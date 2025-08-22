Chứng khoán ngày 22/8: Áp lực chốt lời trên đỉnh lịch sử, VN-Index giảm mạnh

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (22/8) sau giai đoạn liên tục đi lên lập đỉnh mới thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên điều chỉnh khá mạnh. Tâm lý chốt lời của nhà đầu tư dâng cao đẩy hàng loạt cổ phiếu giảm sâu, thậm chí nhiều cổ phiếu giảm sàn.

VN-Index giảm hơn 42 điểm

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một phiên giảm mạnh với số mã cổ phiếu đỏ, sàn áp đảo. Hàng loạt cổ phiếu tăng mạnh thời gian qua như VPB, BSR, SHB, TCB, TPB, MBB, ACB… đều quay đầu giảm mạnh. Một số mã phiên trước tăng kịch trần, phiên nay đã nằm sàn. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -42,53 điểm, về mức 1.645,47 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 22/8.

Các cổ phiếu hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: BID (+1,64), VCB (+0,81), MSB (+0,35), NAB (+0,32), KBC (+0,24)... Chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VPB (-4,80), TCB (-4,07), HPG (-2,45), GVR (-1,97), ACB (- 1,87)…

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay chỉ có 76 mã tăng giá, có 27 mã giữ giá tham chiếu nhưng có tới 275 mã giảm giá.

Với phiên giảm điểm, về nhóm ngành, độ mở thị trường nghiêng về phía tiêu cực tất cả các ngành giảm điểm, trong đó ngành tài nguyên cơ bản giảm mạnh nhất, theo sau là ngành ngân hàng và dịch vụ tài chính.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -60,89 điểm, về mức 1.814,02 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm nhiều hơn với 26 mã giảm, 0 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 4 mã tăng giá.

Thanh khoản khớp lệnh tăng so với phiên giao dịch trước đó vẫn duy trì ở mức cao. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 2.293 triệu cổ phiếu (+33,31%), tương đương giá trị đạt 62.295 tỷ đồng (+20,57%).

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính lại cũng giảm điểm. Trong đó, chỉ số HNX-Index giảm -11,91 điểm về mức 272,48 điểm; chỉ số UPCoM-Index giảm -1,32 điểm về mức 109,26 điểm.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng mạnh tay 1.521 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.347 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu VIX và PDR được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lần lượt 181 tỷ đồng và 133 tỷ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng từ 68 tỷ tới 86 tỷ đồng tại các mã BSR, POW và HDB trong phiên hôm nay. Ngược chiều, ﻿cổ phiếu HPG là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh tay 1.042 tỷ đồng; VPB cũng bị "xả" 325 tỷ đồng. Tiếp theo, các mã bị bán ròng khoảng trăm tỷ phiên nay còn có STB (-109 tỷ); VNM (-97 tỷ); VCB (-93 tỷ).

Trên HNX, khối ngoại cũng bán ròng khoảng 45 tỷ đồng.

Rung lắc xuất hiện sau giai đoạn tăng bùng nổ

Thị trường chứng khoán hôm nay chứng kiến áp lực chốt lời quá mạnh đồng thời các cổ phiếu trụ điều chỉnh sau thời gian tăng nóng. Qua đó, VN-Index có phiên giảm mạnh nhất trong 1 tháng qua.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng sau giai đoạn dẫn dắt thị trường vượt đỉnh cũng có phiên giảm khá mạnh. Các cổ phiếu cùng nhóm thì không còn giữ được “phong thái” rực rỡ hôm qua nữa: VPB, SHB, EIB giảm sàn, TCB giảm 6,14%, CTG giảm 1,74%, MBB giảm 4,61%. Đó là các trụ ngân hàng lớn nhất, còn lại tới 13 mã khác giảm quá 2%. Số đi ngược dòng ngoài VCB, BID, có NAB tăng 4,62%, MSB tăng 3,15%, VIB tăng 0,85%, VBB tăng 0,8%.

VN-Index có thể sẽ tiếp tục rung lắc, biến động sau giai đoạn tăng bùng nổ trong nhiều tháng qua. Ảnh: T.L

Diễn biến của nhóm ngân hàng ảnh hưởng nghiêm trọng tới VN30-Index, chỉ số này đóng cửa giảm 3,25%, mạnh hơn nhiều mức giảm của VN-Index. Rổ blue-chips cũng thực sự tệ với duy nhất 4 mã xanh là BID, DGC, VIB và VCB, nhưng tới 26 mã đỏ với 3 mã sàn.

Với phần còn lại của thị trường thì rất xấu. Đặc biệt thị trường ghi nhận 24 cổ phiếu giảm hết biên độ, trong đó bao gồm cả những mã đầu cơ “hạng nặng” được kéo giá dữ dội vừa qua như VPB, SHB, BSR, VSC. Nhiều mã khác xuất hiện thanh khoản rất cao và giá bị ép tối đa như BSI, HHS, SCR, GVR, DPG, VGC, EIB, PC1, YEG, giao dịch đều hàng trăm tỷ đồng.

Trong bối cảnh bảng điện chìm trong sắc đỏ, nhóm xanh ngược dòng lại trở nên nổi bật, nhưng cũng rất ít cổ phiếu thực sự mạnh. MSB, PDR, BID là 3 mã đáng chú ý nhất, giao dịch đều rất lớn và giá tăng cao. Ngoài ra chỉ thêm khoảng chục cổ phiếu khác có dòng tiền đủ ấn tượng, thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng và giá tăng hơn 1% như KBC, POW, HDG, DGC, VDS, NLG, LCG, NAB, DGW.

VN-Index xuất hiện mẫu hình nến đỏ thân dài trên đồ thị ngày, đi kèm với khối lượng giao dịch vượt trội so với bình quân 20 phiên, cho thấy áp lực bán đang gia tăng đáng kể.