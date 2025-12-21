Ngày 21/12: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt đảo chiều tăng mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (21/12) đảo chiều tăng 1.000 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 89.500 - 90.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu cũng đồng loạt tăng mạnh từ 500 - 1.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 89.500 - 90.300 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê đảo chiều tăng 1.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay đảo chiều tăng 1.000 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 89.500 - 90.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt mức 90.300 đồng/kg. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng tăng 1.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 89.500 đồng/kg, thấp nhất trong vùng.

Tại tỉnh Gia Lai giá cà phê giao dịch ở mức 90.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng 4 USD/tấn, lên mức 3.778 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 5 USD/tấn, xuống mức 3.613 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận giảm liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2025 giảm 4,45 cent/lb, đạt mức 340,65 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 1,7 cent/lb, đạt mức 303,6 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 3/2026 đạt mức 406,5 cent/lb, giảm mạnh 8,25 cent/lb so với hôm qua. Kỳ giao hàng tháng 5/2026 lại tăng nhẹ 0,55 cent/lb, đạt mức 410,05 cent/lb.

Giá tiêu tăng 500 - 1.500 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng đồng loạt từ 500 - 1.500 đồng/kg. Hiện giá tiêu dao động từ 147.000 - 149.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 147.000 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đồng so với ngày hôm qua.

Đồng Nai giao dịch hạt tiêu với giá 147.000 đồng/kg, tăng mạnh 1.500 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh giá tiêu ở mức 147.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng và Đắk Lắk, thương lái thu mua hồ tiêu sáng nay với giá 149.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia giao dịch ở mức 6.961 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok giao dịch ở mức 9.597 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil không biến động. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn. Giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt mức 6.500 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 12.300 USD/tấn./.