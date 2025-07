Động lực tăng trưởng của thị trường chứng khoán đến từ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định

(TBTCO) - Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, vượt trội so với nhiều thị trường trong khu vực, chỉ số VN-Index vượt mốc 1.400 điểm – mức cao nhất trong ba năm. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 7.689,68 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2% so với cuối năm trước; tương đương 66,8% GDP ước tính năm 2024.

Đảm bảo tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động ổn định, an toàn, minh bạch và có thanh khoản cao. Thị trường chứng khoán giữ vững xu hướng tăng trưởng tích cực so với các thị trường trong khu vực, tiếp tục khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế.

Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, vượt trội so với nhiều thị trường trong khu vực, chỉ số VN-Index vượt mốc 1.400 điểm – mức cao nhất trong ba năm. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 7.689,68 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2% so với cuối năm trước; tương đương 66,8% GDP ước tính năm 2024. Thanh khoản thị trường cổ phiếu duy trì mức cao với dòng tiền vững chắc từ các nhà đầu tư trong nước, đạt 21.297 tỷ đồng/phiên, tăng 1,4% so với bình quân năm trước.

Luỹ kế từ đầu năm, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng gần 972 nghìn tài khoản, nâng số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước (tính đến cuối tháng 6/2025) lên gần 10,3 triệu tài khoản – mức cao nhất từ trước đến nay và vượt mục tiêu đạt mốc 9 triệu tài khoản vào năm 2025.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: SSC

Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục phát huy vai trò phòng vệ rủi ro hiệu quả cho nhà đầu tư, đồng thời giúp nhà đầu tư đa dạng hóa dòng tiền đầu tư. Thị trường trái phiếu niêm yết tiếp tục ghi nhận sự chuyển biến tích cực, thanh khoản thị trường trái phiếu đạt 14.050 tỷ đồng/phiên, tăng 19% so với bình quân năm trước.

Động lực tăng trưởng của thị trường đến từ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, các giải pháp quyết liệt của Chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng như: cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy hành chính, duy trì lãi suất ở mức thấp, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, kích thích tiêu dùng nội địa, cắt giảm thuế...

Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị đã nỗ lực xây dựng khung khổ pháp lý, triển khai các giải pháp phát triển thị trường và thực hiện hiệu quả công tác quản lý, điều hành góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển thị ổn định, tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đảm bảo tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trên nhiều lĩnh vực công tác như: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quản lý hoạt động các tổ chức kinh doanh chứng khoán; hoạt động chào bán chứng khoán, quản lý công ty đại chúng, kiểm soát chất lượng kiểm toán; thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm; hợp tác đối ngoại; và thông tin, tuyên truyền…

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2025, ngành chứng khoán đã vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới cho toàn thị trường thành công, thông suốt. Đồng thời, công tác nâng hạng thị trường chứng khoán tiếp tục được triển khai với nhiều giải pháp, chính sách mới,

Tính đến 15/6/2025, UBCKNN đã rà soát và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 72/104 thủ tục hành chính (trong đó: cắt giảm 10 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 62 thủ tục hành chính), đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 33/114 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức nhiều cuộc làm việc, đối thoại với các tổ chức xếp hạng thị trường, tổ chức quốc tế, quỹ đầu tư lớn trên thế giới nhằm chủ động nắm bắt kịp thời những ý kiến, vướng mắc cũng như cập nhật quy định và chính sách mới cho nhà đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính, trong đó ưu tiên rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và điều kiện kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/03/2025 của Chính phủ và Kế hoạch của Bộ Tài chính.

6 nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán và VSDC để hoàn thành nhiệm vụ vụ trong 6 tháng đầu năm 2025.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đánh giá cao và hoan nghênh tinh thần làm việc rất quyết liệt, trách nhiệm của các sở, VSDC, các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đưa hệ thống công nghệ thông tin mới vào vận hành.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: SSC

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các đơn vị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch Chứng khoán, VSDC phát huy kết quả đạt được và tinh thần làm việc hiệu quả của 6 tháng đầu năm, tiếp tục đổi mới cách thức làm việc, tăng tốc độ và hiệu quả công việc.

Theo đó, các đơn vị cần bám sát kế hoạch, giải pháp đã đề ra để triển khai hiệu quả các mặt công tác và chú trọng một số nội dung trọng tâm, cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và hệ thống chính sách phát triển thị trường, tập trung rà soát, nghiên cứu các quy định pháp lý và các cơ chế, chính sách để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời, đảm bảo phù hợp với thực tế phát triển của TTCK, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nghị định và thông tư hướng dẫn theo kế hoạch.

Thứ hai, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán, tăng cường trao đổi, làm việc với các tổ chức xếp hạng, các tổ chức đầu tư quốc tế để kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào TTCK Việt Nam.

Thứ ba, đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động quản lý, giám sát thị trường; nâng cấp hệ thống giải quyết thủ tục hành chính phục vụ cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thứ tư, tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra để bảo đảm cho thị trường chứng khoán phát triển bền vững, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Thứ năm, tiếp tục tái cấu trúc các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để nâng cao năng lực hoạt động và an toàn tài chính của các tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Thứ sáu, đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức, khuyến khích đầu tư nước ngoài dài hạn, đào tạo nhà đầu tư cá nhân./.