DRC khánh thành dự án mở rộng Nhà máy lốp Radial DRC 1 triệu lốp/năm

(TBTCO) - Ngày 19/12/2025, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) - đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - đã tổ chức Lễ khánh thành Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm. Đây là công trình trọng điểm được lựa chọn chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Việc hoàn thành và đưa dự án vào vận hành trong dịp này mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, thể hiện khí thế và quyết tâm của ngành công nghiệp Việt Nam chào mừng Đại hội Đảng. Dự án mở rộng Nhà máy lốp Radial của DRC là công trình tiêu biểu hòa chung khí thế cả nước khởi công, khánh thành các dự án lớn hướng về Đại hội Đảng XIV.

Sự kiện diễn ra đúng vào dịp toàn quốc đồng loạt khánh thành, khởi công 234 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội. Trong đó, Hội trường Radial của Công ty CP Cao su Đà Nẵng là một trong 79 điểm cầu truyền hình trực tiếp. Điều này cho thấy đóng góp thiết thực của DRC và tập đoàn vào phong trào thi đua cả nước lập thành tích chào mừng sự kiện chính trị trọng đại này.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành dự án

Bên cạnh ý nghĩa chính trị, sự kiện còn đánh dấu cột mốc 50 năm hình thành và phát triển của thương hiệu Cao su Đà Nẵng. Việc mở rộng nhà máy lốp radial lên công suất 1 triệu lốp/năm không chỉ ghi nhận bước trưởng thành mới của doanh nghiệp, mà còn khẳng định vị thế của DRC là đơn vị sản xuất công nghiệp chủ lực, tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Hữu Tú - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - đã trực tiếp tham dự và phát biểu chỉ đạo, đánh giá cao nỗ lực của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng trong quá trình triển khai dự án. Tổng Giám đốc tập đoàn nhấn mạnh, trong bối cảnh ngành công nghiệp săm lốp đang chịu nhiều áp lực cạnh tranh và biến động mạnh về thị trường, nguyên liệu và công nghệ, việc DRC hoàn thành và đưa vào vận hành Dự án mở rộng Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial là một kết quả rất đáng ghi nhận.

Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú phát biểu tại sự kiện

Với tổng mức đầu tư được phê duyệt khoảng 916 tỷ đồng, dự án đã được triển khai một cách bài bản, quyết liệt, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, an toàn và hiệu quả. Việc nâng công suất nhà máy lên 1 triệu lốp/năm không chỉ mở rộng quy mô sản xuất, mà còn tạo bước chuyển quan trọng về chất lượng tăng trưởng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và tăng cường khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu của sản phẩm săm lốp Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo tập đoàn, ông Nguyễn Hữu Tú ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động DRC trong việc vừa tổ chức triển khai dự án đúng tiến độ, vừa duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện thị trường nhiều biến động. Tổng Giám đốc tập đoàn khẳng định Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Công ty trong giai đoạn phát triển tiếp theo, nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Đà Nẵng và ngành công nghiệp Việt Nam.

Việc mở rộng Nhà máy sản xuất lốp radial lên công suất 1 triệu lốp/năm được kỳ vọng mang lại những tác động tích cực về kinh tế - xã hội đối với Thành phố Đà Nẵng cũng như ngành công nghiệp săm lốp trong nước. Theo kế hoạch triển khai, khi dự án đi vào vận hành ổn định, DRC sẽ tạo thêm việc làm cho người lao động địa phương, đồng thời gia tăng đáng kể doanh thu và đóng góp ngân sách nhà nước, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống người lao động.

Bên trong nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial của DRC

Quan trọng hơn, dự án hoàn thành đã tạo thêm động lực tăng trưởng không chỉ cho Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng mà còn cho toàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và ngành công nghiệp cao su kỹ thuật của Việt Nam. Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Nguyễn Hữu Tú khẳng định, dự án góp phần ổn định và nâng cao đời sống người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng, đồng thời thể hiện vai trò tiên phong trong việc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và khẳng định năng lực tự chủ sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam.

Với năng lực sản xuất được mở rộng, DRC có điều kiện đáp ứng tốt hơn nhu cầu lốp ô tô tải chất lượng cao trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và từng bước mở rộng thị phần xuất khẩu, củng cố vị thế thương hiệu lốp xe Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, dự án còn góp phần thúc đẩy các ngành liên quan phát triển, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ và chuỗi cung ứng nguyên liệu trong nước, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương và ngành công nghiệp quốc gia./.