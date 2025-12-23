Ngày 23/12: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá cà phê trong nước hôm nay (23/12) tăng mạnh từ 1.200 đến 1.500 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tăng 2 ngày liên tiếp xuất phát từ hoạt động đầu cơ bắt đáy. Trong khi đó, giá tiêu cũng tăng 500 đồng/kg. Hiện giá tiêu dao động từ 147.000 - 149.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh từ 1.200 đến 1.500 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh từ 1.200 đến 1.500 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà tăng mạnh 1.500 đồng/kg đồng/kg so với tuần trước, giao dịch cùng mức 91.000 đ/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar đang thu mua cà phê ở mức 91.500 đ/kg, tăng 1.200 đồng/kg. Còn khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 91.400 đ/kg.

Ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp tăng mạnh 1.500 đồng/kg, lần lượt giao dịch ở mức 92.000 và 91.900 đ/kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 91.200 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang ở mức 91.100 đ/kg, tăng 1.200 đồng/kg..

Giá cà phê tăng mạnh trong thời gian gần đây chủ yếu xuất phát từ hoạt động đầu cơ bắt đáy khi thị trường rơi xuống vùng giá thấp sau chuỗi giảm kéo dài. Khi giá chạm các mốc kỹ thuật quan trọng, lực mua đầu cơ nhanh chóng gia tăng, tạo hiệu ứng hồi phục mạnh trong ngắn hạn.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng nhẹ tại các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng 65 USD/tấn lên 3.839 USD/tấn; kỳ giao tháng 3/2026 tăng 65 USD/tấn lên 3.734 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng tăng trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 12/2025 tăng 4,6 cent/lb lên 345,25 cent/lb; kỳ giao tháng 3/2026 tăng 4,4 cent/lb lên 330,30 cent/lb.

Việc Mỹ dỡ bỏ thuế quan đối ứng đối với cà phê, đặc biệt là mức thuế 40% từng áp lên cà phê Brazil, cùng với quyết định của EU hoãn thực thi quy định chống phá rừng EUDR đến cuối năm 2026 đã tạo áp lực giảm kéo dài lên giá cà phê thế giới trong khoảng một tháng qua.

Giá tiêu tăng 500 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tiêu dao động từ 147.000 - 149.500 đồng/kg. Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 149.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 147.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 149.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 148.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg; tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 148.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, trong 15 ngày đầu tháng 12/2025, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam có bước phục hồi rõ rệt so với tháng trước. Khối lượng xuất khẩu đạt 9.401 tấn, kim ngạch đạt 61,8 triệu USD, tăng 14% về lượng và tăng 17,5% về giá trị so với 15 ngày đầu tháng 11/2025.

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 6.809 USD/tấn (giảm 2,23%), giá tiêu trắng Muntok đạt 9.176 USD/tấn (giảm 4,59%).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.075 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam hôm nay giao dịch ở 6.500 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.700 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn./.