Công chức Thuế địa phương đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi sang kê khai thuế với hộ kinh doanh

(TBTCO) - Triển khai “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hì­nh từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” theo chỉ đạo của Cục Thuế, các đơn vị thuế địa phương trong những ngày tháng cuối năm 2025 đã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành sớm mục tiêu đề ra.

Quyết liệt chuyển đổi hộ kinh doanh sang kê khai thuế

Chia sẻ kết quả triển khai quyết liệt chuyển đổi hộ kinh doanh sang kê khai thuế trên địa bàn TP. Đà Nẵng, ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, đơn vị đã triển khai thực hiện đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền hướng đến hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý.

Các Tổ công tác đã đến các địa bàn từ thành thị đến nông thôn, miền núi, với không khí hết sức khẩn trương, đặc biệt công chức các Thuế cơ sở không quản ngại khó khăn, làm cả ngày nghỉ và ngoài giờ để tuyên truyền, hướng dẫn chính sách thuế mới đến từng hộ kinh doanh.

Cán bộ Thuế TP. Đà Nẵng tuyên truyền, giải đáp vướng mắc của hộ kinh doanh tại hội nghị.

Trên các tuyến đường chính, các khu thương mại, chợ dân sinh… là hình ảnh các băng rôn, biểu ngữ, xe hoa tuyên truyền về nội dung: “Từ ngày 1/1/2026 xóa bỏ hình thức thuế khoán, hộ kinh doanh phải chuyển đổi sang hình thức kê khai hoặc đăng ký lên doanh nghiệp!”, “Từ ngày 1/1/2026 ngành Thuế chuyển đổi mô hình và phương thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh!” “Chuyển sang kê khai không khó, cơ quan Thuế sẽ hướng dẫn bạn!”, “Hộ kinh doanh nộp thuế theo doanh thu thực tế - minh bạch trong hoạt động kinh doanh!”, “Hộ kinh doanh sử dụng eTax Mobile - bước tiến trong quản lý thuế hiện đại!”…

Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho hay, tín đến nay, đơn vị đã hoàn thành khảo sát 83.216 hộ kinh doanh, đạt tỷ lệ 100%, đồng thời cập nhật cơ sở dữ liệu trên Ứng dụng cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh, đạt 100% số hộ kinh doanh phải rà soát cơ sở dữ liệu đúng thời hạn yêu cầu của Cục Thuế.

Theo ông Toàn, ngoài tuyên truyền trực quan, Thuế thành phố tuyên truyền thông qua báo và Phát thanh truyền hình, Cổng Thông tin điện tử TP. Đà Nẵng với số lượng 185 tin, bài, phóng sự; Trang thông tin điện tử ngành Thuế 47 bài; 8.020 lượt trên các nền tảng mảng xã hội zalo, fanpage….

Các Thuế cơ sở đã tổ chức 107 hội nghị tập huấn với sự tham gia của hơn 25.196 hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố; tổ chức 107 điểm hỗ trợ lưu động tại chợ, tuyến phố với sự tham gia của 6.087 hộ kinh doanh để hướng dẫn cài đặt eTax Mobile, giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời cho hộ kinh doanh trong việc chuyển đổi hình thức nộp thuế và thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Tại các hội nghị tập huấn rất đông hộ kinh doanh đến tham dự, tìm hiểu, trao đổi... thể hiện sự quan tâm rất lớn của người dân về chủ trương mới này.

Còn tại các chợ, các cửa hàng kinh doanh, các Tổ công tác phối hợp với các Ban quản lý chợ, các nhà cung cấp dịch vụ, các đại lý thuế, các ngân hàng thương mại tuyên truyền miệng, phát tờ rơi về chủ trương lớn của Nhà nước, của ngành Thuế trong chuyển đổi mô hì­nh từ thuế khoán sang kê khai.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn cho hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Nhiều Tổ công tác phải vượt hàng trăm cây số để đến với hộ kinh doanh ở các xã Trà My, Nam Trà My, Phước Hiệp, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang… những đoạn đường núi quanh co, hiểm trở, mây mù, sạt lở do mưa lũ, nhưng công chức thuế vẫn “vượt nắng thắng mưa”, làm việc ngoài giờ hành chính, tranh thủ giờ rảnh rỗi không bán hàng hóa, dịch vụ của hộ kinh doanh để gặp gỡ trao đổi, chuyển tải thông điệp của ngành Thuế đến với người dân để người dân nắm bắt, đồng thuận thực hiện.

Đảm bảo về đích đúng hạn

Tại TP. Huế, Trưởng Thuế TP. Huế Đoàn Vĩ Tuyến chia sẻ, đơn vị đã ban hành kế hoạch triển khai “Chiến dịch 45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” trên địa bàn thành phố, theo đó, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung vào tuyên truyền, hỗ trợ và đồng hành cùng hộ kinh doanh.

Cùng với việc tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các ngành, các địa phương vào cuộc, Thuế thành phố đã ban hành kế hoạch chi tiết, thành lập các tổ công tác và trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tại các Thuế cơ sở để bảo đảm tiến độ đề ra. Lãnh đạo Thuế thành phố và các phòng chuyên môn còn thường xuyên về cơ sở để nắm tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Lãnh đạo Thuế TP. Huế ký kết thỏa thuận hợp tác với các Nhà cung cấp giải pháp và ngân hàng thương mại hỗ trợ hộ kinh doanh.

Thuế thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền đa kênh thông qua những cuộc họp với tiểu thương tại các chợ, phát tờ rơi, pano, qua các trang mạng xã hội như Zalo OA, facebook; phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến chính sách rộng rãi, giúp hộ kinh doanh hiểu rõ mục tiêu và lợi ích khi chuyển đổi mô hình quản lý thuế.

Đồng thời, cán bộ thuế còn trực tiếp đến từng chợ, từng tuyến phố để hướng dẫn thủ tục, giải đáp chính sách và hỗ trợ thực hành kê khai thuế, sử dụng hóa đơn điện tử. cơ quan thuế phối hợp với các ngân hàng và đơn vị công nghệ để hỗ trợ hộ kinh doanh mở tài khoản, sử dụng QR, phần mềm bán hàng và xuất hóa đơn.

Theo ông Tuyến, trong những ngày cuối tháng 12, đơn vị yêu cầu Thuế cơ sở tăng cường bám sát địa bàn, cử công chức đến từng chợ, tuyến phố để gặp trực tiếp các hộ còn vướng mắc, hướng dẫn giải thích chính sách và hỗ trợ hoàn thiện thủ tục ngay tại cơ sở.

Đoàn khảo sát Thuế TP. Huế kiểm tra hoạt động hỗ trợ chuyển đổi sang kê khai với hộ kinh doanh tại các Thuế cơ sở.

Cùng với đó, tổ chức các bàn hỗ trợ cố định và lưu động, hoạt động cả ngoài giờ và cuối tuần tại các chợ để hỗ trợ thực hành kê khai, cài đặt phần mềm bán hàng, xuất hóa đơn điện tử và xử lý toàn bộ khó khăn phát sinh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhắc nhở, thông qua Zalo, mạng xã hội, loa truyền thanh, cũng như thông báo trực tiếp đến từng hộ. Mục tiêu là giúp hộ kinh doanh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và thời hạn chuyển sang kê khai thuế.

“Với sự vào cuộc mạnh mẽ của các đơn vị trực thuộc Thuế thành phố, cùng với các đơn vị cung cấp giải pháp, ngân hàng thương mại, UBND xã, phường và các đơn vị có liên quan… hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế hiệu quả thời gian qua, sẽ giúp hoàn thành mục tiêu 100% hộ kinh doanh chuyển đổi đúng thời gian quy định” - lãnh đạo Thuế TP. Huế tin tưởng.

Còn tại các Thuế địa phương trên toàn quốc, cán bộ, công chức thuế đang vào cuộc quyết liệt, làm việc liên tục 24/7, kể cả ngoài giờ, thứ Bảy, Chủ nhật với tinh thần đồng hành cùng hộ kinh doanh nhằm đảm bảo chiến dịch đạt kết quả tốt nhất và tạo thuận lợi tối đa cho hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi...