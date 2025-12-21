Giá vàng hôm nay (21/12): Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục tăng

Sáng nay, giá vàng thế giới không thay đổi so với phiên trước. Trong nước, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn được doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh tăng.

Sáng 21/12, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.340,11 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 06:02:15 sáng 21/12, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.340,11 USD/oune, không thay đổi so với sáng 20/12.

Trong nước, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng nhẹ cả 2 chiều mua và bán so với sáng 20/12.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 21/12, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 154,6 – 156,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng thêm 200.000 đồng/lượng so với phiên sáng 20/12.

Phú Quý SJC cũng tăng giá vàng miếng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 153,6 – 156,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đối với giá vàng nhẫn, cùng thời điểm, thương hiệu SJC niêm yết ở mức 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 151,6 – 154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, vàng nhẫn PNJ và vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 151 triệu đồng/lượng mua vào - 154 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 152,2 – 155,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều./.