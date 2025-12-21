Sáng ngày 21/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.148 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng tuần 0,32%, ở mức 98,72.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.944 VND/USD - 26.358 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.125 đồng 26.405 đồng Vietinbank 26.125 đồng 26.405 đồng BIDV 26.130 đồng 26.408 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.053 - 31.006 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.070 đồng 31.655 đồng Vietinbank 30.369 đồng 31.729 đồng BIDV 30.486 đồng 31.738 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 163.14 đồng 173.50 đồng Vietinbank 164.52 đồng 174.02 đồng BIDV 166.12 đồng 173.74 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 21/12/2025, giảm 148 đồng ở cả chiều mua và giảm 108 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.760 - 27.900 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,32%, ở mức 98,72.

Trong tuần giao dịch vừa qua, đồng USD giữ được sự ổn định với một số dấu hiệu phục hồi vào cuối tuần trong bối cảnh các nền kinh tế lớn bước vào giai đoạn nghỉ lễ cuối năm. Chỉ số đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, chốt tuần quanh mốc 98,70. Mặc dù chịu áp lực nhất định sau khi các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố, đồng bạc xanh chưa ghi nhận sự điều chỉnh mạnh, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư toàn cầu.

Trên thị trường tiền tệ quốc tế, cặp tỷ giá EUR/USD duy trì trạng thái tích lũy sau nhịp tăng trước đó, giao dịch trong biên độ hẹp quanh vùng 1,1740. Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ nguyên lãi suất, qua đó không tạo thêm động lực mới cho đồng tiền chung châu Âu, khiến thị trường tiếp tục ở trạng thái thăm dò.

Đối với đồng Bảng Anh, cặp tỷ giá GBP/USD kết thúc tuần gần như không thay đổi, giao dịch quanh mốc 1,3380.

Trong khi đó, cặp tỷ giá USD/JPY tiến sát mức cao nhất trong một tháng, giao dịch quanh vùng 157,30. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tiếp tục lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ, với quyết định tăng lãi suất đã được thị trường dự báo từ trước./.