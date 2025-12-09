(TBTCO) - Vietbank vừa ghi nhận loạt giao dịch đáng chú ý trước thềm ngân hàng tăng vốn. Theo đó, Chủ tịch Vietbank đăng ký bán hơn 5 triệu quyền mua, trong khi hai người thân và một Ủy viên Hội đồng quản trị bán toàn bộ lượng quyền được phân bổ. Ngược lại, con trai Chủ tịch đăng ký mua 96 triệu quyền, cho thấy sự quan tâm lớn của nhóm lãnh đạo với đợt phát hành sắp tới.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - mã Ck: VBB) vừa công bố thông tin ông Dương Nhất Nguyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietbank đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, với hơn 35 triệu quyền mua, tương đương thực hiện mua hơn 11,5 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ phát hành 100:33.

Giá trị giao dịch dự kiến 115,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ ngày 10 - 19/12. Số lượng cổ phiếu Chủ tịch Vietbank nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là trên 40 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ 4,88%.

Cùng với đó, Chủ tịch Vietbank cũng đăng ký bán hơn 5,06 triệu quyền mua trong tổng số hơn 40 triệu quyền được phân bổ.

Tiếp đó, bà Dương Mai Anh - em ruột Chủ tịch Vietbank đăng ký bán toàn bộ gần 14,5 triệu quyền mua. Bà Dương Bảo Anh, cũng là em ruột Chủ tịch đăng ký bán hết gần 11,7 triệu quyền mua. Bà Lương Thị Hương Giang - Ủy viên Hội đồng quản trị đăng ký bán 9,8 triệu quyền mua.

Ở chiều ngược lại, ông Dương Nhất Khôi - con trai Chủ tịch Vietbank, đăng ký mua 96 triệu quyền mua trong cùng thời gian. Hiện ông Khôi chưa sở hữu cổ phiếu VBB; toàn bộ số quyền đăng ký tương ứng với 31,68 triệu cổ phiếu nếu được thực hiện đầy đủ. Ngày thực hiện giao dịch từ ngày 10 - 12/12.

Loạt đăng ký giao dịch quy mô lớn tại Vietbank trước "giờ G" ngân hàng tăng vốn. Ảnh tư liệu.

Theo kế hoạch, Vietbank sẽ chào bán hơn 270,9 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 2.709 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện là 100:33, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 33 cổ phiếu mới. Kết phiên giao dịch ngày 9/12, cổ phiếu VBB đạt 10.200 đồng/cổ phiếu, sát mức giá chào bán.

Sau đợt chào bán, vốn điều lệ ngân hàng dự kiến tăng từ 8.210 tỷ đồng lên gần 10.920 tỷ đồng.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của Vietbank, thể hiện quyết tâm củng cố năng lực tài chính và nâng cao vị thế trong giai đoạn mới.

Song song kế hoạch tăng vốn, Vietbank cũng đang xúc tiến chuyển niêm yết cổ phiếu VBB từ UPCoM sang HOSE, dự kiến hoàn tất chậm nhất trong quý I/2026.

Ngân hàng cho biết, việc niêm yết trên sàn giao dịch lớn nhất thị trường chứng khoán sẽ giúp tăng tính thanh khoản, mở rộng cơ hội tiếp cận nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời nâng cao uy tín thương hiệu.

Ngày 5/12, Vietbank cũng thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030, với cơ cấu dự kiến gồm 7 thành viên Hội đồng quản trị và 5 thành viên Ban Kiểm soát. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 8 - 26/12.

Về hoạt động kinh doanh, VietBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 860 tỷ đồng, hoàn thành 49% kế hoạch năm 2025. Trong kỳ, thu nhập lãi thuần đạt 2.218 tỷ đồng, tăng 5% nhờ nhu cầu tín dụng cải thiện và tăng trưởng cho vay tích cực.

Cùng với đó, thu nhập ngoài lãi tiếp tục là điểm sáng, với lãi thuần từ dịch vụ đạt 123,5 tỷ đồng (tăng 24%), hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán tăng lần lượt 39% và 81%. VietBank đang mở rộng nguồn thu, giảm phụ thuộc vào tín dụng truyền thống.

Đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt 188.133 tỷ đồng, tăng gần 16% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 103.780 tỷ đồng (tăng hơn 12%), trong khi tiền gửi khách hàng ghi nhận 100.829 tỷ đồng./.