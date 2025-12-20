Ngày 20/12: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi lên đầy ấn tượng

Giá heo hơi hôm nay (20/12) tiếp tục duy trì đà tăng trên diện rộng, tập trung chủ yếu tại khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Sau những ngày liên tục bứt phá, mức trần toàn quốc đã chạm mốc 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì đà tăng trên diện rộng. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng giá tại hầu hết các địa phương khảo sát với mức tăng từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, Cao Bằng tăng mạnh 2.000 đồng/kg, lên mức 69.000 đồng/kg. Các tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện thu mua heo hơi với giá 69.000 đồng/kg.

Các địa phương bao gồm Tuyên Quang tăng mạnh 2.000 đồng/kg, Thái Nguyên, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và Sơn La cùng tăng 1.000 đồng/kg hiện đang đứng ở mức 68.000 đồng/kg.

Hai tỉnh Lạng Sơn và Lào Cai cùng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá heo lên 67.000 đồng/kg. Tại Điện Biên, giá heo tăng 1.000 đồng/kg lên mức 66.000 đồng/kg

Trong khi đó, giá heo tại Quảng Ninh và Lai Châu không có biến động mới, hiện được thu mua lần lượt ở mức 67.000 đồng/kg và 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay cũng tiếp tục xu hướng tăng tại nhiều tỉnh thành. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đồng loạt tăng mạnh 2.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Thanh Hóa và Nghệ An cùng chạm mức đỉnh khu vực là 68.000 đồng/kg; trong khi Hà Tĩnh đạt mức 66.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, giá heo tại Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt đạt mức 66.000 đồng/kg, 65.000 đồng/kg và 64.000 đồng/kg.

Các địa phương Quảng Trị, Huế vẫn neo ở mức 64.000 đồng/kg. Đà Nẵng ổn định mức 66.000 đồng/kg. Hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng giữ nguyên giá 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 63.000 - 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay khá trầm lắng khi toàn bộ các địa phương được khảo sát đều giữ nguyên mức giá so với hôm trước.

Mức giá cao nhất khu vực hiện là 63.000 đồng/kg, ghi nhận tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh. Hai địa phương Đồng Tháp và Vĩnh Long tiếp tục duy trì ở mức 61.000 đồng/kg. Các tỉnh An Giang, Cà Mau và Cần Thơ vẫn neo ổn định ở mức 60.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 60.000 - 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi toàn quốc hôm nay tiếp tục xu hướng đi lên đầy ấn tượng, đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ tại miền Bắc và miền Trung khi mức đỉnh mới 69.000 đồng/kg. Sự thắt chặt về nguồn cung cục bộ kết hợp với nhu cầu chuẩn bị hàng cho dịp Tết Nguyên đán đang đẩy thị trường vào giai đoạn sôi động nhất trong năm./.