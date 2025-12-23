VPBank ra mắt thẻ tín dụng VPBank GameON Mastercard - tiên phong kết nối ngân hàng với cộng đồng gamer Việt

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức giới thiệu VPBank GameON Mastercard, dòng thẻ tín dụng chuyên biệt dành cho cộng đồng game thủ Việt Nam, đánh dấu bước đi chiến lược trong việc cá nhân hóa sản phẩm tài chính cho thế hệ trẻ Gen Z và Millennials - nhóm khách hàng yêu công nghệ, đam mê giải trí và sống số. Điểm nhấn đặc biệt của dòng thẻ này chính là phiên bản thẻ giới hạn có chữ ký của toàn bộ 5 thành viên đội tuyển huyền thoại T1.

Sự kiện ra mắt diễn ra trong khuôn khổ “VPBank presents eSport Festival: Legends Unite” - ngày hội thể thao điện tử lớn nhất năm, tổ chức từ ngày 20 - 21/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Đặc biệt, sự kiện có sự góp mặt của T1 - đội tuyển eSports huyền thoại thế giới cùng “Quỷ vương bất tử” Faker, mang đến làn sóng phấn khích cho cộng đồng game thủ Việt.

Sự kiện ra mắt thẻ VPBank GameOn Mastercard có sự chứng kiến của đội tuyển T1

Không đơn thuần là một sản phẩm tài chính, VPBank GameON Mastercard là sự kết hợp giữa công nghệ, phong cách sống số và đam mê giải trí, hướng đến thế hệ trẻ GenZ và Millennials - những người vừa “chất chơi” vừa “sống số”.

Game và thể thao điện tử không chỉ là một trò chơi, mà là một lối sống hiện đại của giới trẻ, nơi những người tham gia đều sở hữu cá tính, phong cách riêng, độc đáo. Việc ra mắt thẻ VPBank GameON Mastercard khẳng định tinh thần tiên phong của VPBank trong việc cá nhân hóa sản phẩm đến từng nhóm cộng đồng, mang đến những trải nghiệm tài chính phù hợp nhất cho từng khách hàng.

Theo báo cáo mới nhất của Newzoo, thị trường game toàn cầu năm 2024 đã chạm mốc 187 tỷ USD và dự báo đến năm 2027 sẽ chạm 213 tỷ USD, trong đó, Đông Nam Á là thị trường dẫn dắt tăng trưởng với nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác hết. Báo cáo từ các chuyên gia, ngành game Việt Nam đang khẳng định vị thế quan trọng trong nền kinh tế số, doanh thu ước đạt 1,66 tỷ USD trong năm 2025. Tốc độ tăng trưởng của ngành game Việt Nam ước đạt 9,77% mỗi năm, chạm mốc 2,42 tỷ USD vào năm 2029.

Thiết kế đậm chất gamer - định vị khác biệt

Thẻ tín dụng VPBank GameON Mastercard được thiết kế nổi bật với phong cách hiện đại, đậm chất gaming. Mặt trước sử dụng nền đen sang trọng kết hợp hiệu ứng chữ GAME ON dạng 3D với màu sắc chuyển đổi lấy cảm hứng từ những dải màu neon rực rỡ và phím điều khiển huyền thoại trong chơi game. Với thiết kế độc đáo, tấm thẻ này không chỉ là phương tiện thanh toán, mà còn là tuyên ngôn phong cách, khẳng định sự gắn kết của VPBank với cộng đồng gamer trẻ trung, yêu công nghệ.

VPBank còn mang đến một đặc quyền hiếm có khi ra mắt tấm thẻ phiên bản giới hạn với thiết kế đặc biệt khi có chữ ký của toàn bộ 5 thành viên đội tuyển huyền thoại T1 - đội eSports hàng đầu thế giới với 6 lần giành chức vô địch thế giới. Chữ ký của đội tuyển huyền thoại T1 biến tấm thẻ thành vật phẩm sưu tầm độc quyền, khẳng định cá tính, niềm tự hào của người sở hữu và là biểu tượng đẳng cấp dành cho cộng đồng gamer, fan eSports. Đây cũng là lựa chọn hoàn hảo của người hâm mộ bộ môn thể thao điện tử để thể hiện phong cách, gắn kết với thần tượng và sở hữu một sản phẩm hiếm có trên thị trường.

Ông Nguyễn Chí Hiền (ngoài cùng bên trái) phát biểu tại lễ ra mắt thẻ

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, ông Nguyễn Chí Hiền - Phó Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân VPBank cho biết: “VPBank kiên định với chiến lược phân khúc và tiếp tục phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ xoay quay mục tiêu phục vụ chuyên biệt từng phân khúc khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ tuổi, có phong cách sống thời thượng và cá tính. Với việc ra mắt thẻ GameON, VPBank không chỉ cung cấp một tấm thẻ, mà mong muốn xây dựng một hệ sinh thái tài chính hiện đại, nơi mỗi giao dịch đều góp phần tiếp sức cho đam mê và hành trình chinh phục đỉnh cao của khách hàng.”

Hệ sinh thái ưu đãi toàn diện, từ game đến đời sống số

VPBank GameON Mastercard là một tấm thẻ tín dụng toàn diện cho gamer, phục vụ đa dạng nền tảng số như Google Play, Apple Store, Steam đồng thời tích hợp các ưu đãi cho các dịch vụ giải trí số như Netflix, Spotify, Youtube Premium… Đây là một bước tiến lớn, không chỉ về mặt sản phẩm, mà còn về tư duy tiếp cận khách hàng trẻ - nhóm khách hàng có hành vi chi tiêu số hóa mạnh mẽ và yêu cầu cao về trải nghiệm cá nhân hóa.

VPBank GameON Mastercard phục vụ đa dạng nền tảng số

Với thông điệp “Ưu đãi ON, đam mê không OFF”, VPBank GameON được định vị là thẻ tiên phong tại Việt Nam đậm chất gaming với một hệ sinh thái ưu đãi phong phú, được thiết kế xoay quanh thói quen tiêu dùng của game thủ hiện đại.

Cụ thể, chủ thẻ sẽ được tích điểm lên đến 10% khi nạp game, các giao dịch giải trí số như các gói giải trí trong game, mua vé xem phim, vé ca nhạc online, thanh toán phí hội viên các nền tảng trực tuyến như Netflix, Spotify, Youtube Premium… Bên cạnh đó, các giao dịch mua phụ kiện tại cửa hàng điện tử (gaming gear, thiết bị công nghệ) cũng được tích điểm với mức tích tối đa tới 800.000 đồng.

Không chỉ vậy, chủ thẻ VPBank GameON cũng sẽ được tích điểm lên đến 5% cho các giao dịch ăn uống, thanh toán không tiếp xúc qua ví Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay… Toàn bộ số điểm tích lũy này có thể quy đổi thành các voucher nạp game, quà tặng và hàng nghìn voucher ưu đãi trực tiếp khác trên ứng dụng LynkiD.

Đặc biệt, khách hàng mở thẻ trong thời gian đầu sẽ nhận ngay 400.000 điểm loyalty như một lời chào mừng hấp dẫn từ VPBank tới những game thủ sẵn sàng lên level trong trải nghiệm tài chính.

Đại diện VPBank chia sẻ thêm, ngân hàng cũng đang nghiên cứu hợp tác với nhiều đối tác lớn trong ngành game, giải trí để mở rộng hệ sinh thái ưu đãi cho game thủ, từ các giải đấu cộng đồng cho đến các sự kiện eSports.

Với thông điệp “Ưu đãi ON, đam mê không OFF”, VPBank GameON Mastercard không chỉ là thẻ tín dụng, mà là biểu tượng của một thế hệ sống số, yêu thích công nghệ, đam mê giải trí và sẵn sàng chi tiêu cho trải nghiệm cá nhân hóa. Đây là sản phẩm thể hiện rõ chiến lược của VPBank trong việc tiếp cận khách hàng trẻ bằng những giải pháp tài chính sáng tạo, thiết thực và đầy cảm hứng./.