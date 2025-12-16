Cơ cấu ETF quý IV/2025 dịch chuyển mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

(TBTCO) - Dòng vốn ETF cuối năm tiếp tục tái phân bổ, với tâm điểm là các cổ phiếu lớn trong kỳ cơ cấu danh mục quý IV/2025.

Theo báo cáo của SSI Research về kết quả tái cơ cấu danh mục ETF kỳ quý IV/2025, hai bộ chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid Index và MarketVector Vietnam Local Index đã công bố kết quả điều chỉnh danh mục, với thời điểm ước tính thực hiện tái cơ cấu là ngày 19/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 22/12/2025.

Đối với chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid Index, kỳ cơ cấu quý IV/2025 không ghi nhận sự thay đổi về thành phần cổ phiếu trong rổ chỉ số, mà chủ yếu là cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng các mã.

Theo ước tính của SSI Research, ở chiều mua vào, HPG được dự báo là cổ phiếu được mua nhiều nhất với khoảng 7,2 triệu cổ phiếu, tiếp đến là SHB với 4,8 triệu cổ phiếu và SSI với 1,9 triệu cổ phiếu. Xét theo số phiên giao dịch ước tính, áp lực mua tập trung chủ yếu ở HPG, tương đương khoảng 0,28 phiên giao dịch, và MSN với khoảng 0,24 phiên.

Ở chiều ngược lại, VIC được dự báo là cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất với khối lượng khoảng 5,4 triệu cổ phiếu, tiếp theo là VRE với khoảng 280 nghìn cổ phiếu; riêng VIC có lượng bán tương đương khoảng 1,24 phiên giao dịch.

Liên quan đến quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF - quỹ tham chiếu chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid Index, tại ngày 11/12/2025, tổng giá trị tài sản ròng (AUM) đạt khoảng 356 triệu USD, tương đương 9,3 nghìn tỷ đồng.

Tổng hợp thay đổi về số lượng cổ phiếu mua bán của quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF và VanEck Vectors Vietnam ETF, dữ liệu đến ngày 12/12/2025.

Tính từ đầu năm 2025, AUM của quỹ tăng 40,5%, trong khi số lượng chứng chỉ quỹ giảm 12,3%, tương ứng khoảng 9 triệu đơn vị. Giá trị rút vốn ròng ghi nhận ở mức 36,8 triệu USD, tương đương khoảng 955 tỷ đồng, trong khi giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAV/unit) tăng mạnh 60,2%.

Đối với chỉ số MarketVector Vietnam Local Index, kỳ cơ cấu quý IV/2025 ghi nhận việc bổ sung mới cổ phiếu TCX vào rổ chỉ số, đồng thời không loại bỏ cổ phiếu nào, nâng tổng số cổ phiếu trong danh mục lên 52 mã.

Theo SSI Research, TCX được đưa vào theo diện xét duyệt rút gọn (Fast-Track Inclusion), do đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của MarketVector về quy mô vốn hóa, thanh khoản và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float).

Trong hoạt động tái cơ cấu danh mục ETF theo chỉ số này, SSI Research ước tính, nhóm cổ phiếu được mua vào nhiều nhất gồm SSI với khoảng 9,5 triệu cổ phiếu, TCX với 6,4 triệu cổ phiếu và HPG với 4 triệu cổ phiếu. Xét theo số phiên giao dịch ước tính, lực mua tập trung đáng kể ở TCX, tương đương khoảng 3,7 phiên, và VCB với khoảng 1 phiên.

Ở chiều bán ra, VIC được dự báo chịu áp lực bán lớn nhất với khoảng 9,7 triệu cổ phiếu, tiếp đến là HVN với 3,5 triệu cổ phiếu và DIG với 1,1 triệu cổ phiếu; xét theo số phiên giao dịch, HVN và VIC lần lượt tương đương khoảng 3,8 và 2,2 phiên.

Cập nhật về quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF – quỹ tham chiếu MarketVector Vietnam Local Index, tại ngày 11/12/2025, AUM của quỹ đạt khoảng 574 triệu USD, tương đương 15,1 nghìn tỷ đồng. Tính từ đầu năm 2025, AUM tăng 37,6%, trong khi số lượng chứng chỉ quỹ giảm 12,1%, tương ứng khoảng 31,5 triệu đơn vị. Giá trị rút vốn ròng đạt khoảng 48,8 triệu USD, tương đương 955 tỷ đồng, trong khi NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ tăng 56,5%.