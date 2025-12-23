Công bố 18 Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025

(TBTCO) - Ngày 23/12/2025, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã tổ chức Lễ Công bố và Trao Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025 (Vietnam Smart City Award 2025). Vượt qua các vòng đánh giá chặt chẽ, Hội đồng Giải thưởng đã lựa chọn 18 giải thưởng tiêu biểu, gồm 8 giải dành cho khối đô thị và 10 giải cho các giải pháp công nghệ.

TP. Đà Nẵng là địa phương được vinh danh xuất sắc nhất với 03 hạng mục

Tại Giải thưởng năm nay, TP. Đà Nẵng là địa phương được vinh danh xuất sắc nhất với 03 hạng mục gồm: Quản trị, điều hành thông minh; Môi trường xanh – Phát triển bền vững; và Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp Đà Nẵng nhận được Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam.

Trong năm qua, Đà Nẵng không chỉ duy trì lợi thế về môi trường và du lịch mà còn tiên phong đầu tư hạ tầng cho công nghiệp vi mạch bán dẫn, AI, từng bước hình thành Trung tâm Tài chính khu vực với nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi cho thử nghiệm và phát triển kinh tế số. Thành phố đang hướng tới mô hình đô thị thông minh thế hệ mới – nơi không chỉ đáng sống mà còn tạo ra việc làm chất lượng cao, thu hút các tập đoàn công nghệ lớn và trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

Cùng với Đà Nẵng, Thủ đô Hà Nội ghi dấu ấn mạnh mẽ tại hạng mục Thành phố Điều hành và Quản lý thông minh (lĩnh vực dịch vụ công). Việc đưa vào vận hành Tổng đài AI, Trợ lý ảo hỗ trợ người dân 24/7 và ứng dụng công dân số iHanoi đã giúp cải thiện đáng kể khả năng tương tác giữa chính quyền và người dân. Với quy mô hơn 10 triệu dân, đây được xem là bước tiến quan trọng trong nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ

Bên cạnh đó, Tây Ninh, TP. Huế và nhiều địa phương khác cũng được ghi nhận nhờ sự kiên trì xây dựng nền tảng quản trị số từ gốc rễ, lấy người dân làm trung tâm của quá trình chuyển đổi số.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Khoa – Chủ tịch VINASA nhấn mạnh, đô thị thông minh, theo định nghĩa mới là đô thị vận hành dựa trên dữ liệu, công nghệ số và đổi mới sáng tạo, trong đó con người là trung tâm, chính quyền là người kiến tạo, doanh nghiệp là động lực, và công nghệ là công cụ nhằm tối ưu quản trị, nâng cao chất lượng sống, phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường. Đô thị thông minh không đồng nghĩa với nhiều cảm biến hay phần mềm, mà là sự kết nối giữa chính quyền doanh nghiệp người dân cộng đồng và liên thông dữ liệu, quy trình, chính sách và nguồn lực./.