Giá vàng hôm nay (23/12): Vàng thế giới tăng cao, trong nước điều chỉnh nhẹ

Giá vàng thế giới sáng nay tăng tới 2,58% chỉ trong 24 giờ. Trong nước, cả vàng miếng, vàng nhẫn cũng đồng loạt tăng theo, tuy nhiên mức tăng vẫn còn khiêm tốn so với thế giới.

Sáng 23/12, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.452,26 USD/oune, tăng 112,16 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 06:11:05 sáng 23/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.452,26 USD/oune, tăng tới 112,16 USD/oune, tương đương với mức tăng 2,58% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành của Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140,241triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.755 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 143 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 23 tháng12, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý đồng loạt tăng so với sáng hôm qua, giao dịch ở mức cao nhất là 155,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đều có giá bán ra là 157,5 triệu đồng/lượng.

Riêng thương hiệu Phú Quý có giá mua vào thấp hơn các thương hiệu khác, giao dịch ở mức 154,5 triệu đồng/lượng mua vào và giá bán ra bằng các thương hiệu khác.

Với mốc giá trên, giá vàng trong nước đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 16,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá cũng đồng loạt tăng giá ở hầu hết các thương hiệu, mức tăng cao nhất 1 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều. Các thương hiệu vàng nhẫn niêm yết mức giá cao nhất là 156 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 151,1 triệu đồng/lượng mua và 154,1 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 151,5 triệu đồng/lượng mua vào và 154,5 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 500.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 151,8 triệu đồng/lượng mua vào và 154,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 800.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 153 - 156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 152,2 triệu đồng/lượng mua vào và 155,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều./.