Chứng khoán tuần qua: VN-Index ngắt mạch tăng sau khi lập đỉnh, thanh khoản cao kỷ lục

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán trong nước tuần qua (28/7 - 1/8) vừa trải qua môt tuần "rung lắc" khi chỉ số VN-Index liên tục biến động mạnh. VN-Index hình thành đỉnh lịch sử mới quanh mức 1.557,42, mặc dù vậy áp lực chốt lời gia tăng sau chuỗi ngày bùng nổ của thị trường, kéo theo trạng thái điều chỉnh sau đó.

VN-Index có tuần giảm điểm sau chuỗi tăng dài

Sau giai đoạn tăng giá liên tiếp gần 4 tháng và 6 tuần tăng điểm mạnh với thanh khoản đột biến, VN-Index đã có tuần giao dịch cuối tháng 7 đầu tháng 8/2025 giảm điểm. VN-Index tạm ngắt tăng mạnh khi gặp vùng đỉnh lịch sử 2022. Kết tuần, VN-Index giảm -2,35% về mức 1.495,21 điểm. Trong đó, điểm nhấn của thị trường tuần qua là phiên thanh khoản lịch sử, khi khối lượng khớp lệnh đạt 2,7 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch gần 72 nghìn tỷ đồng trong phiên 29/7/2025.

Tuần qua, áp lực giảm điểm mạnh ở nhóm bán lẻ, công nghệ viễn thông, thủy sản, nông nghiệp, thép, bất động sản... Trong khi nhóm chứng khoán, vận tải biển… vẫn tăng giá và chỉ bắt đầu chịu áp lực bán mạnh trong phiên cuối tuần

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, khi áp lực bán ngắn hạn tăng mạnh sau giai đoạn tăng trước đó. Phần lớn các nhóm cổ phiếu quen thuộc và mang tính chất thị trường như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản chững lại đà tăng hoặc điều chỉnh, rung lắc theo trạng thái của VN-Index. Nỗ lực tăng giá chủ yếu đến từ các cổ phiếu riêng lẻ như SHB, PET, KBC, HDC, HAH, VSC…

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính lại có diễn biến tích cực. Trong đó, chỉ số HNX-Index có tuần tăng +10,37 điểm, kết tuần tại 264,93 điểm, tương ứng mức tăng +4,07% so với tuần trước; chỉ số UPCoM-Index tăng +0,69 điểm để đóng cửa tại 106,46 điểm.

Thanh khoản tiếp tục bùng nổ khi giá trị giao dịch bình quân khớp lệnh đạt 46.322 tỷ đồng/phiên, tăng mạnh +36,5% so với tuần trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Tính trên 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trong tuần đạt 55.365 tỷ đồng/phiên, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh ở mức 52.264 tỷ đồng/phiên, tăng +38,6% so với tuần trước và +75,8% so với trung bình 5 tuần.

Tuần qua là tuần thứ hai liên tiếp nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên thị trường. Giá trị bán ròng tăng đáng kể, lên gần 4.900 tỷ đồng từ mức 1.940 tỷ đồng của tuần trước.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 4 phiên và chỉ mua ròng 1 phiên trong ngày 30/7. Tổng cộng, khối ngoại bán ròng hơn 86,4 triệu đơn vị trong tuần qua, với giá trị bán ròng tương ứng hơn 4.754 tỷ đồng. Những cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong tuần qua như SHB, FUEVFVND, VNM, VCG, VPB, VIC, NVL, HAH, EIB, NLG. Ở chiều ngược lại, nhà đầu nước ngoài bán ròng các mã như FPT, HPG, SSI, CTG, MWG, GEX, KBC, VIX, PLX.

Rung lắc ngắn hạn có thể còn tiếp diễn

Thị trường tuần qua đón nhận nhiều thông tin vĩ mô quan trọng. Đặc biệt, ngày 1/8, Nhà Trắng vừa đăng tải Sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ. Bộ Công thương cũng đã công bố mức thuế Hoa Kỳ áp cho Việt Nam là 20% (được điều chỉnh từ mức 46% trước đó). Với mức thuế trên, nhiều chuyên gia nhận định Việt Nam vẫn duy trì được vị thế cạnh tranh với các quốc gia trong chuỗi cung ứng.

Xét về mặt kỹ thuật, theo chuyên gia của Công ty chứng khoán Asean, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục rung lắc trong ngắn hạn. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số là ngưỡng điểm 1.480 - 1.485 điểm trong khi kháng cự gần là khu vực 1.500 - 1.510 điểm. Dòng tiền vẫn sẽ tích cực luân chuyển giữa các nhóm ngành.

“Nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu cao chỉ nên ưu tiên nắm giữ các đại diện có dòng tiền mạnh, duy trì xu hướng tăng ngắn hạn và vận động khỏe hơn so với thị trường chung. Nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các lĩnh vực mang tính chất dẫn dắt và có động lực hỗ trợ từ chính sách vĩ mô” - Aseansc Research khuyến nghị.

VN-Index đã có tuần giao dịch cuối tháng 7 đầu tháng 8/2025 giảm điểm. Ảnh:T.L

Trong khi đó, Công ty cổ phần Chứng khoán SHS nhận định rằng, xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ quanh 1.480 điểm, kháng cự tâm lý 1.500 điểm. VN-Index sẽ tạm dừng xu hướng tăng nếu không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.480 điểm. Trong khi VN30 đang chịu áp lực kiểm định lại vùng đỉnh năm 2021 quanh 1.540 điểm - 1.590 điểm. Thị trường kết thúc giai đoạn đón nhận kết quả kinh doanh quý II/2025. Có thể sẽ chuyển sang giai đoạn tích lũy, điều chỉnh sau giai đoạn tăng giá mạnh.

Thị trường bắt đầu tháng 8/2025, giai đoạn trống thông tin sau khi công bố kết quả kinh doanh quý II. Việc đánh giá thị trường, doanh nghiệp sẽ dựa trên cập nhật kết quả kinh doanh và triển vọng tăng trưởng giai đoạn cuối năm. Cũng như các mức thuế quan đã áp đặt sau khi chính thức áp dụng sẽ bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp lên doanh nghiệp. Do đó thị trường sẽ phân hóa mạnh, cần thời gian tìm điểm cân bằng mới sau giai đoạn tăng giá mạnh từ kết quả kinh doanh quý II tăng trưởng vượt trội trong giai đoạn tạm hoãn và đàm phán thuế quan.

"Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế” - các chuyên gia chứng khoán SHS nhận định./.