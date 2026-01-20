Sao Khuê 2026: Phác họa bản đồ giải pháp công nghệ số cho kỷ nguyên phát triển mới

(TBTCO) - Ngày 20/1/2026 tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) chính thức phát động Giải thưởng Sao Khuê 2026 - giải thưởng uy tín dành cho các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ số tại Việt Nam.

Bước sang năm thứ 23, Sao Khuê đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi lần đầu tiên triển khai mô hình đánh giá thế hệ mới, hướng tới xây dựng Bản đồ giải pháp công nghệ số Việt Nam, phản ánh toàn diện năng lực, mức độ trưởng thành và cấu trúc phát triển của ngành công nghệ số trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh hiện nay, ngành công nghệ số Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh thu toàn ngành ICT ước đạt khoảng 166 - 170 tỷ USD, đóng góp hơn 11% GDP, trong khi kinh tế số chiếm trên 14% GDP, tương đương hơn 70 tỷ USD. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thị trường cũng kéo theo sự đa dạng về mức độ chất lượng và trưởng thành của các giải pháp công nghệ, khiến người dùng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý gặp khó khăn trong việc đánh giá và lựa chọn.

Từ thực tiễn đó, VINASA cho rằng, Sao Khuê cần vượt ra khỏi vai trò một giải thưởng vinh danh đơn thuần để trở thành công cụ khoa học, giúp phản ánh chiều sâu năng lực và vị trí của các giải pháp trong toàn bộ chuỗi giá trị công nghệ số. Việc xây dựng Bản đồ giải pháp công nghệ số Việt Nam được xem là bước đi cần thiết nhằm cung cấp một bức tranh toàn cảnh, minh bạch và có khả năng cập nhật thường xuyên cho thị trường.

Bà Nguyễn Thị Thu Giang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VINASA giới thiệu về giải thưởng Sao Khuê 2026. Ảnh: Tấn Minh

Bà Nguyễn Thị Thu Giang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VINASA nhấn mạnh: “Ngành công nghệ số Việt Nam đang mang trên vai sứ mệnh lịch sử là tạo ra động lực tăng trưởng mới và làm chủ các hạ tầng số quốc gia”.

Theo bà Giang, Bản đồ giải pháp công nghệ số sẽ trở thành công cụ tham chiếu quan trọng cho Chính phủ, doanh nghiệp và người dân trong việc nhận diện, lựa chọn và ứng dụng các giải pháp phù hợp. Đồng thời, đây cũng là cơ sở khoa học để các cơ quan quản lý và hiệp hội ngành nghề định hướng, dẫn dắt sự phát triển của thị trường công nghệ số theo đúng nhu cầu thực tiễn và tầm nhìn phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trên nền tảng đó, Sao Khuê 2026 tổ chức lại toàn bộ hệ thống lĩnh vực và hạng mục xét trao giải theo phương pháp luận mới. Các sản phẩm, giải pháp được sắp xếp theo 8 nhóm lĩnh vực công nghệ trọng tâm, gồm: hạ tầng và nền tảng số; công nghệ đột phá; an toàn thông tin; Chính phủ số và quản trị số; kinh tế số và giao dịch số; nội dung số & trải nghiệm; tác động xã hội và ESG; và dịch vụ số. Cách tiếp cận này nhằm bao phủ đầy đủ chuỗi giá trị của ngành công nghệ số, từ hạ tầng, nền tảng, công nghệ lõi đến các giải pháp ứng dụng.

Đặc biệt, Sao Khuê 2026 áp dụng mô hình đánh giá đa chiều dựa trên ba trục cốt lõi (3D-Scoring Matrix), gồm DOMAIN (lĩnh vực, bản chất công nghệ), MATURITY (mức độ trưởng thành) và VALUE NATURE (giá trị mang lại). Mô hình này cho phép đánh giá toàn diện sản phẩm, giải pháp công nghệ số từ nền tảng công nghệ, khả năng triển khai thực tế đến giá trị kinh tế - xã hội./.