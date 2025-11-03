Vietbank báo lãi trước thuế hơn 860 tỷ đồng, kế hoạch tăng vốn lên gần 10.920 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã ck: VBB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng hơn 860 tỷ đồng. Song song với kết quả kinh doanh khả quan, Vietbank đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 8.210 tỷ đồng lên gần 10.920 tỷ đồng.

Ảnh tư liệu

Cụ thể, 9 tháng năm 2025, thu nhập lãi thuần của Vietbank ghi nhận 2.218 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước nhờ nhu cầu vay vốn cải thiện dẫn đến tăng trưởng tín dụng tích cực.

Thu nhập ngoài lãi tiếp tục đóng góp tích cực: lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 123,5 tỷ đồng (tăng 24%), trong khi kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt 39% và 81%. Điều này cho thấy bên cạnh việc duy trì hoạt động kinh doanh cốt lõi, Vietbank đang đa dạng nguồn thu, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng truyền thống.

Chi phí hoạt động đạt 1.274 tỷ đồng, phản ánh chiến lược đầu tư cho nền tảng số, hạ tầng công nghệ và mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng. Năm 2025, Vietbank ra mắt Vietbank DigiBiz – nền tảng giao dịch số cho khách hàng doanh nghiệp – và triển khai hệ thống quản trị thông minh IMS nhằm số hóa quy trình nội bộ, rút ngắn thời gian phê duyệt và nâng cao trải nghiệm khách hàng doanh nghiệp.

Chi phí rủi ro tín dụng giảm còn 296 tỷ đồng cho thấy chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát. Ngân hàng cho biết danh mục cho vay duy trì ở các phân khúc khách hàng được thẩm định chặt chẽ, qua đó giúp giảm áp lực trích lập dự phòng. Tỷ lệ nợ xấu cải thiện từ 2.75% xuống còn 2.69%.

Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Vietbank báo lãi trước thuế hơn 860 tỷ đồng, tăng 5.6% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản Vietbank đạt 188.133 tỷ đồng, tăng gần 16% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 103.780 tỷ đồng, tăng hơn 12%. Tiền gửi khách hàng tăng tích cực khi đạt 100.829 tỷ đồng. Vốn cổ phần của Ngân hàng đạt 8.210 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

Được biết, đầu tháng 10, Vietbank đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.