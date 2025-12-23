Ngày 23/12: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (23/12) tại các thị trường chính biến động trái chiều do những lo ngại về nguồn cung bị thắt chặt hơn. Trong nước, giá cao su nguyên liệu duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,2% (0,1 Baht) về mức 61,4 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 1 tăng 0,2% (0,5 Yên) lên mức 325 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 1% (155 Nhân dân tệ) về mức 15.220 Nhân dân tệ/tấn.

Theo nhận định của chuyên gia trong ngành Denis Low, thị trường cao su được dự báo sẽ nhích tăng trong này do lo ngại về nguồn cung, xuất phát từ tình trạng mưa lớn kéo dài tại các khu vực sản xuất cao su ở Thái Lan và Malaysia.

Ngoài yếu tố thời tiết, thị trường cao su còn chịu tác động đan xen từ biến động tỷ giá hối đoái và diễn biến giá dầu thô. Đồng tiền tại một số quốc gia xuất khẩu biến động mạnh đang làm gia tăng mức độ nhạy cảm của giá cao su, trong khi giá dầu, yếu tố đầu vào quan trọng của cao su tổng hợp tiếp tục tạo thêm áp lực biến động cho thị trường.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.