Bất động sản vào pha tăng trưởng

(TBTCO) - Năm 2025 sắp kết thúc, nhiều doanh nghiệp niêm yết dần hoàn tất bức tranh kết quả kinh doanh, đồng thời công bố những kế hoạch đầu tiên cho năm 2026. Điểm tích cực trong loạt kế hoạch này là mục tiêu tăng trưởng và kỳ vọng về một chu kỳ kinh doanh sáng hơn trong năm tới.

Triển vọng lạc quan

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa công bố nghị quyết về kế hoạch kinh doanh 2026 - 2030 với doanh thu năm 2026 là 3.541 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2025. Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng được đặt ra ở mức cao trong các năm tiếp theo, với doanh thu năm 2030 dự kiến đạt 16.297 tỷ đồng (gấp 4,6 lần năm 2026) và lợi nhuận sau thuế đạt 4.114 tỷ đồng (gấp 4 lần năm đầu chu kỳ).

Những con số này được đặt ra trên cơ sở kế hoạch xây dựng và mở bán 6 dự án quy mô lớn trong giai đoạn 2026 - 2030, qua đó tạo nền móng cho kế hoạch tăng trưởng dài hạn trong chu kỳ mới.

Sau giai đoạn khó khăn kéo dài, bất động sản Việt Nam được kỳ vọng bước vào pha tăng trưởng mới giai đoạn 2026 - 2027. Ảnh: Đức Thanh

Theo Công ty Chứng khoán BSC, nhóm bất động sản bắt đầu xuất hiện tín hiệu tích cực từ sau năm 2025, nhờ nhu cầu nhà ở cải thiện, dòng tiền đầu tư quay trở lại và các dự án hạ tầng trọng điểm ở phía Nam được đẩy mạnh triển khai. Không chỉ Phát Đạt, dù chưa hết năm 2025, nhưng nhiều doanh nghiệp bất động sản trên sàn chứng khoán đã đưa ra kế hoạch năm 2026 với những kỳ vọng tăng trưởng khác nhau.

Đơn cử, tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư vào ngày 5/12, lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long kỳ vọng doanh số bán bất động sản năm 2025 sẽ đạt khoảng 11.000 - 13.000 tỷ đồng và đặt mục tiêu doanh số vượt 20.000 tỷ đồng trong năm 2026. Công ty lên kế hoạch triển khai hoạt động bán hàng mạnh mẽ hơn trong giai đoạn 2025 - 2027, gồm giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện hữu (Southgate, Mizuki Park, Akari City, Cần Thơ, Izumi City, An Zen Residences) và mở bán các dự án mới (Paragon, VSIP Hải Phòng, Waterpoint giai đoạn 2).

Tương tự, Taseco Land cũng đưa ra kế hoạch 2026 với doanh thu dự kiến trên 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 3.000 tỷ đồng, cao hơn nhiều kế hoạch năm 2025. Từ năm 2026, doanh nghiệp ưu tiên chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng quy mô vốn đối ứng tham gia đấu thầu, đấu giá, mở rộng quỹ đất.

Cùng góc nhìn lạc quan, theo thông tin của Vietcap, tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư giữa tháng 11/2025, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền chia sẻ, công ty tự tin đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2025 ở mức 1.000 tỷ đồng (tăng 23% so với năm 2024) và lợi nhuận năm 2026 có thể tăng gấp đôi, chủ yếu được thúc đẩy bởi doanh số bán và lượng bàn giao từ các căn thấp tầng của dự án Gladia (đã hoàn tất xây dựng).

Nền tảng tài chính là yếu tố then chốt

Năm 2025 được xem là năm bản lề, khi ngành bất động sản vừa thoát khỏi giai đoạn khó khăn nhất trong hơn một thập kỷ, đồng thời chịu tác động đan xen của nhiều yếu tố lớn, như biến động kinh tế vĩ mô toàn cầu, cải cách pháp lý trong nước và sự thay đổi địa giới hành chính tại các đô thị lớn.

Trong bối cảnh đó, báo cáo chiến lược Vietnam Dynamics 2026 của MBS Research nhận định, giai đoạn 2026 - 2027 nhiều khả năng sẽ là giai đoạn mở rộng của ngành bất động sản Việt Nam, mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp đủ năng lực tài chính và có chiến lược triển khai phù hợp.

Thực tế cho thấy, trong 9 tháng năm 2025, tổng lượng giao dịch đất nền, chung cư và nhà ở riêng lẻ trên cả nước chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ, phản ánh sự thận trọng của thị trường sau cú sốc thanh khoản giai đoạn trước. Tuy nhiên, điểm tích cực nằm ở việc nguồn cung đã bắt đầu cải thiện khi nhiều vướng mắc pháp lý được tháo gỡ, giúp các dự án đủ điều kiện quay trở lại thị trường, qua đó giúp nhiều doanh nghiệp sáng cửa hơn.

Đơn cử trường hợp của Novaland, sau khi các dự án trọng điểm như Aqua City, NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm… được gỡ vướng và tái khởi động, Vietcap kỳ vọng, nguồn thu bán hàng của Novaland có thể đạt hơn 40.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2027.

Tương tự, trong lần gặp mặt các doanh nghiệp môi giới bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh của NetLand - thành viên Tập đoàn Danh Khôi, ông Lê Tiến Vũ - Phó Tổng Giám đốc NetLand thông báo kế hoạch trở lại thị trường và tái khởi động các dự án mà Danh Khôi đã triển khai nhiều năm trước. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến triển khai khoảng 4 dự án trong năm 2026, mở đầu là Welltone Luxury Residence (tỉnh Khánh Hòa). Dự án này thuộc Khu dân cư Cồn Tân Lập do Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang làm chủ đầu tư và được Danh Khôi mua lại phân khu chung cư.

Năm 2020, Danh Khôi từng bán hàng tại dự án với tên Crystal Marina Bay Nha Trang, nhưng bị Sở Xây dựng Khánh Hòa xử phạt do huy động vốn trái quy định, dự án chưa hoàn thiện pháp lý nên phải dừng thi công đến nay. NetLand cho biết, dự án đang trong giai đoạn xin cấp phép và có thể triển khai vào quý II/2026.

Theo ông Lê Đức Khánh - Giám đốc Phân tích, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS, luật, chính sách... là những động thái, văn bản, giải pháp giải quyết các điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn, giải tỏa hành lang pháp lý, thủ tục, hướng tới việc quản lý thị trường bất động sản hiệu quả hơn, hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản nhờ đó trở nên chuyên nghiệp và được quản lý tốt hơn.

Tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội khóa XV đã xem xét tháo gỡ “điểm nghẽn” trong hầu hết các lĩnh vực, trong đó có đất đai và môi trường đầu tư, kinh doanh. Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Nghị quyết có nhiều quy định mang tính đột phá, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế tài chính trong các quan hệ sở hữu đất đai, thu hồi đất cũng như mở rộng khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp, người dân, qua đó trở thành chất xúc tác đáng kể để tạo sức bật mới cho lĩnh vực bất động sản nói riêng và cả nền kinh tế nói chung.

“Diễn biến của nhóm cổ phiếu bất động sản giai đoạn vừa qua chưa thể khiến chúng ta yên tâm, hoặc vẫn có những góc nhìn thận trọng với triển vọng của nhóm doanh nghiệp bất động sản” - ông Khánh chia sẻ, song cũng khẳng định, kết quả kinh doanh của nhóm doanh nghiệp niêm yết sẽ biến động tùy theo vị thế và tiềm năng của từng doanh nghiệp.