Ngày 23/12: Giá dầu thế giới bật tăng mạnh hơn 2%

Giá dầu thế giới ngày hôm nay (23/12) bật tăng mạnh hơn 2 % khi Mỹ siết chặt kiểm soát tàu chở dầu Venezuela, trong bối cảnh căng thẳng Nga - Ukraine gia tăng rủi ro nguồn cung. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 61,86 USD/thùng, tăng 2,30%; giá dầu WTI ở mốc 57,81 USD/thùng, tăng 2,28%.

Giá dầu thế giới ngày hôm nay bật tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 23/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 61,86 USD/thùng, tăng 2,30% (tương đương tăng 1,39 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,81 USD/thùng, tăng 2,28% (tương đương tăng 1,29 USD/thùng).

Giá dầu tăng mạnh hơn 2% trong phiên giao dịch hôm nay sau khi Mỹ chặn một tàu chở dầu ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Venezuela và căng thẳng tại chiến trường Nga - Ukraine leo thang, làm gia tăng nỗi lo gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Giới phân tích cho rằng thị trường bắt đầu đánh giá nghiêm túc hơn nguy cơ gián đoạn xuất khẩu của Venezuela do lệnh cấm vận của Mỹ, điều trước đây từng bị xem nhẹ. Hiện dầu Venezuela chỉ chiếm khoảng 1% nguồn cung toàn cầu.

Nguồn cung dồi dào từ Mỹ và nhóm OPEC+ tiếp tục là lực đỡ giúp giữ giá Brent quanh mốc 65 USD/thùng trong nửa cuối năm 2025, dù đà giảm trong tháng qua phản ánh những lo ngại ngày càng lớn về dư cung.

Theo chuyên gia June Goh của Sparta Commodities, những diễn biến ngoài khơi Venezuela đang tạo lực hỗ trợ rõ rệt cho giá dầu, trong bối cảnh căng thẳng Nga - Ukraine vẫn âm ỉ và thị trường chung vẫn thiên về xu hướng giảm./.