ý, dòng vốn ETF của khối ngoại đạt 2.714 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ tháng 8/2021. Việc khối ngoại quay trở lại mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam cho thấy họ vẫn tin tưởng vào triển vọng của thị trường Việt Nam trong thời gian tới cũng như định giá thị trường đã trở lại mức hấp dẫn. Trong 5 tháng đầu năm 2022, khối ngoại đã bán ròng tổng cộng 1.353 tỷ đồng (-94,7% so với cùng kỳ), chủ yếu do bán ròng mạnh 6.614 tỷ đồng trong quý I/2022.

Giá trị giao dịch bình quân 3 sàn cũng giảm mạnh, xuống mức 17.587 tỷ đồng/phiên (HOSE: 15.167 tỷ đồng/phiên, -32,1% so với đầu tháng; HNX: 1.669 tỷ đồng/phiên, -34,6%; UPCoM: 750 tỷ đồng/phiên, -47,7%). Đáng chú ý, dòng vốn ETF của nhà đầu tư nước ngoài đạt 2.714 tỷ đồng, mức cao nhất từ tháng 8 năm 2021 và nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1.260 tỷ đồng trong tháng 5.

Theo các chuyên gia của VNDIRECT, tại thời điểm ngày 23/5/2022, VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 12 tháng là 13,1 lần - đây là mức chiết khấu 24,6% so với mức đỉnh năm nay và chiết khấu 21,1% so với trung bình P/E 5 năm. Theo các chuyên gia này, mức định giá thị trường đang ở mức rẻ so với trung bình lịch sử. Nhìn ngược lại trong quá khứ, dòng tiền chảy thường vào thị trường khi mà định giá đã chiết khấu đủ sâu và hỗ trợ thị trường hồi phục mạnh mẽ.

“Định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đang chiết khấu khoảng 20% so với mức định giá bình quân của các thị trường chứng khoán trong khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi cho rằng, mức định giá thị trường là rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn, những người tìm kiếm các doanh nghiệp được quản trị tốt với mức tăng trưởng lợi nhuận cao” – chuyên gia của VNDIRECT cho hay.

Những trợ lực chính cho thị trường tháng 6

Các chuyên gia của VNDIRECT kỳ vọng, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục hồi phục trong tháng 6 này. Tuy nhiên, thị trường chưa hình thành xu hướng tăng rõ nét và thanh khoản vẫn đang ở mức thấp. Vì thế, nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu hợp lý và hạn chế sử dung đòn bẩy tài chính (margin) để hạn chế rủi ro.

Chuyên gia của VNDIRECT đưa ra 4 động lực chính có thể hỗ trợ cho xu hướng của thị trường chứng khoán tháng 6 này. Theo đó, bên cạnh động lực đầu tiên là tình hình dịch Covid-19 được cải thiện ở Trung Quốc, thì tốc độ phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong những quý tới là động lực tiếp theo. VNDIRECT kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,6% so với cùng kỳ (+/-0,2% điểm) trong quý II/2022, cải thiện từ mức tăng trưởng 5,0% trong quý I. Trong năm 2022, dự báo GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng 7,1% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, ngày 20/5, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về việc hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vay vốn. Khoảng 40.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước được sử dụng để hỗ trợ, tương đương với khoảng 1.000.000 tỷ đồng tín dụng trong đợt ưu đãi này (theo tính toán của Bộ Tài chính).

Đánh giá về điều này, chuyên gia của VNDIRECT kỳ vọng rằng, gói cấp bù lãi suất có thể giúp giảm lãi suất cho vay trung bình từ 20 - 40 điểm cơ bản trong năm 2022. Tuy nhiên, tác động thực tế của gói cấp bù lãi suất đối với doanh nghiệp và nền kinh tế có thể thấp hơn nếu các ngân hàng thương mại tăng lãi suất cho vay đối với các khoản vay thông thường khác để bù đắp việc tăng lãi suất huy động.

Cũng theo đơn vị này, các công ty niêm yết trên HOSE có triển vọng kinh doanh mạnh mẽ trong giai đoạn 2022 - 2023. Dự báo tăng trưởng lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết trên HOSE sẽ tăng 21% so với cùng kỳ trong hai năm tới. Tốc độ tăng trưởng này cao gấp đôi tốc độ của 15 năm qua.

“Theo dữ liệu lịch sử, VN-Index hầu hết ghi nhận mức tăng trưởng dương trong những năm mà tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết cao trên 10% (bình quân 15 năm), ngoại trừ năm 2010 khi Việt Nam phải đối mặt với lạm phát cao và vụ vỡ nợ của Vinashin” – Chuyên gia của VNDIRECT cho hay.

Tuy nhiên, theo VNDIRECT, thị trường cũng đối mặt với một số rủi ro, đặc biệt là rủi ro từ việc FED thắt chắt chính sách tiền tệ quyết liệt hơn./.