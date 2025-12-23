Ngày 23/12: Giá bạc tiếp tục vượt lên mức cao kỷ lục mới

Giá bạc thế giới lên tới mốc 69,242 USD/oune trong phiên giao dịch sáng nay. Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire, giá bạc tiếp tục vượt lên mức cao kỷ lục mới trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt, thị trường lao động suy yếu và đồng USD mất giá. Trong nước, các thương hiệu cũng đồng loạt tăng theo.

Sáng 23/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 69,242 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 23/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.602.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.682.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 74.000 đồng/lượng ở chiều mua và 76.000 đồng/lượng ở chiều so với sáng 22/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức mức 2.238.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.268.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 61.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 22/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 2.240.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.274.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 61.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 22/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 23/12/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.238.000 2.268.000 2.240.000 2.274.000 1 kg 59.685.000 60.483.000 59.737.000 60.634.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.246.000 2.276.000 2.247.000 2.278.000 1 kg 59.891.000 60.695.000 59.933.000 60.746.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 23/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.602.000 2.682.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 69.386.493 71.519.821

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:37:06 sáng 23/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 69,242 USD/oune, tăng 2,075 USD/oune so với sáng 21/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.820.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.826.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 53.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 54.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với sáng 22/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:37:06 sáng 23/12/2025

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire, giá bạc tiếp tục vượt lên mức cao kỷ lục mới trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt, thị trường lao động suy yếu và đồng USD mất giá.

"Những yếu tố này đã tạo lực đẩy mạnh mẽ cho kim loại quý, đưa bạc trở thành một trong những hàng hóa tăng giá ấn tượng nhất trong năm nay", ông nói.

Ông cho biết, động lực chính cho đà tăng của bạc đến từ chính sách tiền tệ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Ngày 10/12 vừa qua, FED quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản lần thứ ba liên tiếp,đưa lãi suất quỹ liên bang xuống mức 3,5 - 3,75%.

"Điều này thường có lợi cho bạc và vàng, khi chi phí nắm giữ các tài sản không sinh lãi giảm xuống", James Hyerczyk cho hay.

Đáng chú ý hơn, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng mới nhất chỉ tăng 2,7%, thấp hơn nhiều so với dự báo 3,1%. CPI lõi giảm xuống 2,6%, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021. Lạm phát hạ nhiệt nhanh đã khiến nhà đầu tư bán ra đồng USD, qua đó hỗ trợ giá bạc tăng mạnh.

"Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm xuống khoảng 4,15%, làm suy yếu thêm sức hấp dẫn của đồng bạc xanh và tạo môi trường thuận lợi cho kim loại quý", James Hyerczyk nhận định./.