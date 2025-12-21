Giá vàng hôm nay (21/12): Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục tăng

|Sáng 21/12, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.340,11 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 06:02:15 sáng 21/12, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.340,11 USD/oune, không thay đổi so với sáng 20/12.
Trong nước, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng nhẹ cả 2 chiều mua và bán so với sáng 20/12.
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 21/12, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 154,6 – 156,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng thêm 200.000 đồng/lượng so với phiên sáng 20/12.
Phú Quý SJC cũng tăng giá vàng miếng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 153,6 – 156,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đối với giá vàng nhẫn, cùng thời điểm, thương hiệu SJC niêm yết ở mức 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 151,6 – 154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Trong khi đó, vàng nhẫn PNJ và vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 151 triệu đồng/lượng mua vào - 154 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 152,2 – 155,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều./.