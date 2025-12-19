Ngày 19/12: Giá cao su thế giới tăng, trong nước đi ngang

Giá cao su thế giới hôm nay (19/12) hồi phục nhờ diễn biến giá dầu thô và triển vọng nguồn cung có thể thắt chặt hơn. Cụ thể, tại Nhật Bản, hợp đồng tháng 1/2026 tăng 0,8%; tại Trung Quốc, hợp đồng tháng 3/2026 tăng 0,76%, tại Singapore kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,5%. Trong nước, giá cao su nguyên liệu duy trì ổn định.

Giá cao su thế giới hôm nay hồi phục.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 đi ngang ở mức 55 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 1 tăng 0,8% (2,6 Yên) lên mức 325 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,76% (115 Nhân dân tệ) lên mức 15.325 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SICOM của Sàn giao dịch Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn giao tháng 1/2026 ở mức 175,5 US cent/kg, tăng 0,5%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng do được hỗ trợ bởi đà tăng của giá dầu thô và triển vọng nguồn cung ngày càng thắt chặt, dù đà tăng bị hạn chế phần nào bởi đồng yên mạnh lên.

Hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 trên Sở Giao dịch Osaka (OSE) tăng 3,5 Yên, tương đương 1,07%, lên 330,5 Yên (2,13 USD)/kg.

Trên Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 5 tăng 200 Nhân dân tệ, tương đương 1,32% lên 15.375 Nhân dân tệ (2.182,80 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 2/2026, hợp đồng được giao dịch nhiều nhất trên SHFE tăng 250 Nhân dân tệ, tương đương 2,3%, lên 11.105 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn. Cụ thể, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 – 419 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.