Ngày 21/12: Giá heo hơi tiếp đà tăng mạnh tại nhiều địa phương trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (21/12) tiếp tục tăng mạnh tại nhiều địa phương, đặc biệt ở miền Bắc và miền Trung, chính thức thiết lập mặt bằng giá cao nhất từ đầu năm đến nay với mức đỉnh 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay thiết lập đỉnh mới ở mức 69.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục dẫn dắt xu hướng tăng của cả nước. Nhiều địa phương ghi nhận mức tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giá chung dao động trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg. Cao Bằng và Tuyên Quang là hai địa phương tăng mạnh nhất, cùng tăng 2.000 đồng/kg, lần lượt đạt 69.000 đồng/kg và 68.000 đồng/kg.

Một loạt địa phương khác như Bắc Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên cũng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, đồng loạt chạm mốc 69.000 đồng/kg, thiết lập mức giá cao nhất khu vực. Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình, Phú Thọ và Sơn La tăng lên mức phổ biến 68.000 đồng/kg.

Theo giới kinh doanh, nguồn cung heo hơi tại miền Bắc hiện khá hạn chế do ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh và tâm lý thận trọng trong tái đàn, trong khi nhu cầu cuối năm tăng nhanh khiến giá liên tục bị đẩy lên cao.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay cũng nối dài đà tăng. Giá thu mua tại khu vực này phổ biến trong khoảng 63.000 - 68.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Nghệ An tăng mạnh 2.000 đồng/kg, cùng chạm mốc 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Hà Tĩnh cũng tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 66.000 đồng/kg. Một số địa phương như Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk ghi nhận mức tăng nhẹ 1.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tương đối ổn định. Giá tại các địa phương không biến động, tiếp tục dao động trong khoảng 60.000 - 63.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh đang là những địa phương có mức giá cao nhất khu vực, đạt 63.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 60.000 - 62.000 đồng/kg.

Theo thương lái, nguồn cung tại miền Nam hiện vẫn khá dồi dào, giúp thị trường chưa xuất hiện sóng tăng mạnh như miền Bắc, song khả năng điều chỉnh tăng trong thời gian tới vẫn được đặt ra nếu đà tăng tiếp tục kéo dài.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay 21/12 tiếp tục duy trì đà tăng mạnh, với điểm nhấn là việc lập đỉnh mới 69.000 đồng/kg tại nhiều địa phương miền Bắc. Trong ngắn hạn, xu hướng tăng được dự báo vẫn còn dư địa khi nhu cầu tiêu thụ phục vụ Tết Nguyên đán tiếp tục gia tăng./.