(TBTCO) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành công văn về việc tăng cường các giải pháp bình ổn giá và cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố, công bố chỉ số giá xây dựng để quản lý chi phí đầu tư xây dựng, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 10078/VP-ĐT của Văn phòng UBND thành phố về việc tăng cường quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 85/CĐ-TTg.

Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại các Văn bản: số 5050/BXD-KHCNMT&VLXD, số 14564/BXD-KTQLXD; của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 10101/BNNMT-KHTC nêu trên, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 27 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xây dựng Quy chế phối hợp giữa các Sở: Xây dựng, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân thành phố, lấy ý kiến thống nhất giữa các đơn vị làm cơ sở triển khai thực hiện;

Rà soát, đề xuất UBND thành phố chấp thuận vị trí bãi tập kết vật liệu bỏ đi như: đất đào khuôn đường, đất đào nền đường, mặt đường bê tông nhựa, gạch vỡ... Đề xuất phương án kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án sản xuất vật liệu thay thế, tái chế vật liệu phế thải sau phá dỡ.

Hà Nội tăng cường giải pháp bình ổn giá và cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng. Ảnh minh họa

Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khảo sát, đánh giá tổng thể thực trạng về chất lượng, trữ lượng các mỏ vật liệu, xây dựng quy hoạch, phương án thăm dò, khai thác các mỏ vật liệu nhằm bổ sung nguồn cung vật liệu cho các công trình trọng điểm của thành phố;

Kịp thời gia hạn khai thác đối với những mỏ hết thời gian khai thác theo giấy phép đã được cấp; bổ sung sản lượng khai thác đối với các đơn vị đã khai thác đủ sản lượng, nhằm bổ sung nguồn cung vật liệu.

Sở Công thương tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi thao túng thị trường, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hàng hóa vật liệu xây dựng, xử lý triệt để hàng hóa vật liệu xây dựng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc, bám sát diễn biến thị trường xây dựng, chủ động có giải pháp xử lý theo thẩm quyền; kiểm soát việc kê khai, niêm yết giá theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh các hiện tượng “đầu cơ, thổi giá”.

Thuế thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Xây dựng cung cấp thông tin về giá bán vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng làm cơ sở xác định giá vật liệu công bố hàng tháng, hàng quý theo quy định.

Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các phòng nghiệp vụ theo dõi, kiểm tra, xác minh thông tin các đơn vị, tổ chức cá nhân kinh doanh, buôn bán vật liệu cố tình cung cấp không trung thực thông tin giá vật liệu, xuất hóa đơn không đúng với giá bán vật liệu... để kịp thời có biện pháp ngăn chặn tình trạng gian lận trong việc kinh doanh buôn bán giá vật liệu.

Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trực thuộc thành phố (Chủ đầu tư): Khi lập dự án cần chỉ đạo đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, tính toán về khối lượng, về nguồn cung cấp vật liệu xây dựng (kể cả ngoài địa bàn thành phố) để lập tổng mức đầu tư, lập dự toán công trình nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch lớn về giá vật liệu trong dự toán lập và giá thực tế trên thị trường;

Khi triển khai lập dự án cần chỉ đạo đơn vị tư vấn khảo sát đánh giá chỉ tiêu cơ lý của đất phần đào khuôn đường, nền đường làm cơ sở tận dụng đất đủ điều kiện để đắp cho công trình đang triển khai thi công, nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư của dự án cũng như giảm bớt nhu cầu vật liệu đắp cho công trình.

Khi triển khai lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công công trình, trên cơ sở số liệu khảo sát địa chất công trình cần nghiên cứu đưa ra các phương án thiết kế khác nhau, từ đó so sánh lựa chọn phương án tối ưu (phương án kinh tế - kỹ thuật) cho giải pháp thiết kế nền đường (hạn chế đào bỏ đi và thay thế bằng vật liệu mới đắp bù) để giảm áp lực về nhu cầu vật liệu đất đắp, cát đắp nền... ngày càng lớn hiện nay.

Khẩn trương rà soát đề xuất nhu cầu vật liệu (cát, đá, đất đắp...) hiện nay và giai đoạn 2026-2030, đề xuất cấp có thẩm quyền về phương án cung cấp nguồn vật liệu cho các dự án được giao.