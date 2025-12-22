Hà Nội tuyên dương 170 doanh nghiệp, người nộp thuế tuân thủ tốt pháp luật thuế

(TBTCO) - Thuế TP. Hà Nội vừa tổ chức tuyên dương 170 doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2024.

Chiều 22/12/2025, Thuế TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu Thủ đô năm 2024 nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP. Hà Nội đã nỗ lực vượt qua nhiều thách thức, duy trì, ổn định sản xuất - kinh doanh hiệu quả, thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, góp phần vào kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2024 của Thuế TP. Hà Nội, đồng thời cổ vũ phong trào thi đua trên địa bàn Thủ đô.

Ông Vũ Mạnh Cường - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Thuế TP. Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Để tôn vinh những đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp, người nộp thuế vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước, Thuế TP. Hà Nội đã báo cáo đề xuất UBND Thành phố, Bộ Tài chính, Cục Thuế và Hội đồng Thi đua khen thưởng xét khen tặng Bằng khen, Giấy khen các cấp cho 170 doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Mạnh Cường - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Thuế TP. Hà Nội cho biết, năm 2024, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn Thủ đô đã nỗ lực duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất - kinh doanh; chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế; đồng hành cùng cơ quan Thuế hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Nhờ đó, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn lần đầu tiên đạt trên 500.000 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trao Bằng khen cho đại diện người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2024.

Năm 2025 công tác thu ngân sách trên địa bàn tiếp tục đạt được kết quả ấn tượng, tổng thu ngân sách nhà nước 11 tháng trên địa bàn Hà Nội đạt 598.678 tỷ đồng, bằng 125,2% dự toán, bằng 140,8% cùng kỳ.

Ước thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn Thành phố đạt 632.486 tỷ đồng, đạt 132,3% dự toán pháp lệnh, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2024, dẫn đầu cả nước về thu ngân sách.

Ông Vũ Mạnh Cường cho rằng, có được thành tích trên, ngoài sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, sự nỗ lực của ngành thuế, còn phải kể đến sự đóng góp tích cực của người nộp thuế với công tác thu ngân sách của Thành phố.

Phó Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Thuế TP. Hà Nội trao Giấy khen cho đại diện người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2024.

Với phương châm: “Mọi cải cách thủ tục hành chính của cơ quan thuế đều hướng tới phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế; mọi chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn phải được truyền tải đầy đủ, kịp thời tới người nộp thuế”, Thuế TP. Hà Nội luôn xác định “Lấy người nộp thuế là trung tâm phục vụ”; xây dựng cơ quan Thuế Thủ đô thân thiện, văn minh, chuyên nghiệp; hỗ trợ và giải đáp vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện, cơ quan Thuế đồng hành cùng doanh nghiệp và người nộp thuế, cải cách mạnh mẽ hơn, ứng dụng công nghệ sâu rộng hơn, phục vụ thực chất hơn, minh bạch hơn.

Tại hội nghị, đại diện Thuế TP. Hà Nội đã công bố các quyết định khen thưởng. Theo đó, lãnh đạo các cấp đã trao Bằng khen, Giấy khen cho các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2024.

Đặc biệt, ông Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh, Thuế TP. Hà Nội cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế; đồng thời mong muốn cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế tiếp tục phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc để cơ quan thuế và các cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, cùng hướng tới môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi và phát triển bền vững.

“Cơ quan thuế hy vọng và tin tưởng rằng, thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân được tuyên dương tại hội nghị này sẽ được nhân rộng, lan tỏa tới toàn thể doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô, để hằng năm sẽ có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp, người nộp thuế tiếp tục được ghi danh, được các cấp khen thưởng và khen thưởng ở mức cao hơn. Đó là minh chứng rõ nhất về sự nỗ lực của các doanh nghiệp, người nộp thuế trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu vươn lên trong sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế”. - Ông Vũ Mạnh Cường - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Thuế TP. Hà Nội

Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội Nguyễn Anh Dũng trao Giấy khen cho đại diện người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2024.

Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội Phan Tiến Hòa trao Giấy khen cho đại diện người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2024.

Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội Nguyễn Tiến Minh trao Giấy khen cho đại diện người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2024.