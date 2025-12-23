HoSE thắt chặt nghĩa tình quân - dân qua chương trình “Tàu là nhà - Biển cả là quê hương”

(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa hoàn thành chương trình về nguồn - giao lưu với chủ đề “Tàu là nhà - Biển cả là quê hương” tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 trao quà lưu niệm cho bà Nguyễn Thị Việt Hà. Ảnh: HQVN

Đoàn công tác về nguồn của HoSE do bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn.

Chủ trì đón tiếp đoàn có Đại tá Triệu Thanh Tùng - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Thủ trưởng các cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật Vùng 2; Đại diện Chỉ huy Lữ đoàn 167, Tiểu đoàn DK1 và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Khu vực Căn cứ quân sự Long Sơn.

Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Trong chương trình, Đoàn đã dâng hương tại khuôn viên văn hóa Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham quan tàu tên lửa của Lữ đoàn 167, mô hình Nhà giàn DK1; xem phim truyền thống Quân chủng Hải quân; nghe giới thiệu về tình hình biển, đảo và chức năng, nhiệm vụ của Vùng 2 Hải quân.

Đoàn công tác về nguồn của HoSE chụp hình lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân. Ảnh: Duy Tuyên

Nhân dịp này, đoàn công tác HoSE đã trao tặng cờ Tổ quốc hỗ trợ chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và học bổng cho các cháu là con của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Vùng 2 Hải Quân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong năm học 2024 - 2025.

Lãnh đạo HoSE cho biết, cùng với việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các cán bộ, chiến sĩ, hoạt động này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác dân vận trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.